¿Qué falta para que Bolivia se convierta en miembro pleno del Mercosur?

El Congreso de Brasil debería dar su aprobación para que el Estado Plurinacional sea un integrante más del bloque de integración regional

Una vez más Bolivia manifestó su deseo de convertirse en miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur), liderado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con la participación de varias naciones sudamericanas. El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, formuló este pedido en la reunión de cancilleres del bloque que tuvo lugar en Uruguay días atrás. Y afirmó que el país presidido por Luis Arce tiene mucho que aportar a la región.Desde 1996 Bolivia es socio del Mercosur, donde tiene voz pero no voto. En 2012 inició el protocolo para ser un miembro pleno, pero el trámite actualmente está trabado en el Congreso de Brasil, que debería dar su aprobación.Como integrante del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza sigue de cerca este proceso. "Argentina, Uruguay y Paraguay han dado su visto bueno para la participación plena de Bolivia en el Mercosur. Solo falta Brasil. El trámite se encuentra en este momento en dos comisiones de la Cámara de Diputados brasileña", dijo a Sputnik.Mendoza contó que legisladores nacionales y supranacionales hicieron gestiones ante Celso Russomanno, presidente del Parlamento del Mercosur, para que apoye la inclusión del Estado Plurinacional en el bloque sudamericano fundado en 1991."La presencia de Bolivia en el Mercosur como socio pleno no solo tiene sentido para el Mercosur, sino para el proyecto bolivariano, por el proyecto de Abya Yala, para avanzar con la construcción del Estado Plurinacional en Latinoamérica y el Caribe", sostuvo el parlamentario supranacional.Especificó que la inclusión de Bolivia ayudaría a "avanzar en la construcción de una agenda mínima común latinoamericana, especialmente en las actuales condiciones geopolíticas, donde por primera vez América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de asumir una posición conjunta firme y contundente respecto a varios temas que están en juego en el escenario mundial".El sociólogo abogó por la construcción del multilateralismo entre las naciones: "Creemos que la unipolaridad dio paso a una conflictiva multipolaridad. Desde Bolivia nos oponemos a que la multipolaridad se concentre en términos hegemónicos. No tendría sentido si esto no contempla al hemisferio sur, sobre todo a lo que en algún momento se llamaba 'países no alineados'".Un mundo de sancionesEn el actual concierto (o desconcierto) internacional, marcado por el conflicto en Ucrania, la mayoría de los países del mundo sienten afectadas sus economías, principalmente por las sanciones comerciales impuestas unilateralmente por Estados Unidos y los países de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) a Rusia.Aumentos de la inflación y carencia de productos básicos es un denominador común en todos los continentes. Frente a este contexto, muchos gobiernos asumieron políticas proteccionistas y evitan cruzarse con antiguos vecinos comerciales.En América Latina, Bolivia es una excepción. Mientras toda Sudamérica registra aumentos de precios, Bolivia mantiene la inflación en un 1,2%, una de las más bajas del planeta. ¿Para qué arriesgar la estabilidad económica asociándose con países que, como es el caso de Argentina, tienen sus finanzas en caída libre?Damián Andrada, magister en Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Argentina, evidenció que "dos de los principales socios comerciales de Bolivia están en el Mercosur: Argentina y Brasil, que tanto en exportaciones como en importaciones están en el primer y segundo lugar", dijo a Sputnik.En este aspecto, la situación de Bolivia es similar a la de Paraguay y Uruguay, los otros dos socios fundadores cuyos congresos ya aprobaron su inclusión al Mercosur.Bolivianos en el exteriorEl Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC) estima que al menos un millón de bolivianos viven en ese país. En Brasil habitarían como mínimo otro medio millón. Así representarían el 10% de la población total de Bolivia, estimada en 11,5 millones de personas.Para el también docente e investigador de la FLACSO en la solicitud de Bolivia predomina una mirada a largo plazo, más allá de las actuales coyunturas globales."En el último tiempo, Bolivia estuvo en las noticias internacionales por su estabilidad macroeconómica, que se afianzó en los últimos 20 años, sobre todo a partir de la llegada del MAS [Movimiento Al Socialismo, partido en el Gobierno], lo cual no solamente generó un crecimiento muy grande, sino que se distribuyó la riqueza", sostuvo Andrada."Bolivia dejó de ser ese país pobre, al cual las estadísticas ubicaban como el más pobre de América Latina junto con Haití. Creo que Bolivia está teniendo una mirada lejos de los clásicos populismos. Es un país que observa a mediano y largo plazo dentro de su crecimiento y su reposicionamiento, que es hasta simbólico", explicó el investigador.En este sentido, destacó que el pedido de Bolivia para incluirse en el Mercosur está en concordancia con su crecimiento económico y su ascendente importancia política en la región.Entonces, habrá que esperar a la venia del Parlamento de Brasil. Una dificultad que registra Andrada es la actual influencia de fuerzas conservadoras en los organismos del Estado. Un ejemplo de ello es el mencionado parlamentario Russomanno.La traba para que Bolivia acceda al Mercosur como miembro pleno "puede ser un tema ideológico. Imagino que si los resultados electorales de este año se dan como dicen las encuestas, Lula Da Silva volverá a ser presidente. Así podríamos avanzar en la incorporación de Bolivia al Mercosur".Perseverancia bolivianaBolivia va a insistir en su inclusión como miembro pleno del Mercosur el próximo 8 de agosto, cuando en la ciudad de Montevideo, Uruguay, se reúna el Parlamento del Sur.En los próximos meses también se reunirá el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con sede en Panamá, "donde vamos a proponer la realización de una segunda Cumbre de la Integración a nivel parlamentario. Así podremos dar pasos serios en torno al diseño de una agenda mínima común latinoamericana y caribeña a partir de la diplomacia del Parlasur, el Parlamento Andino, el Parlamento Amazónico y el Parlamento Latinoamericano", aseguró Mendoza.

