"Destrucción de ecosistemas": el costo de la explotación de litio en el norte de Chile

Chile tiene una de las principales reservas de litio en el mundo. Sin embargo, su extracci贸n no ha estado exenta de da帽os ambientales.

Sputnik convers贸 con la cient铆fica chilena y convencional constituyente Cristina Dorador para conocer m谩s sobre la investigaci贸n y c贸mo se podr铆a avanzar en una explotaci贸n del litio que sea sustentable con el medio ambiente y la naturaleza.La cient铆fica y convencional Cristina Dorador tiene 41 a帽os y naci贸 en la Regi贸n de Antofagasta, al norte de Chile. En la regi贸n se encuentra el salar de Atacama, el m谩s importante en cuanto a concentraci贸n y reservas de litio.Dorador es licenciada en Biolog铆a, doctora en Ciencias Naturales y especialista en Microbiolog铆a del Instituto Max Planck de Limnolog铆a y la Universidad de Kiel en Alemania. Adem谩s, es parte de la Red de Investigadoras de Chile y miembro del directorio de la Sociedad Internacional de Ecolog铆a Microbiana.La convencional, adem谩s, ha realizado diversos estudios sobre el impacto de la miner铆a en el medio ambiente. Su 煤ltima investigaci贸n, publicada en la revista cient铆fica Proceedings B de la Royal Society, dio cuenta del impacto negativo de la explotaci贸n del litio y que ha tra铆do como consecuencia la disminuci贸n de flamencos en el salar de Atacama.Impacto de la explotaci贸n del litio en el salar de Atacama"Esta investigaci贸n se realiz贸 en Salares, que son un ecosistema ubicado en el norte de Chile, norte Argentina y tambi茅n en el sur de Bolivia, que son cuencas que se llaman evapor铆ticas, puesto que todo el tiempo est谩n perdiendo agua. Esto es un tema natural de los salares", comenz贸 explicando Dorador sobre la investigaci贸n de la cual es coautora."Entonces, va la extracci贸n de lo que se hace, se extrae la salmuera que est谩 debajo de la costa del salar, en particular del salar de Atacama, ya que es el m谩s grande que hay en Chile, y esto produce que a largo plazo, debido a la magnitud de la extracci贸n de salmuera que existe, las lagunas se ven afectadas y es donde habitan los flamencos", agreg贸.La convencional explic贸 a Sputnik que hay tres especies de flamencos en Chile y dos de ellas son end茅micas. Estas 煤ltimas han disminuido su presencia en el salar de Atacama producto de la explotaci贸n del litio.La cient铆fica coment贸 que la investigaci贸n que realizaron en el salar de Atacama demostr贸 que "en el lapso de una d茅cada, ha disminuido la poblaci贸n de estas especies de flamenco end茅micas en un 12%. O sea, los flamencos ya no est谩n llegando al salar"."B谩sicamente, esto se puede deber a que por datos tambi茅n de im谩genes satelitales, se ve c贸mo ha disminuido la cantidad del 谩rea de la superficie de agua de las lagunas, lo cual generar铆a tambi茅n cambios a nivel tr贸fico. Dec铆a lo que comen los flamencos, entonces tambi茅n hay implicancias, digamos, mayores respecto a la extracci贸n del litio que est谩 ocurriendo masivamente en el Salar de Atacama", finaliz贸 respecto al estudio.Demanda por el agua en San Pedro de AtacamaA 55 kil贸metros del salar de Atacama, se encuentra la comuna de San Pedro Atacama, en la localidad, viven varias comunidades ind铆genas y que ven con preocupaci贸n la escasez h铆drica en la zona producto de la miner铆a.Al respecto, Dorador se帽al贸 a Sputnik que "uno de los temas quiz谩 m谩s importante para muchos de nosotros era que se garantizara en la nueva Constituci贸n el derecho humano al agua. O sea, que la gente tenga el derecho tanto de acceso como de uso del agua"."En ese sentido, para Chile es muy importante porque los derechos existen, los derechos de aprovechamiento de agua que est谩n concentrados en pocas personas y en algunas industrias, y hay lugares emblem谩ticos como Petorca [centro, 220 km al norte de Santiago], donde las personas no tienen acceso al agua, siendo