Bolivia, más cerca de la industrialización del litio ¿y una alianza del 'oro blanco'?

Bolivia, más cerca de la industrialización del litio ¿y una alianza del 'oro blanco'?

23.06.2022

Luego de décadas de intentos fallidos, Bolivia parece dirigirse hacia su ansiada industrialización del litio, que en el salar de Uyuni (Potosí) tiene su mayor reserva mundial. El Gobierno de Luis Arce se puso como meta que en 2025 el Estado Plurinacional fabrique baterías de este metal, dominando toda la cadena de producción.Para acelerar el proceso de industrialización, el Gobierno boliviano trabaja junto con seis empresas, cuatro de China, una de Rusia y la restante de Estados Unidos. El presidente de la estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), Carlos Ramos Mamani, indicó que se podría operar con varias empresas privadas, con el objetivo de obtener los mejores resultados posibles en la explotación."YLB convocará a cada una de las seis empresas evaluadas, precautelando siempre la soberanía de nuestros recursos estratégicos, para que las empresas puedan aplicar su tecnología en nuestros salares", dijo en conferencia de prensa.Según el informe de YLB sobre los resultados de las pruebas piloto de industrialización de litio, "todas las tecnologías evaluadas son aplicables de acuerdo a los indicadores generados. Las empresas han reportado una tasa de recuperación mayor al 80% e incluso superior al 90% en algunos casos", aseguró Ramos.La YLB evaluó la propuesta de cada empresa según su consumo de agua, pureza del litio, energía empleada, flexibilidad de la tecnología, capacidad y uso de sustancias químicas, entre otros elementos.El Gobierno de Arce espera concluir 2022 con una producción de 900 toneladas de carbonato de litio. Hasta 2025 se prevé llegar a las 40.000 toneladas anuales. La tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) implementada por las seis postulantes, haría posible alcanzar ese objetivo.Un metal estratégicoJosé Pimentel fue ministro de Minería en los primeros años de Gobierno de Evo Morales (2006-2019). Como tal, impulsó el desarrollo de un andamiaje estatal —que hasta entonces no existía— para comenzar la explotación del litio.Y remarcó que, según la ley, "la explotación de los recursos, en este caso el litio, es una facultad privativa del Estado".El exministro y dirigente minero comentó que "en esa línea se hicieron muchos experimentos, hasta que finalmente se inició la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, que fue violentamente interrumpida por el golpe de Estado", de noviembre de 2019, cuando fue derrocado Morales y asumió la presidencia de facto Jeanine Áñez (2019-2020)."La dictadura inició una campaña de desprestigio hacia todo lo que se había avanzado en la industrialización del litio. Señaló que era una inversión perdida. Y así, sencillamente cerraron el proyecto", recordó Pimentel.Similares medidas tomó el Gobierno de facto con la planta de urea de Bulo Bulo, en Cochabamba (centro), y el centro de energía nuclear de El Alto, en La Paz.Para Pimentel, el cambio de autoridades en varias empresas estratégicas estatales creó un perjuicio que tomará tiempo arreglar."Cuando se restableció el Gobierno del MAS [Movimiento Al Socialismo] se quiso retomar las riendas del proyecto del litio, pero hubo algunos problemas en las estructuras del Gobierno", dijo Pimentel. Y comentó que, en un principio, esta iniciativa estaba a cargo del Ministerio de Minería.Con el pasar de los años el proyecto de industrialización saltó de ministerio en ministerio, hasta concluir hoy en el de Hidrocarburos, que maneja a YLB.La inestabilidad del proyecto "ha provocado migración de personal, que previamente habíamos logrado calificar. Y buscar nuevamente personal con la formación necesaria implicaba también perder el tiempo", explicó el exministro.Luego de tantas idas y venidas, Pimentel se mostró esperanzado en que "en diciembre se definirá cuáles de las seis empresas se adjudicarán la obtención directa de litio. Tengo esperanza en que realmente se vaya a implementar este proyecto".Bolivia tiene un territorio rico en recursos naturales. Pero durante siglos vivió amarrada a la pobreza."Antes fue la plata [en tiempos coloniales], el estaño [en la primera mitad del siglo XX], el gas. Pero también hubo la nacionalización de las minas, la nacionalización de