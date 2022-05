https://mundo.sputniknews.com/20220504/tendencioso-y-falso-sheinbaum-destroza-el-reporte-noruego-sobre-el-desplome-de-la-linea-12-1125133048.html

"Tendencioso y falso": Sheinbaum destroza el reporte noruego sobre el desplome de la Línea 12

"Tendencioso y falso": Sheinbaum destroza el reporte noruego sobre el desplome de la Línea 12

El tercer reporte que la empresa de gestión de riesgos DNV, de origen noruego, presentó sobre el desplome de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México es... 04.05.2022, Sputnik Mundo

"Es importante que ustedes conozcan que nosotros desde hace semanas, por el propio procedimiento no lo habíamos comentado y además porque es un procedimiento jurídico, nosotros iniciamos la recisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa", señaló en conferencia de prensa.Aseguró que el tercer informe de la compañía europea sobre el accidente de la Línea 12, que provocó el fallecimiento de 26 personas la noche del 3 de mayo de 2021, es deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso.Además de rescindir el contrato, se inició una demanda civil contra DNV, advirtió la jefa del gobierno capitalino."Desde ayer en la noche la senadora Xóchitl Gálvez saca un comunicado en la noche hablando del tercer reporte de DNV, el día de hoy la propia empresa DNV saca un comunicado y están planteando este tema, es decir, es un caminito que está ligado a Mexicanos por la Corrupción", añadió.Sheinbaum acusó un conflicto de interés entre la empresa, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y un abogado que ha litigado contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador."Nosotros, y que quede claro ante la ciudadanía, no vamos a permitir en ningún momento la vulneración de las víctimas y la verdad del proceso", indicó y sostuvo que los primeros dos reportes de DNV sobre la Línea 12 fueron realizados conforme a la metodología de la empresa, la cual fue desatendida en su tercera entrega por conflicto de interés.La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) busca la justicia restaurativa y la reparación integral del daño, sostuvo, mediante el apoyo a las víctimas y la restauración total de la ruta del metro, que corre de Mixcoac a Tláhuac, en el sur de la Ciudad de México.La línea tuvo problemas estructurales de diseño y construcción, los cuales están siendo restaurados para reactivar el servicio de transporte colectivo, apuntó Sheinbaum.El 3 de mayo de 2022, la senadora Xóchitl Gálvez, legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN) emitió un video donde lamentó que el tercer informe de DNV no se hiciera público, además de acusar negligencia en el desplome de la línea."Coincido con la jefa de gobierno que primero son las víctimas y ellas merecen justicia", señaló la parlamentaria de oposición.

