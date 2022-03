https://mundo.sputniknews.com/20220326/las-sanciones-antirrusas-de-occidente-impiden-a-ecuador-y-paraguay-exportar-bananos-y-carne-1123628827.html

Las sanciones antirrusas de Occidente impiden a Ecuador y Paraguay exportar bananos y carne

Las sanciones antirrusas de Occidente impiden a Ecuador y Paraguay exportar bananos y carne

26.03.2022

Las exportaciones de bananos y carne generan importantes movimientos económicos en los países latinoamericanos que tienen lazos comerciales fortalecidos con Rusia, ya que la demanda del país más grande del mundo por estos alimentos es alta.Con las sanciones antirrusas de Occidente, los principales proveedores de estos alimentos, Ecuador y Paraguay, se han visto obligados a interrumpir sus exportaciones a Moscú y los productores están sufriendo pérdidas financieras significativas.Según publica The Wall Street Journal, Rusia representaba más del 20% de las exportaciones de banano de Ecuador, pero con las sanciones y la congestión de los puertos europeos no les quedó otra opción que suspender los envíos a Rusia. A quienes han golpeado más las sanciones occidentales fue a los agricultores que han empezado a tirar los bananos porque su bajo valor en el mercado local no compensa los costos de producción.Además de plátanos, Ecuador también exportaba flores y camarones a Rusia, los primeros aseguran que los precios han caído en un 15%, lo que hizo que algunas empresas abandonaran el mercado, mientras otras intentan reorientarse hacia el mercado estadounidense.Por otro lado, los productores paraguayos de carne han tenido las mismas dificultades porque Rusia llegó a representar el 20% de las exportaciones de este alimento en 2021, pero con las sanciones occidentales, los compradores rusos no pudieron pagar los suministros y también se vieron interrumpidas las cadenas logísticas, inclusive algunas de las materias primas fueron devueltas a Paraguay y otras fueron enviadas a terceros países para su almacenamiento. Según los expertos citados por WSJ, el mercado paraguayo no puede absorber el volumen excedente de carne.En respuesta a la operación especial rusa para la desmilitarización y desnazificación en Ucrania, los países occidentales impusieron una serie de sanciones contra Rusia, entre las cuales se ha visto afectada el sector bancario y como consecuencia esto ha llegado a interrumpir las cadenas de suministro a Rusia, lo que afectó severamente a los mismos importadores extranjeros.

