Brasil cree que el Mercosur debería impulsar TLC con Rusia y la Unión Euroasiática

LUQUE, PARAGUAY (Sputnik) — Brasil considera que el Mercado Común del Sur (Mercosur) podría impulsar un acuerdo comercial con Rusia y con la Unión... 21.07.2022, Sputnik Mundo

"Se podría impulsar un acuerdo con Rusia, más concretamente con la Unión Euroasiática. Esta es la dirección del Mercosur y Brasil, buscar cada vez más acuerdos", afirmó Arslanian en el marco de la cumbre del bloque, que se realiza hasta este jueves en la ciudad paraguaya de Luque (centro-oeste).El funcionario recordó que el Mercosur tiene un memorando de entendimiento desde el 2018 con la Unión Euroasiática, que integra Rusia, y sostuvo que ese documento es la "base para un acercamiento" entre ambos bloques.— ¿Cuál es la posición de Brasil con respecto al TLC entre China y Uruguay?— La posición de Brasil sobre este tema es lo que decimos en el lenguaje diplomático procedimental. Es un tema que queremos tratar y discutir dentro del Mercosur, con los cuatro estados parte, no lo queremos tratar por la prensa. Nos parece que es la vía más productiva de producir este tema.Es un tema que vamos a tratar más adelante, acá estuvimos concentrados en la recta final de la negociación con la EFTA (sigla de Asociación Europea de Libre Comercio) y Singapur. Estamos muy contentos.Lo más importante a resaltar fueron dos logros importantes que conquistamos, que fue la rebaja del arancel externo común del diez por ciento para prácticamente todos los productos y la conclusión de las negociaciones del acuerdo de libre comercio con Singapur. Esos dos hechos son una muestra muy concreta de para dónde el Mercosur quiere ir, que es la agenda de modernización del Mercosur, que es la búsqueda de mayor producción, competitividad, mayor inversión en el mundo entre nosotros, con la región y con el resto del mundo.En el contexto actual nos parece que es una señal muy importante ante la pandemia y el conflicto en Ucrania, (ya que) hubo una cierta intensificación de tendencias proteccionistas, pero en el Mercosur nuestra respuesta a este reto no es cerrar mercados, sino abrirse más al mundo. Bajar el arancel, tener el primer acuerdo del Mercosur con un país del sudeste asiático, una de las tres regiones más dinámicas, creo que es una propuesta muy concreta que hay que celebrar. Son activos importantes del Mercosur, nosotros somos una región de paz, cooperación, tenemos un rol muy importante en la seguridad alimentaria y energética y son elementos que refuerzan lo atractivo que es el Mercosur para negocios y para inversiones.— ¿Por qué cree que la rebaja del arancel es beneficiosa?R: La media del arancel es muy alta y es un factor que dificulta el acceso a insumos más baratos, a inversiones, y entonces el poder rebajar diez por ciento, aunque no sea una rebaja muy significativa, tiene una trascendencia muy importante, es algo muy positivo.— Muchos han dicho que el futuro del Mercosur peligra. ¿Qué piensa sobre esto?R: El Mercosur es un bien común para las sociedades, es un proceso que involucra toda la burocracia, políticas públicas y tiene materialidad. Es importante para la industria, más del 90 por ciento de los productos que vendemos al Mercosur son industriales. Tiene raíces muy fuertes y produce importantes resultados en términos educativos, de justicia, entonces tiene una inercia positiva. No peligra el futuro del Mercosur, porque el bloque trae beneficios concretos más allá de las declaraciones políticas.— ¿Por qué (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro no asistió a la cumbre?R: Fueron cuestiones de agenda interna y habló con el presidente de Paraguay (Mario Abdo Benítez), está todo arreglado. Sería muy bueno que todos estuviéramos acá, pero eso en nada afectó el clima productivo acá. No solo son palabras, concluimos una negociación con Singapur y logramos encontrar acuerdo para bajar el arancel en un contexto de dificultades; todos nuestros países están enfrentando una situación difícil.— ¿Cómo definiría las relaciones entre Rusia y Mercosur?R: Rusia y el Mercosur tienen un memorando de entendimiento desde el 2018 que es una base para una dinámica de acercamiento. Ese memorando es con la Unión Euroasiática, (de la que) Rusia forma parte. Tuvimos una reunión de un comité en diciembre pasado y estamos viendo una nueva reunión para que cada agrupamiento se conozca y se cree una base para una futura negociación de libre comercio.— ¿El Mercosur debería impulsar más acuerdos con Rusia?— Se podría impulsar un acuerdo con Rusia, más concretamente con la Unión Euroasiática. Esta es la dirección del Mercosur y Brasil, buscar cada vez más acuerdos. No se puede atender a muchos frentes. Tenemos varios frentes en curso, aún seguimos intentando cerrar el acuerdo con la Unión Europea, tenemos dinámicas con Canadá, Israel, son claramente son actores que están dentro de nuestros objetivos.— ¿Cómo definiría la relación entre Rusia y Brasil?— La relación es muy dinámica, hay intercambio de visitas, el presidente estuvo en febrero, hoy se realizan consultas políticas entre ambos países. Es una relación muy dinámica. Valoramos en este contexto de dificultades el continuar el acceso que estamos teniendo a los fertilizantes y eso nos ayuda a poder cumplir, no solo internamente, asegurar el alimento para la población, sino que Brasil, como productor de alimentos, ayuda a mitigar los efectos de las perturbaciones de las cadenas de suministro.— ¿Qué piensan Brasil y el Mercosur sobre las sanciones a Rusia?— Creo que Brasil y el Mercosur reconocen que las sanciones son factores de perturbación del acceso a varios insumos y productos. Eso va a estar reflejado en el comunicado conjunto.

