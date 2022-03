https://mundo.sputniknews.com/20220324/desinformacion-y-censura-el-otro-conflicto-del-que-nadie-habla-en-occidente-1123496066.html

Desinformación y censura: el otro conflicto del que nadie habla en Occidente

Desinformación y censura: el otro conflicto del que nadie habla en Occidente

Históricamente, las guerras y las tensiones geopolíticas han sido acompañadas por grandes procesos de desinformación y censura. El conflicto en Ucrania no es... 24.03.2022

En Los hermanos Karamazov (1880), Fiódor Dostoyevski escribió: "Quien se miente y escucha sus propias mentiras llega a no distinguir ninguna verdad, ni en él ni alrededor de él". En aquel momento, Rusia vivía el inicio del ocaso del zarismo, una de las transformaciones políticas, sociales y económicas que cambiarían el transcurso no sólo del pueblo ruso, sino del resto del mundo. Y es que en tiempos convulsos, de profundas transformaciones, el rumor es un arma tan valiosa como cualquier otra hecha de acero y plomo, y puede ser utilizado por cualquiera de las partes que participen en un conflicto bélico o geopolítico, aseguran especialistas consultados por Sputnik. Por ello, dicen, resulta preocupante que se censuren voces alternativas que hablen sobre el conflicto en Ucrania desde una perspectiva no occidental, específicamente mediante el bloqueo de los contenidos de medios rusos. Desde inicios de marzo, los medios rusos no pueden ser consultados en ninguna plataforma desde países de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos. Para ello, empresas como Twitter, Facebook y YouTube han facilitado esa orden de censura. En México, por ejemplo, los videos de Sputnik y RT no se ven en YouTube. "El bloqueo a los medios rusos de comunicación nos habla de dos fenómenos informativos que vive el mundo desde hace algunos años: la cultura de la cancelación y la posverdad", considera Ismene Ithai Bras, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Las falacias de la Unión EuropeaAunque uno de sus preceptos fundacionales fue promover la diversidad, la integridad y la libertad de expresión, la Unión Europea (UE) alienta en estos momentos un sesgo informativo al excluir a las narrativas no occidentales de las plataformas digitales, las redes sociales y los canales de televisión y radio, asegura Alejandro Salgó Valencia, especialista en geopolítica del Oriente Medio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En varios canales digitales, la Comisión Europea ha publicado una serie de "cosas que tienes que saber" sobre los medios rusos, a los que tildó de propagandistas del Kremlin y no de verdaderos medios de comunicación. El pasado 4 de marzo, la Comisión Europea envió a Google, Facebook, Twitter e Instagram una solicitud para desindexar y, en su caso, bloquear todos los enlaces pertenecientes a los medios informativos rusos Sputnik y Russia Today (RT). Con ello, se logra la invisibilidad de buena parte de los contenidos de estas empresas, según información de Lumen Database, una página de monitoreo sobre censura de contenidos en la web. Lumen Database considera que esta medida tomada por la comunidad europea "probablemente establecerá un precedente sobre cómo el contenido en línea puede ser controlado para escalar o disminuir tensiones internacionales fuera de línea".¿Buenos contra malos?Al más puro estilo hollywoodense, donde las películas de superhéroes se basan en el enfrentamiento de nobles contra malvados, el conflicto en Ucrania es difundido por los medios de comunicación internacionales mediante un discurso ambivalente de buenos contra malos. La realidad, sin embargo, dista mucho de esta ficción, observan los expertos. Y es que en buena parte de Occidente hay un interés muy marcado de los grandes consorcios de información en informar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania bajo una perspectiva de héroes contra villanos. Este problema se debe, en buena parte, a que la información todavía es controlada por las principales empresas productoras de entretenimiento, los dueños de las antenas y los satélites y las compañías de software y hardware más importantes del mundo, señala el experto, quien también es especialista en Oriente Medio por el Colegio de México (Colmex). "En estos momentos [de conflicto] se busca disminuir la potencialidad de ciertos mensajes en ambos bandos, porque es muy cierto que hay muchas cosas en juego. Finalmente, lo que cada medio informa va de acuerdo con la serie de valores y objetivos con los que comulga. Por otro lado, se limita el derecho de la población a contar con más de una opinión, porque todo Occidente tiene la misma opinión pese a que existen algunos medios disidentes", concluye Ithai Bras.

