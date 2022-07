https://mundo.sputniknews.com/20220721/nueva-cumbre-del-mercosur-ausencia-de-brasil-y-tension-entre-argentina-y-uruguay-1128561690.html

Nueva cumbre del Mercosur: ausencia de Brasil y tensión entre Argentina y Uruguay

Nueva cumbre del Mercosur: ausencia de Brasil y tensión entre Argentina y Uruguay

La cumbre de presidentes del Mercosur estuvo marcada por la postura de Uruguay de avanzar en su Tratado de Libre Comercio con China. En otro orden, el Gobierno de Panamá inició una mesa única de diálogo con organizaciones en busca de una salida a las protestas. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Los presidentes y representantes de los países miembros del Mercosur (Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil) se reunieron en Asunción.En el encuentro se destacaron la ausencia del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, y los intentos de Paraguay y Uruguay por bajar las tensiones entre las naciones.Los roces se generaron tras el anuncio del Gobierno uruguayo de su intención de avanzar con China en un Tratado de Libre Comercio (TLC).En este marco, el presidente Luis Lacalle Pou asumió la presidencia pro témpore del bloque e invitó a sus socios a sumarse a un tratado con el gigante asiático. Pero agregó que su nación "no se va a amputar porque esto es un sentir nacional y si podemos con los socios, mejor".Sobre un posible TLC con China, Fernández expresó su predisposición a negociar como bloque y a no buscar soluciones individuales. "¿Y si existiera la posibilidad de pensar en que China tuviera un acuerdo con el Mercosur? ¿Por qué no lo analizamos juntos?", planteó.En relación con este punto, la entrevistada resaltó la "estrategia de estos 'países chicos' del bloque de reducir la tensión en el bloque. Sin embargo, las tensiones existen por el tema del TLC de Uruguay con China". El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, dijo que un TLC amenaza a la industria del bloque.Sobre este acuerdo, Barrios señaló que un tratado de este tipo "demora muchos años en aprobarse, y en el contexto del Mercosur es probable un pronto cambio de Gobierno en Brasil"."El posible candidato ganador, Lula da Silva, no se ha posicionado sobre la actualidad del Mercosur y con respecto a la acción de Uruguay. Pero todo hace pensar que, de ganar Lula, su postura puede ser más cercana a la de Argentina [de negociar dentro del bloque y no por fuera]".Barrios se refirió además a la decisión del Mercosur de negarle la palabra al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y manifestó que Brasil frenó la instancia. "Los Estados del Mercosur, como bloque, buscan una posición neutral sobre el conflicto en Ucrania", opinó la periodista.Uruguay no firmó la declaración final del Mercosur, al no incluirse una mención puntual acerca de la "modernización" o "flexibilización" del bloque, algo clave para los intereses de su Gobierno.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la situación en Panamá. El Gobierno inició una mesa única de diálogo con organizaciones sociales, bajo la mediación de la Iglesia Católica, con el objetivo de lograr una salida al conflicto y las protestas.Y además, nos enfocamos en la situación de Italia, donde el presidente italiano Sergio Mattarella disolvió el Parlamento, tras la renuncia del primer ministro Mario Draghi. Por este motivo, habrá elecciones anticipadas en septiembre.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

