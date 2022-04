https://mundo.sputniknews.com/20220422/por-que-el-litio-de-mexico-es-diferente-al-de-bolivia-y-chile-y-que-complicaciones-tiene-1124719947.html

Por qué el litio de México es diferente al de Bolivia y Chile y qué complicaciones tiene

Después del rechazo de su reforma eléctrica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, logró nacionalizar la explotación del litio, un mineral... 22.04.2022, Sputnik Mundo

Con 275 votos a favor, el Poder Legislativo aprobó en dos días diversas modificaciones a la ley minera que establecen que sólo el Estado mexicano será quien pueda explotar este mineral con el que se fabrican baterías para autos eléctricos."Habrá una empresa para explotarlo, explorarlo, extraerlo, procesarlo, industrializarlo y venderlo; vamos a ver si pertenece a la Secretaría de Hacienda, de Energía o de Economía. Nosotros tendríamos la posibilidad de decir dónde conviene más colocar la empresa, tampoco un aparato enorme, aquí lo importante es la materia prima, el mineral", declaró López Obrador al anunciar el envío de la iniciativa.Según datos de Trading Economics, tan sólo entre 2020 y 2022, el precio por tonelada del carbonato de litio subió 400% al pasar de 10.800 dólares a 59.200 dólares.Un negocio no tan seguroEn entrevista para Sputnik, el investigador nivel C del Centro de Geociencias de la UNAM, Luca Ferrari, considera que fue correcto nacionalizar el litio, aunque, dado el contexto actual, se trata más de una maniobra política y una acción preventiva.El especialista asegura que en realidad no se tiene conocimientos de cuánto litio se tiene en México y cuánto es "económicamente extraíbles, ya que incluso se tienen pocos yacimientos certificados.Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos difundidos por la secretaria de Energía de México, Rocío Nahle, México está dentro de los 23 países con potenciales reservas de litio, ya que en el 2020 el país concentraba el 2% de las reservas mundiales.Acorde con datos de Bloomberg, se estima que México podría cuenta con 1,7 millones de toneladas de este mineral, lo que lo coloca en el lugar número 12 de la lista de países con más cantidad de este recurso, misma que encabeza Bolivia con 21 millones de toneladas.Otras fuentes como la revista especializada Mining Technology sostienen que en zonas como la Sierra Madre Occidental se estiman reservas de hasta 243,8 millones de toneladas.Sin embargo, Luca Ferrari advierte que "el litio que tenemos en México no es como el litio que se extrae comercialmente en el mundo como en los salares del altiplano de Bolivia o de Chile", lo cual complica el proceso para la producción de carbonato de litio, el insumo básico para la fabricación de baterías.El académico explica que, en el caso de países como Bolivia, se extrae la salmuera que se encuentra debajo de la superficie y la cual tiene una concentración de entre 300 y 1.000 partes por millón (ppm). Posteriormente, se procesa hasta que se obtiene el carbonato de litio.En México, el litio que se extrae está mezclado con arcilla y mantiene una concentración de 3.470 partes por millón, pero requiere de un proceso mucho más complejo para transformarlo: escarbar, triturar la piedra, calcinarla hasta llevarla a altas temperaturas, mezclarla con agua y así tener algo similar a la salmuera para luego procesar el carbonato.Lo anterior, no incluye la producción de baterías, otro proceso cuya cadena de valor no existe en México.A esto se suma que la construcción de toda la infraestructura para la explotación de litio toma años, a pesar de que en México sí se cuenta con el conocimiento técnico y teórico para realizar esta tarea.Ferrari pone como ejemplo el yacimiento concesionado a Bacanora Lithium, en Sonora el cual comenzó a ser explorado desde el sexenio y apenas en este 2022 se comenzará la producción, también pudiendo responder a los intereses del mercado.Actualmente hay 10 empresas extranjeras con 36 concesiones diferentes para la explotación de litio."En el caso del litio depende de la concentración. En un mismo yacimiento podemos tener zonas muy ricas en litio y otras que no. En la minería siempre es así", señala el experto.En el caso de México, el Servicio Geológico Mexicano tiene contemplado presentar durante el segundo semestre de este año un informe sobre los primeros estudios de exploración de mineral en el país, pero el investigador ve muy complicado que, para antes de que termine el sexenio de López Obrador, ya se pueda tener una paraestatal en labores de explotación.

