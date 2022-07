https://mundo.sputniknews.com/20220713/biden-aterriza-en-israel-pero-el-verdadero-destino-parece-ser-arabia-saudi-1128150510.html

Biden aterriza en Israel, pero el verdadero destino parece ser Arabia Saudí

TEL AVIV (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, llegó a Israel y fue recibido por su homólogo, Isaac Herzog, el primer ministro, Yair Lapid, y el primer... 13.07.2022, Sputnik Mundo

Biden ha estado en Israel nueve veces antes, aunque esta es la primera como presidente. Él mismo ha recordado a su llegada que se ha encontrado con todos los primeros ministros desde Golda Meir. También ha dicho que "no es necesario ser judío para ser sionista".Su visita está muy centrada en Defensa, en cuanto terminaron los discursos de bienvenida en el aeropuerto, Biden partió con su comitiva a una presentación del ministerio de Defensa israelí que incluía la batería Cúpula de Hierro, el sistema de intercepción de misiles de nivel medio, y el nuevo sistema de intercepción de proyectiles Rayo de Hierro (Iron Beam).Arabia Saudí, interés comúnSin embargo, hay analistas políticos israelíes que señalan que esta visita es una mera parada en el viaje en el que el destino auténtico es Arabia Saudí.Y esto es porque al presidente de EEUU le preocupan asuntos de política interna de su país, tal vez siempre, pero quizás la cercanía de las elecciones de su partido en noviembre haga el asunto más acuciante. El aumento del precio del combustible en EEUU supone un gran problema y una posible solución es convencer a los saudíes de aumentar su producción de crudo, socavando las economías rusa e iraní, de paso.Pero no solo EEUU está muy interesado en obtener cosas de Arabia Saudí. Israel también lo está. Cualquier acercamiento al gigante saudita sería una conquista diplomática israelí de increíbles proporciones. Por ahora los israelíes son modestos, solicitan que los saudíes abran su espacio aéreo para que los aviones israelíes puedan sobrevolar su territorio en sus muchísimos vuelos al extremo oriente.También han pedido, a través del ministro de Cooperación Regional, Esawi Frej, que Riad acepte vuelos directos desde Israel para los peregrinos que salen de Israel con la intención de llegar a La Meca. Hoy en día estos son obligados a pasar por un tercer país para poder aterrizar en Arabia Saudí, encareciendo mucho el viaje y marcando fuertemente la formalidad de "países enemigos" que Israel tanto quiere romper.¿Cambios?El hecho de que el presidente estadounidense, después de su visita a Israel y a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) viaje a Arabia Saudí desde Israel, es sintomático.Y los líderes israelíes no pueden realmente esconder sus expectativas. Este miércoles, durante el recibimiento de Biden, el presidente Herzog lo saludó del siguiente modo: "Como el bíblico José, usted es tanto un visionario como un líder. El pueblo de Israel le da la bienvenida a la Tierra Santa con los brazos abiertos y los corazones contentos".Herzog terminó su discurso aludiendo a los esperados anuncios de los próximos días sobre el fortalecimiento de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí: "Este es un viaje de paz desde Israel a Arabia Saudí, de la Tierra Santa hasta Hejaz (la tierra santa del Islam, en árabe)".Y, mientras, los palestinosBiden dijo al aterrizar que enfatizará su apoyo a la solución de los dos Estados en la resolución del conflicto israelo-palestino, pero también dijo que no lo ve posible "a corto plazo".Los palestinos, por su parte, esperan que Biden use el viaje para urgir volver a las conversaciones de paz.

