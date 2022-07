https://mundo.sputniknews.com/20220708/occidente-tergiversa-los-eventos-historicos-que-procedieron-a-la-operacion-en-ucrania-1127979354.html

Occidente "tergiversa los eventos históricos que procedieron a la operación" en Ucrania

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los países latinoamericanos presentan un "sano pragmatismo" ante el conflicto en Ucrania a pesar de la "dura guerra informativa desatada... 08.07.2022, Sputnik Mundo

Este pragmatismo de América Latina se ve en el rechazo que ha expresado a la política de sanciones contra Rusia, "instrumento que no ayuda a resolver el conflicto, sino que aumenta su escalada, arrastrando a la crisis económica y alimentaria a un número cada vez mayor de países con economías que aún no se han recuperado después de la pandemia", agregó.Consideró que Occidente no solo está restringiendo el acceso a la información "objetiva" en América Latina sino que "tergiversa deliberadamente los eventos históricos que procedieron a la operación militar especial" en Ucrania.Luego de que el Gobierno de Rusia decidió comenzar una operación militar para lo que ha denominado la "desnazificación" de ese territorio, se han aplicado decenas de medidas contra Moscú, entre ellas, el bloqueo de Sputnik y RT.Las páginas de estos medios fueron bloqueadas para los usuarios de la Unión Europea del buscador más grande del mundo, Google, y también censuraron sus canales de Youtube y de Meta Platforms (empresa prohibida en Rusia como extremista), la compañía que controla Instagram, Whatsapp, Facebook (redes sociales prohibidas en Rusia como extremistas), entre otras.Los periodistas de estos medios también han sido objeto de ataques a través de las redes controladas por Meta Platforms, e incluso las cuentas algunos de sus trabajadores han sido marcadas en Twitter con la etiqueta de "Medios afiliados al Gobierno de Rusia".A finales de 2021, el ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, planteaban a la alianza atlántica que volviera a las posiciones de 1997, se comprometiera a parar la expansión del bloque hacia el este y excluyera el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, sobre todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el pasado 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú.La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.Conflicto en Ucrania "no ha cambiado la naturaleza de las relaciones ruso-paraguayas"El conflicto en Ucrania no modificó la relación de "amistad" que existe entre Rusia y Paraguay, destacó el embajador de Moscú en Asunción.El embajador de Rusia en Paraguay dijo que mantiene un diálogo con el Gobierno de ese país latinoamericano."Hoy en día mantenemos contactos con representantes del Poder Ejecutivo a nivel de trabajo", afirmó.Asimismo, recordó que el mes pasado, cuando se celebró el 30 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Paraguay, la embajada tuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores Julio Cesar Arriola.Aseguró que no tiene información sobre si se están organizando cumbres o reuniones de alto nivel durante este año entre ambos países.El embajador sostuvo que la cooperación entre Rusia y Paraguay se basa en 26 documentos bilaterales, entre los cuales destaca el Tratado de Amistad, Comercio y Cooperación, firmado el 14 de septiembre de 2000.En junio, la prensa local dijo que Písarev confirmó que las relaciones bilaterales entre ambos países se encontraban en "pausa" por el conflicto en Ucrania.Esa declaración supuestamente la realizó en una reunión que mantuvo con algunos legisladores en el Senado; al término del encuentro, el diplomático ruso informó que entregó al presidente de la Cámara Alta los materiales que explican las causas del conflicto en Ucrania.Daño por las sanciones a Rusia fue "significativo" en ParaguayEl daño ocasionado por las sanciones a Rusia fue "significativo" en Paraguay aunque aún se necesita más tiempo para poder cuantificarlo, dijo Písarev."Creo que se necesita más tiempo para determinar el daño financiero de las "sanciones" contra Rusia. Sin embargo, está claro que el daño fue significativo", afirmó el embajador.Consideró