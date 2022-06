https://mundo.sputniknews.com/20220602/un-representante-de-la-fao-descarta-la-exclusion-de-rusia-1126166214.html

Un representante de la FAO descarta la exclusión de Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Los documentos fundacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) impiden la exclusión de... 02.06.2022, Sputnik Mundo

"Los estatutos no estipulan la inhabilitación, y menos la exclusión de un Estado miembro. Hay una cláusula estándar en todas las organizaciones internacionales, también en la FAO, que permite suspender el derecho de voto a un Estado que haya dejado de abonar su contribución por un período prolongado, pero no es el caso de Rusia", aclaró Kobyakov en una entrevista con Sputnik.El funcionario agregó que la FAO mantiene la línea de continuar la cooperación con Rusia.La contribución anual de Rusia, pagada en parte en euros y en parte en dólares, ha variado entre 16 y 25 millones de dólares en los últimos años, precisó el director de la oficina de enlace. "Como contribuyente de buena fe, Rusia siempre abona esta suma en enero y el presente año no ha sido una excepción", añadió. Proveedores de granoAdemás, Kobyakov afirmó que ningún país podrá reemplazar a Rusia y Ucrania en los suministros de grano a corto plazo.Recordó que el año pasado Rusia exportó 35 millones de toneladas de grano, mientras Ucrania, unos 12 millones. Más de 50 países, continuó, dependen de sus entregas en más del 30 por ciento, un indicador crítico, según los expertos.Según el informe publicado a inicios de mayo por la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos, unas 570.000 personas en los países importadores del grano ruso y ucraniano como Yemen, Madagascar o Etiopía, se enfrentan a una hambruna crítica, agregó.Kobyakov apuntó que las sanciones impuestas a Rusia obstaculizan la exportación de cereales dado que afectan el pago de estas entregas, el seguro y el acceso de los barcos.El ministro de Agricultura de Ucrania, Nikolái Solski, declaró a mediados de mayo que la exportación de grano desde el país se vio paralizada debido al bloqueo naval por parte de Rusia.Rusia, por su parte, niega poner obstáculos a la exportación de cereales desde Ucrania, a la que acusa de haber instalado minas navales en sus puertos. Además, argumenta que las sanciones unilaterales impuestas contra Rusia causaron cortes en las cadenas de suministro y en los flujos de finanzas internacionales.Al mismo tiempo, Estados Unidos y sus aliados afirman que las exportaciones de productos agrícolas y fertilizantes no están sujetas a las sanciones que los países occidentales impusieron contra Rusia por su operación militar en el territorio ucraniano.

