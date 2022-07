Orfandad e incertidumbre para el presidente de Perú tras renunciar al oficialismo

https://mundo.sputniknews.com/20220704/orfandad-e-incertidumbre-para-el-presidente-de-peru-tras-renunciar-al-oficialismo-1127763328.html

Castillo renunció vía Twitter el 30 de junio. Respaldó su decisión en el hecho de ser "respetuoso de Perú Libre y sus bases construidas en la campaña electoral", pero lo real es que su salida tiene un antecedente insoslayable.Dos día antes el fundador y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, expresó a través de un comunicado que el mandatario había contribuido al "quebrantamiento de la unidad partidaria" a través de la fractura de la bancada oficialista.Asimismo, afirmó que no estaba cumpliendo con el programa prometido en campaña y que estaba "implementando un programa neoliberal" en la economía, frente a lo cual lo conminaba a que renuncie.La primera consecuencia evidente de lo sucedido es que el presidente ha perdido representación en el Congreso, en un caso ciertamente insólito en el que un mandatario ya no es parte del oficialismo o, visto de otra manera, el oficialismo ya no es tal, aunque cae una pregunta necesaria: entonces, ¿quién es el oficialismo en Perú?Cayendo de a pocosPerú Libre ha ido perdiendo legisladores de manera progresiva desde que empezó la gestión del parlamento y del presidente —ambas arrancaron el 28 de julio de 2021—.De tener 37 congresistas en un Legislativo unicameral, a la fecha cuenta con 16, es decir que en menos de un año ha perdido a más de la mitad de su bancada a raíz de pugnas internas en lo que muchos analistas atribuyen a un enfrentamiento entre Castillo y Cerrón que se ha ido agravando con el tiempo.Cerrón, un personaje muy activo en redes a diferencia del presidente, suele lanzar mensajes sobre la posición del Gobierno en diversos temas, sin que esto tenga un correlato en lo que dice el presidente o en lo que haga en política.Es un conocido hombre de izquierda dura, y ha hablado de una política económica gubernamental de corte estatista, mientras que a casi un año de la gestión de Castillo su Gobierno no haya tomado ninguna medida económica que altere la esencia del sistema liberal peruano.Yendo a la fuerza de Castillo en el Congreso y fuera de los enfrentamientos entre el jefe de Estado y el líder perulibrista, el 10 de mayo diez congresistas, entonces oficialistas, renunciaron en bloque a la bancada.Esos diez son conocidos como "el bloque magisterial", cercanos y leales a Castillo desde los tiempos en que el mandatario era dirigente sindical como maestro de escuela, antes de tomar el poder.Aunque no se han oficializado como bancada, estos serían los únicos legisladores que podría tener Castillo en un parlamento hostil, pues recuérdese que la oposición derechista he intentado destituir dos veces al mandatario por la causal de "incapacidad moral" para ejercer el cargo a causa de los presuntos actos de corrupción en los que está implicado.Estos presuntos actos han justificado que la fiscalía esté llevando una investigación contra el presidente.La oposición no ha logrado la destitución del presidente por no llegar al número de votos necesarios (87 en un parlamento de 130), sin embargo eso podría cambiar tras el divorcio de Perú Libre.¿Nueva oposición?La semana pasada, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, fue destituido por el Congreso por presuntamente haber permitido la fuga de personas involucradas en el caso de corrupción por el que el presidente está siendo investigado.Para la destitución de Senmache, y a diferencia de otros intentos de destituir ministros del Gobierno, la bancada de Perú Libre, ya distanciada de Castillo, votó a favor, lo que se podría entender como un escenario nuevo en el que 16 votos, eventualmente, podrían respaldar una destitución presidencial.¿A quién apuntarían Cerrón y sus leales para que ocupe la presidencia si Castillo se va? Por sucesión constitucional sería la vicepresidenta, Dina Boluarte, una persona que ha sido moderada en su apoyo al jefe de Estado.En los corridos de la política peruana se desliza la idea de que Boluarte estaría pactando con Cerrón para asumir el poder, algo que el líder de Perú Libre se ha apurado en rechazar."Lo que hice [con Boluarte] fue trasmitirle brevemente la decisión del partido, ya que después no había nada más que conversar. Ciertamente, el acuerdo partidario fue no apoyar ninguna iniciativa de inhabilitación, suspensión o vacancia [destitución] para nadie, porque respetamos la democracia", dijo Cerrón en Twitter.Por lo demás y por el momento, el futuro político de un presidente sin apoyo parlamentario y complicado con la justicia, es una interrogante enorme.

