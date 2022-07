https://mundo.sputniknews.com/20220701/peru-castillo-gobierna-sin-partido-politico-en-su-aniversario-en-el-poder-1127640762.html

Perú: Castillo gobierna sin partido político en su aniversario en el poder

Perú: Castillo gobierna sin partido político en su aniversario en el poder

Continúan las turbulencias en el Ejecutivo de Pedro Castillo, tras su renuncia a Perú Libre y la censura del Congreso opositor a un nuevo ministro. En otro orden, abordamos el acuerdo entre el Gobierno y el movimiento indígena en Ecuador. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2022-07-01T22:00+0000

2022-07-01T22:00+0000

2022-07-01T22:00+0000

en órbita

guillermo lasso

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

perú

congreso de perú

pedro castillo

otan

serguéi lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1127650095_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8e26f1802e8a123ad193e4876d2e9dba.jpg

Perú: Castillo gobierna sin partido político en su aniversario en el poder Perú: Castillo gobierna sin partido político en su aniversario en el poder

Pedro Castillo comenzó julio, mes de su primer aniversario como presidente, renunciando al partido político Perú Libre. Además se sumó una nueva censura del Congreso a uno de sus ministros, Dimitri Senmache, titular de Interior.A criterio del ahora exministro, quien estuvo en funciones durante un mes, los legisladores opositores buscan "entorpecer la gestión del presidente Castillo". Senmache fue señalado de permitir la fuga de personas involucradas en presuntos actos de corrupción que involucran al mandatario.Según la también socióloga, la destitución de Senmache es parte de una estrategia de desestabilización permanente por parte de la oposición, mayoría en el Congreso. "En la práctica, sacan y ponen jerarcas según sus intereses, con el objetivo final de destituir al presidente", agregó.En relación con la renuncia de Castillo a Perú Libre, Durand recordó que el mandatario "fue invitado para participar como candidato presidencial, no fue fundador. Ya venían distanciados desde hace varios meses. Era algo que se veía venir".El anuncio tiene como antecedente el pedido "prepotente" que le hizo Vladimir Cerrón, líder y fundador de la fuerza política, para abandonar el sector. Desde el inicio del Gobierno a finales de julio de 2021, Perú Libre ha ido perdiendo miembros de manera constante a raíz de diferencias internas.Para Durand, no es de esperar que la oposición de Perú Libre cambie la correlación de fuerzas del Congreso pero sí que se mantenga la crisis.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el acuerdo en Ecuador, tras 18 días de paro y protestas contra el Gobierno de Guillermo Lasso lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).Además, Rusia calificó de "ridículas" las declaraciones de la OTAN sobre su condición de "alianza defensiva".En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guillermo lasso, confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), perú, congreso de perú, pedro castillo, otan, serguéi lavrov, аудио