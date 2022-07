https://mundo.sputniknews.com/20220721/argentina-y-uruguay-otra-vez-enfrentados-por-el-futuro-del-mercosur-1128567742.html

Argentina y Uruguay, otra vez enfrentados por el futuro del Mercosur

Al igual que en marzo de 2021, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hicieron explícitas sus diferencias durante la... 21.07.2022

Los presidentes de Argentina, Alberto Ferrnández, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, volvieron a cruzarse en una Cumbre del Mercosur por el reclamo de Montevideo de poder avanzar en negociaciones con China para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC), aún a pesar de los reparos de los otros miembros del bloque.La dicotomía uruguaya entre una inserción económica global y su futuro en el bloque regional, luego del anuncio del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou de avanzar en un acuerdo de libre comercio con China, causó rispidez entre sus pares y fue objeto de críticas, en un bloque que apela a los consensos en la materia por sobre la bilateralidad.Lacalle Pou, que antes de la cumbre había dicho que Uruguay "no estaba dispuesto a quedarse quieto" respecto a las negociaciones con China y había anticipado que el tema "seguramente sea motivo de conversaciones", escuchó en el recinto la exposición de Fernández, que le pidió a Uruguay "no buscar soluciones individuales"."Sigamos transitando juntos"En su alocución frente un auditorio signado por las ausencias del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y de los presidentes de Estados asociados como Gabriel Boric de Chile y Luis Arce de Bolivia, Fernández sostuvo que el escenario ideal sería alcanzar en bloque un acuerdo comercial con China y no apostar por "soluciones individuales"."No me niego en nada a analizar lo que mi amigo Lacalle Pou llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos", apuntó.Fernández pidió reflexionar sobre "los desafíos que vienen por delante" en un mundo conmocionado por los embates de la pandemia por COVID-19 que "generó un quiebre en la economía mundial, y todos lo padecimos, nadie quedó a salvo", agregó."El mundo que se viene es el mundo de las regiones, no de los países, y debemos hacer fuerte al Mercosur y a la Celac", defendió Fernández a la vez que llamó a la reflexión sobre el panorama económico actual del hemisferio sur en búsqueda de puntos de unión con los países vecinos."Cuando la recuperación era sostenida, se desata una guerra en el hemisferio norte", señaló Fernández, en referencia al impacto del conflicto en Ucrania y las sanciones impuestas a RusiaEl presidente argentino sostuvo que es necesario tener una mirada regional común ante la "complejidad que vive el mundo"."Una guerra entre Rusia y Ucrania, con Europa que queda al medio del debate, EEUU y la OTAN sosteniendo esa guerra (...) y el mundo hambreándose. Porque cuando Rusia y Ucrania entraron en guerra, lo que hay que tener en claro, es que salieron del mercado millones de toneladas de trigo, de cereales, de girasol (...) y que el hambre empieza a asediar al mundo entero", subrayó el mandatario argentino."Tenemos que saber ponernos de acuerdo para producir el alimento que el mundo necesita", destacó Fernández a la vez que pidió "la unión del litio" e instigó a Uruguay y Paraguay a promover proyectos energéticos como el gasoducto Néstor Kirchner.En aquella oportunidad, Lacalle Pou reclamó que el Mercosur no se convirtiera en "un lastre" para la inserción internacional de los países. Fernández, que presidía la sesión, respondió tajante: "No queremos ser un lastre para nadie. Si somos un lastre, tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie"."Un sentir nacional"El presidente uruguayo ratificó la intención de Uruguay de avanzar en el diálogo con China, aún sin el aval del Mercosur. "Uruguay no se va a amputar [la posibilidad de negociar con China] porque esto es un sentir nacional, avanzar en ese sentido, y si es con los socios, mejor. Pero si no, Uruguay va a avanzar", aclaró."Tenemos la inmensa tranquilidad de que en estos foros y en los mano a mano les contamos a todos el sentir nacional, y hacia dónde entendemos que tenemos que ir", explicó el mandatario uruguayo sin esquivar la polémica por el avance en las negociaciones de un TLC con China.A la vez, afirmó que una vez concluídas las etapas de negociación con China, "lo primero que vamos a hacer es hablar con los socios del Mercosur, es ir todos juntos".Lacalle Pou aseguró que apunta a dotar al bloque de "modernización y flexibilización" y señaló que, si bien comparte con Fernández que "la espalda es mucho más ancha con el Mercosur", la postura de Uruguay "no quiebra ni erosiona el bloque común". "Habrá otros presidentes y el Mercosur va a seguir existiendo", añadió."La mejor manera de protegernos, a mi nación y mi pueblo, es abriéndome al mundo. Y por eso los pasos que toma Uruguay, que pide ser entendido y comprendido por el Mercosur", destacó Lacalle Pou sobre el final de su alocución

