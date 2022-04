https://mundo.sputniknews.com/20220422/un-laser-que-derriba-drones-pretende-revolucionar-la-defensa-aerea-israeli-1124699406.html

Un láser que derriba drones pretende revolucionar la defensa aérea israelí

En un vídeo difundido por Defensa, se aprecia el sistema interceptando un cohete, un mortero y un dron en un lugar sin revelar del sur de Israel, en el desierto del Néguev, en algún momento del mes de marzo.Recurrente láserEl láser como elemento de defensa ha estado apareciendo en las noticias en Israel desde hace por lo menos una década, tanto para tranquilizar al público local mostrando los avances para proteger al país, y para advertir a los enemigos con la misma razón.La primera vez que el sistema derribó un dron fue el año 2021, según recordó el diario Haaretz, pero estas recientes pruebas son las primeras en demostrar que también puede contra otras amenazas, específicamente las más difíciles de interceptar, como son los proyectiles no guiados y los misiles anti-tanque, por sus trayectorias y tamaño.Activarlo cuanto antesEl departamento de investigación y desarrollo de Defensa tenía previsto desplegar el Rayo de Acero en 2024, sin embargo, el escalafón militar ha presionado para que se adelanten los planes, según informes en los medios israelíes.El primer ministro, Naftali Bennett, anunció el mes de febrero que el sistema se desplegará este año.Los observadores señalan que esta decisión deriva de las preocupaciones del Gobierno por carecer de suficientes interceptores de misiles en un conflicto futuro.El ministro de Defensa corroboró las prisas: "Se están haciendo todos los esfuerzos para que el sistema esté operativo cuanto antes y ofrezca un paraguas eficaz, económico e innovador", dijo Benny Gantz en comunicado oficial.La empresa de armas Rafael ha sido la encargada de desarrollar el sistema basado en láser y ha comunicado que el Rayo de Acero no pretende sustituir al actual sistema interceptor Cúpula de Hierro ni otras defensas aéreas, sino complementarlas derribando proyectiles menores y dejando los más grandes para las baterías de la Cúpula de Hierro.El sistema será colocado en la frontera con Gaza.La ventaja de no necesitar municiónUno de los problemas que enfrenta el presupuesto israelí es la financiación de los costosísimos misiles interceptores que lanza la Cúpula de Hierro, financiados en gran parte por Estados Unidos.En comparación, el Rayo de Acero funciona con corriente eléctrica, el exacto número de kilovatios no ha sido desvelado por el ministerio. Y, según el Ministerio de Defensa, mientras haya una fuente de energía constante para el láser, no hay riesgo de quedarse sin munición.Israel sufre lanzamiento de proyectiles desde Gaza de manera intermitente pero persistente desde que el movimiento islamista Hamás tomó el control de la franja en 2007, tanto por parte de Hamás como por parte de la Yihad Islámica (prohibida en Rusia). Se calcula que cada uno de ellos posee cientos de proyectiles y morteros. En la última guerra, en el mes de mayo de 2021, dispararon unos 4.000 hacia Israel.También se cree que la milicia libanesa chiíta afiliada a Irán tiene un arsenal de unos 130.000 proyectiles, entre cohetes, misiles y morteros, y el Ejército israelí está convencido de que puede ser usado contra Israel en una futura guerra.Además, los militares advierten de la tendencia iraní de usar drones de ataque.Israel cuenta con varios niveles de defensa aérea: para proyectiles de corto alcance usa la Cúpula de Hierro, para el medio alcance la Honda de David y para los de largo alcance los sistemas Patriot y Arrow. El Rayo de Acero promete suplir otros objetivos.La desventaja del sistema es que el láser no funciona bien cuando hay mala visibilidad debido al mal tiempo. Por ese motivo, los militares anunciaron que pretenden montar el sistema en un avión, que sortearía el problema del mal tiempo volando por encima de las nubes. Pero eso, en un futuro.

