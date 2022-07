Así sucedieron las explosiones en el metro de la Ciudad de México | Videos

https://mundo.sputniknews.com/20220704/asi-sucedieron-las-explosiones-en-el-metro-de-la-ciudad-de-mexico--videos-1127773232.html

La línea 2 del metro de la capital mexicana sufrió una serie de problemas de infraestructura, lo cual provocó la suspensión de este servicio que utilizan cerca... 04.07.2022, Sputnik Mundo

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) sigue siendo una piedra en el zapato para el Gobierno de la Ciudad de México. A 14 meses de que colapsara un tramo elevado de la línea 12 —hecho que dejó 26 muertos y al menos 96 heridos—, las fallas técnicas en los vagones y las vías con una realidad constante. El primer fin de semana de julio fue un caos para los usuarios de este medio de transporte que es utilizado diariamente por más de cinco millones de personas. El 2 de julio se reportó en redes sociales una explosión de un vagón del tren en la estación Velódromo de la línea 9, al oriente de la capital. En las grabaciones se aprecia cómo la gente entra en pánico al ver crecer las llamas y el humo dentro del convoy. No se reportaron heridos. Dos días después, el 4 de julio, ocurrió otra explosión en la línea 2, cerca de la estación Xola, al sur de la Ciudad de México, en lo que aparentemente fue la consecuencia de un corto circuito. Las imágenes —tomadas por pasajeros y por los mismos conductores del tren— muestran que las llamas se extendieron sobre las vías de metal. Hasta el momento, las autoridades no han aclarado por qué sucedió el incidente. Al igual que en el primer hecho, no hubo lesionados. La jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, no descarta que se haya tratado de un sabotaje al STC o a su Administración, que ha sido duramente criticada por su supuesta inacción para dotar de mantenimiento al metro. El descontento entre la población por las fallas en el metro se ha hecho visible en redes sociales, donde Sheinbaum fue cuestionada por su poca atención al sistema de transporte más utilizado de la ciudad. Analistas políticos observan a la servidora pública como "la carta favorita" de Andrés Manuel López Obrador para las próximas elecciones presidenciales, en las que Morena —el partido oficial del presidente— buscará quedarse en el poder por seis años más.

