https://mundo.sputniknews.com/20220624/bolivia-a-contrarreloj-para-dar-el-salto-a-la-industrializacion-de-litio-1127292918.html

Bolivia, a contrarreloj para dar el salto a la industrialización de litio

Bolivia, a contrarreloj para dar el salto a la industrialización de litio

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — Bolivia busca dar el anhelado salto a la industrialización de sus recursos naturales como el litio y dejar de exportar materias... 24.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-24T19:09+0000

2022-06-24T19:09+0000

2022-06-24T19:09+0000

economía

bolivia

litio

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1094131060_0:81:856:563_1920x0_80_0_0_671cae4446392393c5513027b3197b54.jpg

Con reservas de 21 millones de toneladas en salares en el departamento de Potosí (suroeste), según el Servicio Geológico de EEUU, Bolivia forma parte del parte del "Triángulo del Litio" junto a Argentina (19 millones de toneladas) y Chile (9 millones de toneladas), que concentran en conjunto las mayores provisiones del mundo.Esto abre la posibilidad estratégica de consolidar una alianza regional para fabricar autos eléctricos y comercializarlos en Latinoamérica, tomando en cuenta el gran mercado que existe, por ejemplo, en Brasil.La industrialización del metal más liviano no es una misión imposible para Bolivia, pero se requiere tiempo y tecnología adecuada, según el ingeniero ambiental y experto del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) Gonzalo Mondaca, entrevistado por la Agencia Sputnik.La decisión del cambio de tecnología fue a raíz de que por más de una década la tasa de recuperación del litio apenas llegó al 50% con el método evaporítico. Ahora se trabaja con la Extracción Directa de Litio (EDL) para lograr una producción más competitiva, en factorías piloto y pruebas de campo, que finalmente permitirán diseñar las plantas industriales.Actualmente, el proyecto de la explotación de litio impulsado por Yacimiento de Litio Bolivianos (YLB) está en una etapa de pruebas de EDL, con seis empresas internacionales como Uranium One Group (Rusia), Catl Brunp & Cmoc, Citic Guaon/Crig, Xinjiang Tbea Group, Fusion Enertech, (las cuatro de China) y Lilac Solutions (EEUU).El director de YLB, Carlos Ramos, informó el 15 de junio que las tasas de recuperación de litio, de las empresas que participan del proyecto piloto de EDL, alcanzaron el 80 y 90%. Tras este exitoso resultado, el Gobierno boliviano tiene previstas reuniones con representantes de las entidades internacionales para plantear las "condiciones soberanas respecto al litio" para continuar y no descartó acuerdos con más de una empresa para acelerar la industrialización.Mercado regionalPara aprovechar la coyuntura de la creciente demanda de baterías de litio para la electromovilidad y no ser desplazados el uso de litio reciclado por China y EEUU o por las baterías de sodio ─más abundante en la tierra que el litio─, el experto boliviano recomienda tomar en cuenta las investigaciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que sugieren que países como Brasil, Argentina o México, que ya cuentan con experiencia, empiecen a producir vehículos eléctricos."En ese caso, habría un mercado regional donde las baterías serían comercializadas de mejor manera. El único país que tiene posibilidades de avanzar más rápido en la producción de baterías es Brasil, porque tiene un mercado y una industria desarrollada para producir níquel, cobalto, hierro, que son los otros principales componentes", opinó.En cuanto a plazos, no hay una fecha concreta para llegar la industrialización del litio en Bolivia. Con la EDL hubo promesas de una industrialización rápida, recuperando el tiempo perdido con la evaporítica y permitiendo al país posicionarse en el mercado de esta industria en 2025, según declaraciones del viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez.El proyecto boliviano está clasificado a escala mundial entre aquellos que, en circunstancias óptimas, alcanzarán la producción esperada entre 2025 y 2030, puntualizó el estudio "No todo lo que brilla blanco es litio", elaborado por Mondaca y publicado por el Cedib en mayo.Made in BoliviaQuantum Motors es la primera industria dedicada a la fabricación de vehículos eléctricos en la ciudad de Cochabamba (centro) y en su corta existencia demostró, con hechos, que la industrialización del litio puede ser una realidad. Inició operaciones en 2019, produce 300 vehículos anuales y ya comercializa sus productos en México, Paraguay, El Salvador y Perú.Los dos modelos de vehículos eléctricos E2 y E3, que ensamblan en su fábrica de 5.000 metros cuadrados, están equipados con baterías de ácido de plomo, y recientemente están empleando las primeras baterías de ion-litio fabricadas por Yacimiento de Litio de Bolivia (YLB).El empresario boliviano espera que la industrialización del litio contribuya en el desarrollo económico del país y, más allá de la tecnología y las empresas para la explotación, cree que debe haber un acuerdo nacional en ese sentido. Porque eso evitará conflictos internos, posturas en contra de sectores sociales y controversias por las regalías.Márquez sueña con el día en que Bolivia exporte a los principales mercados del mundo productos con valor agregado y deje de depender de sus materias primas.

https://mundo.sputniknews.com/20220623/bolivia-mas-cerca-de-la-industrializacion-del-litio-y-una-alianza-del-oro-blanco-1127249819.html

https://mundo.sputniknews.com/20220422/por-que-el-litio-de-mexico-es-diferente-al-de-bolivia-y-chile-y-que-complicaciones-tiene-1124719947.html

https://mundo.sputniknews.com/20220520/el-sueno-de-una-explotacion-estatista-del-litio-choca-la-realidad-de-america-latina-1125693450.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Diego Jaramillo

Diego Jaramillo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Diego Jaramillo

bolivia, litio, 📈 mercados y finanzas