los hidrocarburos, finalmente la nacionalización del gas", analizó Pimentel.En este sentido, subrayó que "este principio de dar valor agregado a los recursos naturales a través del control de toda la cadena productiva, hasta su industrialización, está inscrita en nuestra Constitución".Las empresas candidatas para la explotación del litioEl presidente de YLB anunció que las seis empresas que pasaron a la segunda etapa de la licitación para la extracción directa de litio son las chinas Contemporary Amperex Technology —en asociación con China Molybdenum Company—, Fusion Enertech, Citic Guoan Group y TBEA Group; la rusa Uranium One y la estadounidense Lilac Solutions.YLB demostró ser implacablemente puntual a la hora de recibir los informes finales de cada una de estas empresas. Las dos que fueron eliminadas en la primera etapa fueron EnergyX, de EEUU, y Tecpetrol de Argentina.En el caso de EnergyX, la misma empresa reconoció que fue eliminada porque se retrasó 10 minutos en la fecha establecida para entregar el informe final. En cuanto a Tecpetrol, simplemente nunca envió ese documento.Gabriel Campero Nava es ingeniero industrial, también es un estudioso del proceso de industrialización del litio en Bolivia.En diálogo con Sputnik, lamentó que las universidades bolivianas no hayan impulsado procesos de investigación locales para desarrollar la industria del litio. Por este motivo se tuvo que recurrir a la experticia de empresas extranjeras."Lamentablemente no hubo investigación de parte de las universidades, pese a que tuvieron muchos recursos para desarrollar investigaciones", dijo en referencia al dinero que recibía este sector del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que en los primeros años de Gobierno de Morales dejaba ingentes fondos para el Estado, gracias a los altos precios internacionales del petróleo que había en los primeros años de 2000.El ingeniero coincidió con Pimentel, en el sentido de que el golpe de Estado de 2019 marcó un retroceso en lo que se había avanzado durante la última década.La suspensión del proyecto de industrialización del litio por parte de Áñez tuvo la finalidad de abrir el camino para la privatización de los salares, según Campero: "Vieron mecanismos para hacer negociaciones con el señor Elon Musk, quien en su cuenta de Twitter señaló que podría financiar los golpes que sean necesarios con tal de beneficiarse de la extracción de litio", que es el componente principal de las baterías de los autos eléctricos que el magnate fabrica.El analista consideró que el Gobierno de facto apostó a su continuidad "para negociar y nuevamente volver a los tiempos de venta de materias primas a un precio regalado, sin tener un beneficio para el Estado".Para Campero, los retrasos para iniciar la industrialización del litio también fueron fomentados por grupos sociales afines a la oposición al Gobierno del MAS. "Comités cívicos, como el de Potosí, han generado una ambiente de desestabilización que ha perjudicado llevar adelante este proyecto".La unión hace la fuerzaEn abril pasado, se realizó el foro Perspectivas del litio desde América Latina, que reunió a autoridades y especialistas de Argentina, Bolivia, Chile y México, los países de la región que cuentan con reservas de este metal, que en conjunto abarcan el 60% del total mundial.La mayor parte, el 50%, pertenece a Bolivia. Son 21 millones de toneladas de litio.En ese encuentro se evidenció que el Estado Plurinacional es un ejemplo a seguir en su desarrollo de la industria del litio. Su proyecto tuvo marchas y contramarchas, que en definitiva también dejan enseñanzas para los países que quieran beneficiarse de la explotación.El analista destacó una de las conclusiones de este foro: "Lógicamente, vamos a tener que concertar una postura como bloque regional, ahora que estos países tienen presidentes con una visión progresista, de izquierda, para poder dominar lo que ocurra en los ámbitos de comercialización del litio a nivel internacional".Por su parte, Pimentel consideró "muy loable que países como Chile, Argentina o México estén viendo esta posibilidad de hacer un pool de productores de litio".Según el exministro, concretar la propuesta "realmente nos ayudaría a desarrollar una industria tan compleja como esta. Será un paso inicial para un desarrollo mucho más sostenido de nuestro país".

