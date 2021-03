https://mundo.sputniknews.com/20210326/el-cruce-entre-argentina-y-uruguay-por-el-mercosur-y-las-reacciones-en-internet-1110496263.html

El cruce entre Argentina y Uruguay por el Mercosur y las reacciones en Internet

El cruce entre Argentina y Uruguay por el Mercosur y las reacciones en Internet

La cumbre de presidentes del Mercosur en honor a los 30 años del bloque, este 26 de marzo, terminó con un inesperado diferendo entre los presidentes de

2021-03-26T21:08+0000

2021-03-26T21:08+0000

2021-03-26T21:08+0000

américa latina

30 años del mercosur

alberto fernández

mercosur

luis lacalle pou

argentina

uruguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1093557726_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a0dac25f3fc57de28700dd5c16aabef3.jpg

La cumbre de presidentes del Mercosur en honor a los 30 años del bloque, este 26 de marzo, terminó con un inesperado diferendo entre los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou. ¿La razón? El pedido del país más pequeño del Cono Sur de avanzar definitivamente hacia una flexibilización del acuerdo que le permita a sus miembros firmar acuerdos comerciales bilaterales por fuera del bloque comercialSin embargo, la respuesta del mandatario argentino fue interpretada por algunos como, incluso, una invitación a Uruguay a dar un paso al costado. La flexibilización es un pedido reiterado de Uruguay, la economía más pequeña de la región. Lacalle Pou centró su discurso en la necesidad de que el Mercosur supere las trabas internas que retrasan la consolidación de acuerdos con otros bloques comerciales. "Tenemos que avanzar en las negociaciones con otros bloques. Nosotros no estamos conforme", sostuvo el mandatario uruguayo, aclarando que si bien iniciar diálogos es positivo, "la suma de situaciones que no se cristalizan generan frustraciones".Lacalle Pou mencionó, en ese sentido, las dificultades para concretar un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, así como la imposibilidad de aumentar los acuerdos comerciales con Asia, un campo en el que, según el presidente, sí avanzaron otros bloques comerciales que compiten con el Mercosur.Lacalle Pou culminó su participación anunciando que presentaría la flexibilización como un pedido formal en el Mercosur, buscando una respuesta técnica y política del bloque.¿Qué respondió Alberto Fernández a Lacalle Pou?La respuesta a Lacalle Pou llegó sobre el final de la cumbre, cuando Alberto Fernández —anfitrión formal del encuentro— tomó la palabra para darle un cierre a la reunión de mandatarios. El presidente argentino reconoció que los últimos años han tenido "momentos difíciles" para el acuerdo comercial pero enfatizó la necesidad de que "todos podamos sentirnos hermanos".Enseguida, apuntó: "Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento".Fernández continuó la metáfora utilizada por el presidente uruguayo y se refirió al lastre, como se conoce al agua que se utiliza para mantener la estabilidad de un barco cuando no lleva carga. La imagen del barco sirvió al mandatario argentino para continuar su razonamiento."La verdad es que no queremos ser una carga para nadie, porque además una carga es algo que hace que a uno lo tiren del barco. Y lo más fácil es bajarse del barco si esa carga pesa mucho, así que hago hincapié en que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a una unidad", sostuvo.Fernández endureció el tono y retomó el término "lastre" utilizado por el presidente de Uruguay.Enseguida, Fernández aseguró que "es un honor ser parte del Mercosur" y dijo tener "la misma esperanza de los fundadores del Mercosur en avanzar conjuntamente en circunstancias difíciles" pero "respetándonos mucho".Reacciones y memesEl entredicho entre los presidentes rápidamente llegó a las redes sociales y sobre la tarde del viernes ya era tendencia de Twitter en ambas márgenes del Río de la Plata. Algunos dirigentes y comentaristas políticas intentaron explicar o justificar algunas de las posturas.Para el uruguayo Daniel Caggiani, integrante del Parlasur y diputado del opositor Frente Amplio, la postura de Lacalle Pou en la cumbre fue un "exabrupto".Del lado argentino, la diputada opositora al Gobierno Gisela Scaglia cuestionó a Fernández porque "sale a cruzar a Bolsonaro y a Lacalle Pou como si la Argentina no necesitara socios en la región".Más lejos de los análisis diplomáticos y políticos, los usuarios de Twitter también aprovecharon el tema para lanzar sus memes. La imagen del barco estuvo a la orden del día.Otros combinaron el pedido de Lacalle Pou con el bloqueo del Canal de Suez como consecuencia del encallamiento del buque Evergreen.Los uruguayos también bromearon con un posible conflicto entre Argentina y Uruguay y el equipamiento militar del pequeño país, que recientemente adquirió dos aviones Hércules.

/20210326/mercosur-30-anos-de-una-union-aduanera-que-nunca-fue-1110476926.html

/20210326/el-canciller-fundador-del-mercosur-explica-por-que-el-bloque-nacio-a-paso-de-tortuga-1110466377.html

1

argentina

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

30 años del mercosur, alberto fernández, mercosur, luis lacalle pou, argentina, uruguay