que la "guerra económica y financiera" de los países occidentales contra Rusia provocó una recesión económica en varios países en desarrollo, por lo que "las acciones de Occidente tuvieron un impacto negativo en la economía de Paraguay".Puso como ejemplo el hecho de que el Banco Mundial rebajó su pronóstico de crecimiento económico del Paraguay en 2022 del 4% al 0,7%."El Banco Central de Paraguay prevé una inflación de hasta el 10% al cierre de este año, y estas son consecuencias obvias de las acciones del Occidente colectivo en la crisis de Ucrania", indicó.Písarev sostuvo que el intercambio comercial entre ambos países en los primeros cinco meses de este año fue de 230 millones de dólares, lo que implica dos veces menos que en el mismo período en 2021.El 29 de marzo, el economista Víctor Raúl Benítez González afirmó, en diálogo con Sputnik, que Paraguay pierde la posibilidad de recibir 350 millones de dólares al no poder exportar su carne a Rusia por las sanciones que EEUU y la Unión Europea le impusieron a Moscú.El 28 de febrero Paraguay resolvió suspender las exportaciones de carne a Rusia tras las sanciones que recibió Moscú por su operación militar en Ucrania.Por su parte, el gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, dijo a Sputnik que las exportaciones a Rusia representan el 20% del total de ventas al exterior, pero desde que comenzaron las sanciones se obligó a la industria cárnica a no poder vender a Moscú.A pesar de las sanciones de Occidente contra Moscú, las exportaciones rusas a Paraguay casi se duplicaron, subrayó a el embajador del país euroasiático en Asunción.Este dato es "muy revelador" ya que muestra que existe un "interés mutuo en el desarrollo ulterior de nuestros lazos económico-comerciales", indicó.Crecimiento del comercio entre Rusia y ParaguayPísarev afirmó que el comercio entre ambas naciones volverá a crecer en un futuro cercano.Explicó que este crecimiento se debe a que muchas empresas rusas, ante la situación internacional, comenzaron a trabajar "más activamente" con los países latinoamericanos, incluido Paraguay."Y los empresarios locales, a pesar de las dificultades que surgieron a principios de este año, poco a poco comenzaron a adaptarse a las nuevas realidades", agregó.Sin embargo, por el momento, aseguró que el daño ocasionado por las sanciones a Rusia fue "significativo" en Paraguay, poniendo como ejemplo el hecho de que Banco Mundial rebajó su pronóstico de crecimiento económico del Paraguay en 2022 del cuatro al 0,7% y que el Banco Central de Paraguay prevé una inflación de hasta el 10% al cierre de este año.Písarev sostuvo que el intercambio comercial entre ambos países en los primeros cinco meses de este año fue de 230 millones de dólares, lo que implica dos veces menos que en el mismo período en 2021.Efectividad de las presiones de EEUU a América Latina en contra de Rusia "no es muy alta"Las presiones de Washington en contra de Rusia no tienen mucho efecto en América Latina, afirmó Písarev.Afirmó que esta escasa efectividad en las presiones de EEUU se vio en la "Cumbre de las Américas 2022", donde ningún estado latinoamericano se sumó a las sanciones contra Rusia."Actuando así, los norteamericanos parten de lo dispuesto en la conocida Doctrina Monroe, que ya no se aplica oficialmente, pero aún es percibida en los círculos gobernantes de EEUU como un elemento básico de su política latinoamericana", reflexionó.La Doctrina Monroe, elaborada en el año 1823, es un principio de la política exterior estadounidense, sintetizado en la frase "América para los americanos", que buscaba inicialmente oponerse a todo colonialismo europeo y consolidar la hegemonía de Washington en el hemisferio.Con el paso de las décadas, este principio fue adquiriendo un acento imperialista, justificativo para intervenir en los asuntos de los vecinos latinoamericanos.Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la operación militar y activaron baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT (plataforma que conecta a las instituciones financieras), la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como EEUU, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.Decenas de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte.

