La cumbre del Mercosur, marcada por Zelenski, Bolsonaro y China

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, continúa su desesperada búsqueda de apoyos y alianzas internacionales para enfrentar diplomática y militarmente a la operación rusa de desmilitarización y desnazificación en Ucrania y ahora busca intervenir en la reunión de Jefes de Estado del bloque de integración regional.El líder ucraniano pidió a su par paraguayo, Mario Abdo Benítez, dirigirse al pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se reunirá en la ciudad paraguaya de Luque este 20 y 21 de julio, petición que será abordada en conjunto, en la primera cumbre presencial luego de la pandemia de COVID-19 desde 2020, aunque no se sabe si esta participación se concretará, dadas las posturas diversas de los miembros del Mercosur al respecto.Según el periodista Daniel Rodríguez de Canal 10 y Radio El Espectador de Uruguay, no habría consenso en el Mercosur para que Zelenski se dirija al bloque.La respuesta al pedido de entablar un diálogo con el Mercosur, propuesto por Zelenski, deberá contar con la aprobación en asamblea del bloque.Sin embargo, el conflicto de Ucrania ya se hizo presente en las instancias previas de la Cumbre.Bolsonaro tiene la solución al conflicto ucraniano: el ejemplo de MalvinasEn una conversación telefónica sostenida a instancias de Kiev entre el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y Zelenski, el mandatario latinoamericano afirmó tener la solución para poner fin a la operación rusa en Ucrania.Consultado sobre el acercamiento de Zelenski a Paraguay para dirigirse al pleno del Mercosur, el mandatario brasileño, que confirmó su inasistencia a la cumbre en Paraguay, afirmó tener la solución para el fin del conflicto."La solución para el caso [del conflicto](...) yo sé cómo sería la solución del caso, pero no me voy a adelantar. La solución del caso… ¿Como terminó la guerra de Argentina con el Reino Unido en 1982? Es por ahí", declaró el mandatario brasileño, haciendo alusión a una rendición y aceptación de los términos impuestos por Rusia de parte de Ucrania.¿Qué pasó en Malvinas?La guerra de las Malvinas se inició el 2 de abril de 1982 con la recuperación de las Islas, ocupadas por los ingleses desde 1833, por parte del Gobierno de facto argentino. Esta recuperación desató la furia de la primera ministra inglesa, Margareth Thatcher, quien envió una fuerza expedicionaria a las islas del Atlántico sur. Después de 72 días de conflicto, se acordó el cese de hostilidades y Argentina se rindió.Si bien Bolsonaro no especificó su propuesta, la alusión al final de la guerra de las Malvinas deja clara la idea de una rendición y un cese de hostilidades debido a la incapacidad ucraniana de enfrentar a las fuerzas rusas.A su vez, Bolsonaro destacó que los acuerdos comerciales que concertó con el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, en febrero de 2022 ,"están siendo cumplidos, de mi parte y de él", en relación con la importación de fertilizantes rusos a Brasil, a la vez que agregó que el conflicto, "ha causado un trastorno para Brasil".El mandatario brasileño, que declaró la neutralidad de su país en el conflicto en el este de Ucrania, afirmó que "queremos la paz y haremos todo lo posible para garantizar que se logre la paz. Lamentamos los conflictos, pero tengo un país que administrar. Y debido a sus dependencias, siempre debemos ser cautelosos".Crisis interna en el Mercosur, propiciada por Uruguay y ChinaEstos no son todos los problemas, ni los más graves, del Mercosur. A horas del inicio de una nueva cumbre ordinaria, las declaraciones del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou de avanzar en un tratado de libre comercio con China abrieron la polémica."Concluyó el trabajo con China. Llegamos a un acuerdo beneficioso para los países y empezará la negociación de un Tratado de Libre Comercio", anunció el presidente uruguayo. Junto con declarar que Uruguay "no estaba dispuesto a quedarse quieto", respecto a la negociación de acuerdos comerciales con China, el mandatario uruguayo anticipó que "seguramente sea motivo de conversaciones en la próxima cumbre".Para China es la confirmación de una estrategia de vinculación, "de acercamiento económico comercial vía tratados preferenciales", como han sido los casos de las firmas de Tratados de Libre Comercio (TLC) con Chile en 2006, Perú en 2010 y Costa Rica en 2011, "con la aspiración de obtener vínculos estrechos con economías latinoamericanas en general y sudamericanas en particular", sostiene Sergio Cesarín, licenciado en Relaciones Internacionales y Coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India (CEAPI) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) de Argentina.China es el primer socio comercial de Uruguay y ambos países han firmado un acuerdo de asociación estratégica integral, recordó Cesarín.El capítulo que interesa a Uruguay, una economía productora agroindustrial competitiva a nivel regional, "son las inversiones chinas en zonas francas, puertos, redes logísticas, atados a un financiamiento muy conveniente que puede facilitar otro tipo de canalización de inversiones hacia infraestructura y logística que permita la salida de productos hacia China", afirma Cesarín.Para los demás miembros permanentes del bloque —Argentina, Brasil y Paraguay—, los avances anunciados por Uruguay violan los principios del tratado fundacional del Mercosur, que imposibilita negociaciones de un miembro del bloque con terceros sin la contemplación de sus otros tres socios.Tras años de demora, considerando que Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China, Uruguay quiere acceder a negociar unilateralmente, afirmó. Si Uruguay quiere salir del "corset que le impone el Mercosur, puede hacerlo tranquilamente saliendo del bloque. Me parece que sería una señal de franqueza y transparencia. Pero me parece que estas prácticas en las sombras erosionan aún más al Mercosur residual, o lo que queda de él", recalca el analista argentino.Un ejemplo de la escalada de tensiones al interior del bloque se evidenció cuando el mandatario brasileño Jair Bolsonaro anunció que no acudirá a la cita en Paraguay, en su última Cumbre del Mercosur en el cargo, que termina este 2022. La representación de Brasil en Luque estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores Carlos Alberto Franca.

