Bolivia prospera en el mercado de autos eléctricos, ante la degradación ambiental | Vídeo, fotos

En 2019, Bolivia abrió su primera fábrica de autos, que presentan la ventaja económica y ecológica de ser eléctricos. Pese a las restricciones por la pandemia... 19.03.2021, Sputnik Mundo

Por las calles de la ciudad de Cochabamba se volvió habitual ver pasar unos autos relucientes, silenciosos y eléctricos. Son los Quantum, los primeros autos de fabricación nacional. Sus componentes son nacionales casi en su totalidad. Y a pesar de que se comenzaron a comercializar a finales de 2019, meses antes de que se declarara la pandemia de COVID-19, el negocio logró prosperar. A tal punto que ya abrieron oficinas en Perú, Paraguay, El Salvador y Guatemala.Quantum fue creada por Juan Carlos Márquez y Carlos Soruco, quienes anteriormente se dedicaban a fabricar vagones eléctricos, utilizados en las minas de Bolivia. "Entonces se dijeron: 'Si usamos esta tecnología para brindar soluciones industriales mineras ¿por qué no la aplicamos al transporte urbano?", contó a Sputnik el gerente de marketing de Quantum Motors, Marcelo Durán."Ahí vino el boom. La gente se mostró muy interesada", comentó. La irrupción de estos autos generó un vacío legal, porque todas las movilidades en Bolivia pagan una "póliza de importación". Pero al fabricarse totalmente en el país, los Quantum no pagaban este impuesto y, por consiguiente, no podían circular. Para resolver esta paradoja, el Gobierno nacional le entregó un certificado que habilita a la empresa como productora nacional de vehículos eléctricos.Según Durán, los Quantum (en sus modelos E1, E2, E3 y E4) vinieron a romper dos preconceptos: "Uno: que la industria boliviana ya no solo está dedicada a la producción de alimentos, textiles o la oferta de servicios, sino que se está adentrando en una industria tan dura como la del transporte".Una tecnología amigable con el medio ambientePrescindir del petróleo para mover un Quantum genera un ahorro mayúsculo en combustible, además que contribuye a reducir la emisión de dióxido de carbono en Cochabamba, la ciudad con mayores niveles de contaminación del país.Durán comentó que una carga completa de la batería permite andar 50 kilómetros, a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Ponerla de nuevo al tope requiere tenerlo enchufado durante seis horas. "Esto tiene un costo de 2,50 pesos bolivianos (Bs), es decir 40 centavos de dólar. Si cargas hasta cuatro veces por semana, Bs. 10 te va a salir", dijo."Es el mejor argumento que tenemos —afirmó Durán—. Porque entre los Bs. 2,50 versus el precio del litro de gasolina (54 centavos de dólar) no hay punto de comparación", resaltó.El gerente indicó que un vehículo normal emite en cada kilómetro recorrido 150 gramos de material tóxico. En Quantum calculan que próximamente habrá en las calles 600 vehículos eléctricos. "Si recorren una media de 10 kilómetros al día, multiplicado por 30 días, haremos que la gente no emita 22 toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente", razonó.Crecimiento pese a la pandemiaActualmente, por las calles ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz andan 380 Quantum. Hasta fin de 2021 habrá 220 más, según estimaciones de esta empresa cochabambina que da trabajo a 100 personas. Esperan que el fin del enclaustramiento por el coronavirus permita reactivar el mercado automotor en el país.Quantum también comercializa las motos eléctricas Yadea, de China, que desde 2020 circulan en número cada vez mayor.Para Durán, una muy buena señal reside en que ahora los bancos comenzaron a dar créditos para la compra de estos vehículos. "Antes lo veían como un producto muy nuevo, que no sabían cómo colocar. Pero ya hay una buena cantidad de autos en el mercado, por lo cual ya hay un valor de reventa, lo cual interesa más a los bancos", aseguró.La empresa abrió oficinas en Perú, Paraguay, Guatemala y El Salvador para vender sus vehículos. "En esos países se han asociado con nosotros, porque han visto el potencial de este proyecto. Esto responde a una nueva cultura de electromovilidad que se afianza no solo acá, sino en el mundo entero", dijo Durán. Actualmente, realizan los trámites aduaneros necesarios para comenzar a exportar los Quantum en los próximos meses.Cada auto tiene un costo de, aproximadamente, 5.900 dólares. Cuando se lo encarga, toma dos semanas concretar la entrega. El cliente elige el color y otras particularidades. Por ejemplo, si quiere ponerle un gancho para arrastrar carga.La electrocaravanaLos dueños de Quantum crearon un grupo de Facebook en el cual idolatran sus pequeños autos, intercambian tips para usarlos mejor, publican fotos y videos de hazañas al volante (como una épica subida desde La Paz a El Alto por la autopista).Para mediados de abril organizan una "electrocaravana", integrada por cientos de autos eléctricos. De esta manera intentarán dar visibilidad y difundir los beneficios de estos vehículos amigables con el medio ambiente.Esta empresa asumió rápido un rol de liderazgo en su sector, en parte porque es la única, también por su oferta de nuevas tecnologías, así como por su "cultura empresarial" de preocuparse por el otro.Según Durán, "Quantum no ofrece solamente migrar a la energía eléctrica, que es más económica y conveniente. También intenta impactar positivamente en una ciudad como Cochabamba, que está tan contaminada", fundamentalmente por las emisiones de gases de su parque automotor.Esta empresa puso su capacidad tecnológica al servicio de un proyecto de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para fabricar respiradores artificiales a mediados de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 arrasaba Bolivia."Los propietarios de Quantum (Márquez y Soruco) tienen una mirada muy abierta a la innovación. En un negocio como este, siempre alguien viene con una idea y en busca de colaboración", dijo Durán.Los ingenieros de la UMSA llegaron con un prototipo de respirador, de diseño artesanal. Quantum, con apoyo del Estado, fabricó los respiradores en sus talleres del municipio de Tiquipaya, en las afueras de Cochabamba.En Bolivia, el parque automotor crece de manera sostenida, a un 5% anual. Actualmente, en el país hay dos millones de autos registrados, que inundan las ciudades "y así se vuelve ineficiente el transporte. Porque tenemos trancaderas (atascamientos de tránsito) y horas pico en que todos están en las calles".Este panorama, invita a las autoridades "a construir nuevos puentes, avenidas, tumbar árboles. Hay una consecuencia en ello, con impactos irreversibles que se verán en las próximas décadas", alertó Durán.

