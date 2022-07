https://mundo.sputniknews.com/20220721/uruguay-y-el-tlc-con-china-entre-la-insercion-economica-mundial-y-mantenerse-en-el-mercosur-1128531629.html

Uruguay y el TLC con China: entre la inserción económica mundial y mantenerse en el Mercosur

Uruguay y el TLC con China: entre la inserción económica mundial y mantenerse en el Mercosur

La inauguración de la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Paraguay estuvo marcada por el anuncio de las negociaciones bilaterales económicas entre... 21.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-21T01:33+0000

2022-07-21T01:33+0000

2022-07-21T01:34+0000

economía

📈 mercados y finanzas

mercosur

uruguay

china

paraguay

brasil

argentina

tratado de libre comercio (tlc)

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1128529282_0:102:1939:1192_1920x0_80_0_0_b8640995ca3921eaffb83153628ad96b.jpg

Este miércoles 20 de julio se inauguró la cumbre del Mercosur en Luque, Paraguay, la cual ha estado marcada por el anuncio del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou de avanzar en un acuerdo de libre comercio con China, lo que causó rispidez en un bloque que apela a los consensos en la materia por sobre la bilateralidad."Concluyó el trabajo con China. Llegamos a un acuerdo beneficioso para los países y empezará la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC)", anunció Lacalle Pou. El mandatario declaró que Uruguay "no estaba dispuesto a quedarse quieto" respecto a la negociación de acuerdos comerciales con China, y anticipó que "seguramente sea motivo de conversaciones" en la presente cumbre.En conversación exclusiva con Sputnik el politólogo uruguayo Andrés Raggio, asistente en la Cátedra China Contemporánea de la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) explica que la dicotomía para Uruguay entre la inserción económica mundial y mantenerse en el Mercosur corresponde más a forzar la opinión de los actores en juego y marcar la agenda política que a romper con el bloque económico regional.¿Un TLC con China y romper con el Mercosur?La dicotomía entre la inserción económica de Uruguay en los principales mercados mundiales y mantenerse en el Mercosur no es tal, según Raggio, coordinador de Sección Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA).Para el analista y académico uruguayo la dicotomía existe únicamente "porque hay una negativa de parte de algunos socios importantes del Mercosur y que dada la estructura jurídica, aunque sea cuestionable o no, plantea la necesidad del consenso", dado que el Mercosur a nivel político no avala un TLC de forma bilateral entre Uruguay y China.Esa dicotomía puede que no exista en la medida que haya un acuerdo dentro del bloque. Puede darse "si se piensa en clave Mercosur para el Uruguay, claramente tiene que haber un acuerdo".Según el analista, Uruguay está manejando esa dicotomía desde el punto de vista discursivo, para colocar el tema en la agenda nuevamente, "al igual que el año pasado y en 2018", cuando Uruguay asumió la presidencia pro témpore del Mercosur de la mano del expresidente Tabaré Vásquez (2005-2010 y 2015-2020) y se introdujo el tema de la comisión mixta entre Mercosur y China."Creo que tiene que ver más con una situación de colocar el tema en la agenda del Mercosur, en empujar políticamente, forzar a la opinión de los actores", afirma el politólogo uruguayo.Desde un aspecto político diplomático Uruguay busca "generar una acción que permita llevar los temas por los canales que uno quiere. Justamente, colocar el tema en la agenda, presionar y obtener logros", dijo Raggio.Para Raggio es un tema de control de la agenda del Mercosur "para eventualmente lograr subóptimos, como pueden ser, bajar aún más el arancel externo común, lograr nuevas negociaciones con otros socios, entre otros".Interés de China en un mercado pequeñoPartiendo de la base de que todas las relaciones económicas están revestidas de aspectos políticos, la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio entre una potencia económica mundial y primera potencia de comercio internacional "con un país insignificante a nivel de mercados, tiene que ver con un peso político de posicionamiento país", sostiene Raggio.Uruguay tiene una matriz productiva bastante centrada en productos primarios con bajo valor agregado y la exportación hacia China es beneficiosa para el país sudamericano.La política exterior china ha sido pragmática desde fines de la década de 1970 y se consideran una economía en vías de desarrollo que tiene muchos pasos para crecer y desarrollarse "y en ese marco, el libre comercio y los tratados, es un camino que ellos han optado por seguir. El interés chino está centrado más en una cuestión comercial".