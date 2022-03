https://mundo.sputniknews.com/20220329/paraguay-pierde-350-millones-al-no-poder-vender-su-carne-a-rusia-debido-a-sanciones-1123752330.html

El 28 de febrero Paraguay resolvió suspender las exportaciones de carne a Rusia tras las sanciones que recibió Moscú por su operación militar en Ucrania, iniciada el 24 de febrero.Por su parte, el gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, dijo a Sputnik que las exportaciones a Rusia representan el 20% del total de ventas al exterior, pero desde que comenzaron las sanciones, se obligó a la industria cárnica a no poder vender a Moscú.Asimismo, destacó que en los dos primeros meses de este año se exportaron a Rusia un total de 42 millones de dólares, casi 10% más que en enero y febrero de 2021, cuando se vendió carne al país eslavo por un valor de 38 millones de dólares."Rusia no dejó de comprar, sigue enviando pedidos, pero no se puede cobrar por el sistema SWIFT. Ese es el primer impacto. Paraguay envió a Rusia 12.000 toneladas este año versus 11.000 toneladas el año pasado, crecimos un 5%. Era muy buena perspectiva. Si la tendencia seguía durante el año, íbamos a crecer un 10%, pero ya no se podría hacer", lamentó.Por su parte, Burt dijo que Paraguay está habilitado en más de 70 mercados y que sus principales destinos son Chile, Taiwán, Israel, Brasil, y varios países europeos y africanos."Seguramente ningún país es tan grande como Rusia, no tiene esa capacidad de importar ese volumen, tenemos que diversificar los destinos. Si no se logra ubicar, habría consecuencias en toda la cadena, en el precio del ganado y sería un problema para nosotros", afirmó.SancionesNumerosos países condenaron la operación militar que Moscú lanzó en Ucrania el 24 de febrero y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como EEUU, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Decenas de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte.Otras consecuenciasBenítez González dijo que otro de los problemas causados por las sanciones a Rusia es el aumento de los combustibles, que representa costos transversales en toda la producción de bienes y servicios.A este clima se le suma que la economía va a caer 2 o 3% y que habrá un déficit fiscal de 3% o 4%, agregó.Paraguay registró seis subas sucesivas en el precio del combustible en el plazo de 12 meses; de enero del 2021 a febrero de este año se incrementó 56%.

