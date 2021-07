https://mundo.sputniknews.com/20210728/quien-es-vladimir-cerron-el-poder-detras-del-trono-en-peru-1114579970.html

Quién es Vladimir Cerrón, el poder detrás del trono en Perú

Quién es Vladimir Cerrón, el poder detrás del trono en Perú

El médico neurocirujano y fundador del ahora oficialista partido Perú Libre, asoma como una figura que despierta incógnitas y suspicacias en el nuevo escenario... 28.07.2021

Vladimir Cerrón es señalado por medios peruanos e internacionales como el poder en las sombras de Pedro Castillo. Mucho se especula sobre la influencia que tendría sobre el nuevo presidente del Perú.El fundador y presidente de Perú Libre, colectividad política del recientemente asumido presidente peruano, considerado por lo general de manera peyorativa, es un médico neurocirujano con más de 15 años de experiencia y recorrido en la articulación política de la izquierda rural andina del Perú, por lo que se le apunta desde diversos sectores, como el verdadero cerebro del nuevo Poder Ejecutivo peruano.Cerrón hoy en día, es una suerte de correlato de lo que fuera el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos para el fujimorismo, quien fuera el jefe de facto de los servicios de inteligencia peruanos y mano derecha del expresidente Alberto Fujimori de 1990 al año 2000. Se encuentra en prisión desde 2006 por delitos que van desde el narcotráfico hasta el homicidio.Carrera políticaCerrón nació hace 50 años en Chupaca, Junín, en el centro de los Andes peruanos. Se formó como médico en Cuba, donde estudió en el Instituto Superior de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay de Camagüey, graduándose en 1997.Su recorrido político oficial data de 2005 cuando se afilió al Partido Nacionalista Peruano, para renunciar un año después.Posteriormente fundó diversos movimientos y partidos políticos, a través de los cuales fue construyendo, tanto su carrera política como una alternativa política andina que agrupe a la izquierda regional.Fue candidato a la presidencia regional de Junín en 2006 por el Frente Patriota Peruano, elección en la cual no resultó electo, donde obtuvo alrededor del 16% de las preferencias. A partir de esta experiencia nació el proyecto que hoy se conoce como Perú Libre.Ante la necesidad de articular al mundo campesino andino, fundó primero el Movimiento Político Regional Perú Libre, siendo secretario general del mismo hasta 2013, con el cual accedería a la presidencia regional de Junín en las elecciones municipales de 2010.Tras una aventura presidencial como candidato en 2016, Cerrón fue reelecto presidente regional de Junín en 2018, esta vez bajo el alero del partido Perú Libertario, predecesor del actual Perú Libre.Suspensión y procesamientoSin embargo, no pudo concluir su mandato por decisión judicial, tras ser condenado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, bajo cargos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, en la ejecución de obras del Hospital de Huancayo, y la red sanitaria de la localidad de La Oroya, ambas en Junín.Al igual como sucede en el nivel central, con seis presidentes procesados en los últimos 30 años, existe una gran judicialización de la política a nivel regional. 14 de 25 gobernadores regionales, incluido Cerrón, han desfilado por tribunales de justicia en la última década.Posteriormente, su pena fue cambiada de prisión efectiva a prisión suspendida por la Corte Superior de Justicia de Junín, tras la presentación de un Habeas Corpus declarado admisible en junio de 2021. Sin embargo, continúa siendo investigado por distintos delitos de corrupción hasta el día de hoy.Proyecto a corto plazoEl principal proyecto político de Perú Libre y su presidente Cerrón, es cambiar la Constitución Política del Perú de 1993, proclamada tras el Autogolpe de Estado de 1992 del expresidente y también condenado, Alberto Fujimori, a través de la instauración de una Asamblea Constituyente.Cerrón, al estar bajo procesamiento, no puede ejercer ningún tipo de cargo en el ejecutivo, sin embargo, desde su lugar de secretario general del partido gobernante, advierte sobre los rumbos políticos del país."Si el Gobierno dice vamos a pelear por una Asamblea Constituyente vía referéndum, es el partido quien tiene que conseguir las firmas; si el Gobierno está amenazado, es el partido quien tiene que manejar la resistencia y si el Gobierno se desvía, es el partido quien tiene que rectificar la vía”, afirmó Cerrón durante su participación en el Congreso Nacional de Perú Libre, según el periódico Gestión.El presidente Castillo se ha desmarcado de la figura, reconocida como polémica en la política peruana, incluso desde antes de alcanzar el máximo cargo de la nación.“Nosotros hemos trabajado un programa de gobierno y más allá de lo que diga o deje de decir Cerrón, el que va a gobernar soy yo”, sostuvo Castillo en abril pasado para zanjar cualquier tipo de duda respecto a la influencia de Cerrón en su gabinete.