¿China está dispuesto a romper con socios como Brasil y Argentina?China pretende mantener buenas relaciones con Brasil y Argentina. "Son socios claves en cuanto a la seguridad de materias primas que necesita para su proceso de modernización constante"Sin embargo, "China es bastante grande para que le digan lo que tiene que hacer y lo que no y dudo mucho que cualquier país en el mundo le diga a China lo que tiene que hacer. No va a ser el caso de Argentina y Brasil, para nada", afirma el analista.Para Raggio, a China le incumbe calcular cuánto le puede afectar esto a su imagen país, "más que calcular si Argentina o Brasil se molestan". Incluso en el ámbito de los BRICS, incluído México e Irán, "Argentina también tiene mucho que perder si levanta la voz al respecto".¿Presión a la relación entre Paraguay y Taiwán?El hecho de que Paraguay no mantiene relaciones diplomáticas formales con China debilita aún más la posibilidad de establecer una negociación en bloque con el gigante asiático, afirma Raggio."Creo que es posible obtener mejores márgenes de negociación colectiva si se asegura una discusión con Paraguay y un reconocimiento de las relaciones diplomáticas entre Paraguay y China continental, cosa que hasta ahora no he visto. Sus relaciones con Taiwán son más profundas y responden a intercambios y élites"."No creo que haya una presión a Paraguay. Creo que Paraguay está presionado, pero no por China. Paraguay forma parte del Mercosur, tiene voz, tiene voto y las cosas se dan por consenso, entonces habría que convencer", señala el académico de FLACSO.La importancia de BrasilEl valor agregado de los bienes uruguayos en el exterior están mayormente concentrados en las exportaciones a Brasil. "Estamos hablando de una generación de trabajo genuina que tiene valor agregado, que da en favor de ello mayor empleo, más calificado, da mayores oportunidades de crecimiento genuino".Para el caso uruguayo, "ya no solo tienes que negociar con China y hacer coincidir las voluntades domésticas, sino también hacer coincidir las voluntades del Mercosur, es decir, esto hace un cóctel muy difícil de prever que sea exitoso. Que sí lo es, sería un éxito absoluto del Gobierno y asumo que están apostando las fichas en eso", analiza."El tema es que hay que considerar que hay tres niveles distintos de negociación y Uruguay necesita tener respuestas en las tres, tanto políticas, técnicas, como jurídicas. Siempre partiendo de la base de que Uruguay no va a salir del Mercosur", profundiza Raggio.Según el analista, la salida del bloque regional es un asunto preocupante no solo desde el punto de vista comercial, "sería catastrófico" desde el punto de vista político. En cuanto a "la integración social y cultural, Uruguay, Argentina y Brasil pasarían a estar en una situación compleja de grandes diferendos", concluye.

https://mundo.sputniknews.com/20220714/paraguay-reivindica-textos-del-mercosur-tras-anuncio-de-uruguay-de-tlc-con-china-1128316892.html

https://mundo.sputniknews.com/20220720/la-cumbre-del-mercosur-marcada-por-zelenski-bolsonaro-y-china-1128481773.html

https://mundo.sputniknews.com/20220720/ningun-pais-del-mercosur-puede-darle-lecciones-de-integracion-a-uruguay-1128515593.html

https://mundo.sputniknews.com/20220715/china-insinua-que-no-quiere-tener-problemas-con-el-mercosur-por-tlc-con-uruguay-1128332686.html

uruguay

china

paraguay

brasil

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

📈 mercados y finanzas, mercosur, uruguay, china, paraguay, brasil, argentina, tratado de libre comercio (tlc), 💬 opinión y análisis