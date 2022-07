https://mundo.sputniknews.com/20220711/el-metro-la-apuesta-de-siempre-de-los-presidenciables-que-agarra-sheinbaum-rumbo-a-2024-1128004449.html

El Metro, la apuesta de siempre de los presidenciables que agarra Sheinbaum rumbo a 2024

El Metro, la apuesta de siempre de los presidenciables que agarra Sheinbaum rumbo a 2024

Aun con la carga política por el derrumbe de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, apuesta por la...

américa latina

méxico

ciudad de méxico

claudia sheinbaum

elecciones presidenciales en méxico (2024)

política

La ambiciosa renovación de la Línea 1, la más antigua de la capital inaugurada en 1969, concluirá a finales de 2023, justo cuando la campaña presidencial esté por iniciar formalmente, por lo que el proyecto cuya inversión supera los 37.000 millones de pesos (1.850 millones de dólares) podrá ser un punto a favor o en contra de la que hoy aspira a suceder a Andrés Manuel López Obrador.Según el director del STC Metro, Guillermo Calderón, una vez reabierta la Línea 1, ésta tendrá un 35% mayor de capacidad, con un sistema de pilotaje automático completamente renovado, sistema de monitoreo que sustituirán a los analógicos que hoy aún operan, lo que permitirá que "cada 90 segundos pase un tren" en cada estación, según explicó el funcionario en un encuentro con medios internacionales, Sputnik entre ellos.La promesa de un servicio más eficiente en una línea que transporta en promedio a 750.000 personas diario podría jugar a favor de Sheinbaum Pardo; sin embargo, si el plan se retrasa, como ya sucedió con la reconstrucción de la Línea 12, la doctora en Ingeniería en Energía podría asumir un costo político y electoral que sus antecesores ya conocen bien.¿Cuánto cuesta el Metro a los políticos?El más experimentado en apostar por el Metro como botín político es el ahora canciller Marcelo Ebrard, quien, en 2006, poco después de asumir el cargo como jefe de Gobierno de la CDMX, anunció la construcción de la Línea Dorada, la Línea 12, un proyecto que, a una década de haber iniciado operaciones, ha tenido que ser cerrado en al menos dos ocasiones por fallas en la construcción.La obra fue inaugurada a finales de 2012 en presencia de personajes como el entonces presidente de México, Felipe Calderón, justo antes de terminar el mandato de Ebrard Casaubón, en un acto criticado por haber sido apresurado (la obra entró en operaciones hasta julio de 2013) y en medio de cuestionamientos por su construcción, ya que desde un principio se usaron trenes que no operaban en las vías que se habían adaptado para la Línea Dorada.Tras la inauguración, Marcelo Ebrard se "autoexilió" en Francia ante una supuesta campaña de Miguel Ángel Mancera en su contra, hasta que fue invitado nuevamente al equipo de López Obrador para 2018. Tres años después, y ante el desplome de la Línea 12 el 3 de mayo de 2021, el canciller fue uno de los primeros señalados por la opinión pública y varios expertos como responsables."Esta obra (la Línea 12) fue entregada al Gobierno entrante (de la CDMX) en julio del 2013 después de una revisión de siete meses. El que actúa con integridad no debe temer a nada, el que nada debe anda teme, pero yo estoy sujeto a lo que determinen las autoridades sobre los peritajes", afirmó el funcionario federal un día después del derrumbe, al tiempo que se anunciaba un acuerdo para reconstruir la afectación con el empresario Carlos Slim, cuya empresas, ICA y Carso Infraestructura y Construcción, estuvieron a cargo del proyecto original.De manera oficial, la administración de Claudia Sheinbaum sostiene que el desplome se debió a la falta de mantenimiento, razón por la cual procedió legalmente contra 10 exfuncionarios del Metro de la administración antecesora; sin embargo, el grupo de peritos noruegos DNV concluyó tras varios peritajes que el derrumbe era inevitable por fallas desde su construcción, las cuales incluyen falta de supervisión, pernos mal colocados y soldados, entre otras.Ante estas versiones, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera se ha deslindado de responsabilidades pues en marzo de 2014 cerró 11 estaciones del tramo elevado de la Línea 12 por un desgaste prematuro de los rieles detectado durante su primer año de labores, lo cual no había pasado con otras líneas con décadas en funcionamiento, entre ellas la Línea 1.El Metro fue uno de los temas que más dificultades y costos políticos le generó a Mancera, quien incluso buscó competir por la candidatura presidencial del PRD en 2018, sin éxito ante las críticas generadas por decisiones como aumentar el boleto del Metro en dos ocasiones, primero de 2 a 3 pesos, y luego a 5, lo cual, según el actual director de este transporte público, no se tradujo en un mejor mantenimiento ni en mejoras del servicio.Esta acusación ha sido refrendada por la propia Claudia Sheinbaum, quien presume haber invertido en proyectos de movilidad, incluido el Metro, 77.600 millones de pesos (3.880 millones de dólares).El Metro, el punto débil de SheinbaumEl Gobierno de Claudia Sheinbaum ha enfrentado duros golpes políticos y mediáticos por el Metro: el incendio de un puesto de mando que cobró la vida de un policía a principios de 2021; el desplome del puente entre dos estaciones de la Línea 12 que dejó 26 fallecidos, y la férrea defensa de la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, quien desapareció de la escena pública sin dar cuentas del estado del Metro o de sus posibles conflictos de intereses con el gobierno federal, a finales de junio de 2021.Precisamente en la misma semana que se presentó el plan de Modernización de la Línea 1, los capitalinos tuvieron que enfrentar dos afectaciones serias en diferentes líneas, ambas por fallas eléctricas: la de la Línea 9 por la caída de un paraguas a las vías y la de la 2, cuya afectación aún no ha sido aclarada, aunque la propia Claudia Sheinbaum sugirió que podría tratarse de sabotaje.En este contexto, la mandataria capitalina, una de las presidenciables más nombradas, inicia un ambicioso proyecto para prácticamente reconstruir la Línea 1, ante la obsolescencia de equipo creado a finales de 1950 y con una infraestructura que desde hace 14 años cumplió su vida útil.Según David Escalante, encargado de la planeación de la Modernización de la Línea 1, el plan de reestructuración consistirá en levantar 44 kilómetros de vía, 60.000 durmientes y 150.000 toneladas de balasto, así como transformar la estación Balderas en una terminal temporal, en un proyecto que, en otros países, ha tomado años. El Gobierno de la Ciudad de México afirma que, si todo sale conforme a lo planeado, ellos lo harán en poco más de un año."Retirar los materiales, trabajar de esta forma integral los muros, las filtraciones, el drenaje, luego el cableado y finalmente la guía nos va a permitir eliminar todo este conjunto de fallas que sólo se generan por la edad del túnel y la edad de los materiales", explicó Escalante en un recorrido con medios.El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, explicó que, para sortear el cierre histórico de la primera línea de Metro de México se contrataron a 220 operadores extras del servicio RTP y se adquirieron 170 camiones con una inversión de 600 millones de pesos (30 millones de dólares), además de la creación de paraderos en diversos puntos de conexión que permitirán que hasta cuatro camiones hagan parada, sin que ello afecte el servicio provisional que aún tienen que garantizar para quienes viajaban en la aún destruida Línea 12.

méxico

ciudad de méxico

2022

