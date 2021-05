https://mundo.sputniknews.com/20210524/israel-vs-palestina-hay-ganadores-y-perdedores-en-este-conflicto-1112493966.html

Israel vs Palestina: ¿hay ganadores y perdedores en este conflicto?

Ninguna de las partes del conflicto palestino israelí ha violado de momento el alto fuego anunciado el 21 de mayo. Pero ¿es correcto considerar este acuerdo de... 24.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-24T13:47+0000

2021-05-24T13:47+0000

2021-05-24T13:47+0000

Tras enterarse del alto el fuego entre Israel y Hamás, cientos de palestinos salieron a las calles para celebrar su victoria en el conflicto contra el Ejército israelí que empezó el 10 de mayo.¿Un éxito de Palestina?Para la parte palestina, la celebración de la tregua precisamente cuando Hamás había lanzado más de 3.500 cohetes contra el territorio israelí es un éxito militar incondicional, afirman algunos expertos. Gaza extenuó a su contrincante. ¿Pero qué supone este hecho para la Franja de Gaza y todo el territorio palestino?El coordinador de las fuerzas nacionales en Cisjordania, Issam Abu Bakr, asegura que los éxitos de Palestina en la Franja de Gaza mejorarán la situación de los palestinos en el barrio de Sheij Jarraj, en Jerusalén, donde estalló la última escalada.Hay alguna probabilidad de que los israelíes revisen la sentencia judicial que ha sido dada de manera absolutamente injusta, opina el experto. Si el Gobierno de Israel no cambia después de lo ocurrido su manera de actuar en Jerusalén, Cisjordania no se quedará callada, alerta. Los israelíes tampoco quieren otra escalada con los palestinos, afirmó. Los palestinos de Jerusalén y Cisjordania están dispuestos a continuar con su resistencia civil si eso fuera necesario en las actuales circunstancias, aseguró Bakr.El 21 de mayo, por la tarde, empezaron los enfrentamientos entre los palestinos y la Policía israelí en Cisjordania. Los conflictos más violentos ocurren en las zonas de las ciudades de Belén y Kalkilla, así como cerca de la localidad de Kafr Qaddum. Hasta ahora se han contabilizado 38 víctimas. Actualmente, los enfrentamientos entre los palestinos y los agentes israelíes tienen lugar en el Monte del Templo, una colina en la zona antigua de Jerusalén venerada por los judíos como el lugar más sagrado de su religión porque allí se levantaban los templos bíblicos. Se han registrado al menos 35 víctimas, y los disturbios continúan. Nahru Jumhour, especialista en los problemas de la interacción con Israel, destacó que la tregua probablemente durará por largo plazo, pero no hay que esperar que Israel les permita a los palestinos festejar su victoria por mucho tiempo. "Gaza ganó, pero no se puede pensar que Israel les permitirá a los palestinos alegrarse por mucho tiempo", advierte el experto. "Es muy probable que una vez cesado el fuego, el Gobierno israelí solo va a apretar con más fuerza las tuercas contra los palestinos", agrega.Israel no perdió El jefe del Departamento de Estudios de Israel y las Comunidades Hebreas del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitri Mariyasis, enfatizó que Israel considera la operación realizada como un éxito de sus Fuerzas de Defensa.Hay varios políticos o activistas de ultraderecha que están en contra de la tregua y esperan la destrucción completa del movimiento Hamás en Gaza, alertó el especialista. Pero no tienen nada que ver con el Gobierno de Israel y sus metas, y, por lo tanto, no influirán de ningún modo en el alto el fuego, explicó.El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, logró recuperar el peso político y conquistó las simpatías de los israelíes tras lo ocurrido, señaló Mariyasis. Unos días antes de la escalada Netanyahu había estado a punto de perder su cargo de primer ministro, ya que Yair Lapid y Naftali Bennett prácticamente habían formado una nueva coalición parlamentaria. Así que el conflicto favoreció a Netanyahu, opina el especialista. Israel podría tener una nueva coalición de derecha encabezada por el actual primer ministro, pronosticó.Los últimos acontecimientos revelaron la necesidad de cambiar la política interior del Gobierno de Israel hacia los árabes israelíes, afirma Mariyasis.La guerra de 11 días y el alto al fuegoEl conflicto entre Israel y Palestina se agravó el 10 de mayo, tras expirar un ultimátum del movimiento palestino Hamás, que exigía retirar a los militares y policías israelíes de la explanada de las Mezquitas y del barrio de Sheij Jarraj, en Jerusalén. La Policía israelí había chocado varias veces con manifestantes palestinos en los días previos al conflicto. La amenaza de desahucio sobre docenas de familias palestinas de un barrio cercano de Jerusalén es otro factor que reavivó el conflicto.Como resultado, las facciones radicales palestinas dispararon más de 4.300 cohetes hacia Israel. Como represalia, las fuerzas israelíes lanzaron 190 ataques contra objetivos en Gaza. La guerra se cobró la vida de 219 palestinos y 12 israelíes y dejó más de 1.500 heridos en ambos lados. Después de 11 días de combates, el 20 de mayo el gabinete de seguridad israelí adoptó por unanimidad la iniciativa de Egipto, que contemplaba un alto el fuego bilateral sin condiciones previas. Hamás también se comprometió a respetar la tregua, que pone fin a la peor crisis palestino-israelí desde 2014.Los expertos señalan que la Franja de Gaza se encuentra ante una crisis humanitaria muy grave, particularmente tras los ataques contra centros civiles, como hospitales y escuelas.

