Fallas, causas e implicados: lo que reveló el polémico peritaje sobre el derrumbe del Metro en CDMX

El pasado 3 de mayo Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno no aceptaría el informe final de la empresa noruega DNV, la cual desde el día del incidente se encargó de realizar los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas del derrumbe.El rechazo, explicó la mandataria capitalina, se debió a que la compañía hizo un reporte "tendencioso" con personas que tienen conflicto de interés, ya que según Claudia Sheinbaum en el informe supuestamente participó un abogado vinculado al expresidente Enrique Peña Nieto.En Sputnik te explicamos todo lo relacionado con el peritaje final sobre la caída de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México.¿Qué dice el informe?Hasta el momento, sólo se cuentan con los dos primeros informes de la empresa DNV, los cuales fueron entregados en junio y septiembre de 2021. El último peritaje no ha sido publicado, pero el diario El País tuvo acceso a él.Según el periódico español, el último informe apunta a que la falta de supervisión y mantenimiento también fue una causa que provocó que se quebrará el tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos, lo que causó la muerte de 26 personas.En los primeros informes, la empresa indicó que el puente se quebró por errores y deficiencias en la construcción, así como por la mala colocación o falta de pernos. En este último reporte, DNV agrega que la falta de mantenimiento en las últimas administraciones también provocó un desgaste estructural que derivó en el accidente.De hecho, el peritaje señala que, de haberse atendido y supervisado las fallas detectadas en el tramo (y las cuales eran visibles desde el exterior) se pudo haber evitado el derrumbe.Lo anterior con base en la metodología BSCAT, patentada por la empresa, y la cual mide en barreras las acciones que pudieron evitar o provocar la caída. La primera barrera detectada fue el mal diseño que no respetaba los parámetros internacionales; la segunda fue la falta de certificación por parte de un ente independiente y la falta de supervisión en la construcción; la tercera fue la mala instalación de pernos, y la cuarta la falta de mantenimiento e inspecciones posteriores a su inauguración.En su reporte final, DNV asegura que entre 2012 y 2019 no encontró información relacionada a servicios de mantenimiento y supervisión por parte de las autoridades del Metro o del Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México, salvo la suspensión de operaciones que ordenó en 2014 el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.¿Qué dicen las autoridades?La versión de DNV respecto a la falta de mantenimiento como causal del accidente no es parte de las líneas de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).En octubre de 2021, poco antes de la presentación del segundo peritaje de DNV, la FGJ-CDMX acusó a 10 exfuncionarios del Metro de ser corresponsables del desplome de la línea 12, aludiendo a errores y omisiones durante la construcción de la obra.Las empresas involucradas en la obra, Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), Alstom y Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), ésta última propiedad de Carlos Slim, no fueron imputadas, pero se encargan de pagar la reconstrucción del tramo elevado y parte de las indemnizaciones de las víctimas.Para diciembre de 2021, el Ministerio Público imputó a los 10 exfuncionarios por los delitos de lesiones, daño a la propiedad y homicidio culposo. Los acusados afirman que se trata de una cortina de humo para no ir por los verdaderos responsables, entre ellos, la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, quien dejó el cargo meses después del incidente.¿Qué responde el Gobierno de la CDMX?A pesar de que el último peritaje no ha sido revelado, Claudia Sheinbaum, adelantó que su administración no acepta ni reconoce los resultados de DNV ya que los califica como tendenciosos, por lo cual inició la remoción del contrato firmado hace más de un año.En un comunicado de prensa, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) confirmó que el informe final fue entregado el pasado 28 de febrero, pero consideran que, a diferencia de los anteriores, no cumplió "con las especificaciones solicitadas en el contrato celebrado".Entre las deficiencias enlistadas por la dependencia está que no se incluyó hipótesis alternativas y por qué se rechazaron; la ausencia en el modelo de un análisis más detallado de la fatiga inducida por distorsión; el uso de otra metodología para hacer el análisis Causa-Raíz."La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha sostenido una comunicación constante con la empresa DNV solicitándoles la aclaración de las inconsistencias y deficiencias observadas, no obstante, a la fecha aún no hemos recibido una respuesta satisfactoria", se lee en el boletín.