que hay agua ah铆 para otros usos", agreg贸.La convencional explic贸 que lo que pasa en el norte de Chile se debe a que toda miner铆a necesita agua y que en el lugar, Regi贸n de Antofagasta, se encuentra el desierto de Atacama, que es el m谩s 谩rido del mundo.La cient铆fica explic贸 que hay un tema complejo debido a la explotaci贸n minera, puesto que a largo plazo la crisis clim谩tica va a ocasionar "mayor desertificaci贸n y en estas zonas donde ya hay poca agua va a ser m谩s grave la crisis".Finalmente, Dorador se帽al贸 los avances que lograron en la Convenci贸n Constitucional para garantizar el agua como un bien com煤n inapropiable. Adem谩s, de la valoraci贸n de los ecosistemas y la protecci贸n del medio ambiente y la naturaleza.La Empresa Nacional del LitioEn su Cuenta P煤blica el pasado 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric afirm贸 que "uno de los pilares de nuestro programa de Gobierno es la creaci贸n de una Empresa Nacional del Litio y hoy reafirmamos este compromiso". As铆 mismo, precis贸 ser谩 una "propuesta que garantice a las futuras generaciones energ铆a limpia y sustentable para Chile y nuestro planeta".La convencional Cristina Dorador, respecto al anuncio del mandatario, se帽al贸 que "la discusi贸n del tema del litio, se ha dado en el contexto de quien explota, ya que es el Estado, o son los privados o es una mezcla. Lo que nosotros hemos tratado de demostrar es que la discusi贸n tiene que ser un poco m谩s profunda, porque finalmente estamos hipotecando ecosistemas para las futuras generaciones, porque los salares no son minas"."En ese sentido, veo muy interesante, lo de la Empresa Nacional del Litio, pero tambi茅n tiene que haber una discusi贸n profunda respecto a qu茅 se va a explotar, qu茅 salares se van a explotar, porque eso tampoco estaba detallado en la licitaci贸n del litio", finaliz贸 al respecto la convencional.El fallo de la Corte SupremaEl pasado 2 de junio, la Corte Suprema dej贸 sin efecto la licitaci贸n del litio que llev贸 adelante el expresidente Sebasti谩n Pi帽era (2010-2014 y 2018-2022) durante los 煤ltimos d铆as de su segunda gesti贸n.En total eran 400.000 toneladas de litio de los salares del norte del pa铆s las que empresas privadas podr铆an explotar hasta nada menos que el 2050. En el detalle de la convocatoria del Gobierno se se帽ala que "se licitar谩n Contratos Especiales de Operaci贸n para poder explorar, explotar y comercializar litio por el equivalente a cinco cuotas de 80.000 toneladas de litio met谩lico cada una".Fueron dos empresas las que se hab铆an adjudicado la licitaci贸n del litio, BYD Chile SpA, una empresa china con una larga trayectoria en el negocio del elemento qu铆mico, y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.Sin embargo, la Corte Suprema dej贸 sin efecto la licitaci贸n porque se vulner贸 la garant铆a constitucional de igualdad ante la ley: al no ser determinado con exactitud el territorio de la licitaci贸n, no se realizaron las consultas ind铆genas a los pueblos originarios que pudieran a verse afectados por la explotaci贸n, conforme al Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT).Al respecto, Dorador se帽al贸 que "esta es la segunda vez en que se le da pie atr谩s a una licitaci贸n del litio. Ambas fueron hechas bajo la administraci贸n Pi帽era y ambas fueron por temas similares, que tiene que ver con un mal dise帽o y temas incluso de corrupci贸n entremedio"."Es decir, se extrae la salmuera muy profundamente, los salares, se retira la superficie de sal a la superficie del solar y se hacen unas piscinas que son tan grandes que se pueden ver desde el espacio y se deja que se evapore el agua. M谩s o menos la evaporaci贸n llega a casi un 90% del agua que est谩 contenida en la salmuera. O sea, ac谩 lo que se hace es una miner铆a del agua, a diferencia de las otras, miner铆a donde lo que se explota es la roca", finaliz贸 la cient铆fica.

