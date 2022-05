https://mundo.sputniknews.com/20220523/rusia-no-obstaculiza-la-exportacion-de-cereales-ucranianos-a-traves-de-polonia-1125725389.html

Rusia no obstaculiza la exportación de cereales ucranianos a través de Polonia

Rusia no obstaculiza la exportación de cereales ucranianos a través de Polonia

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú no pone trabas a la exportación de cereales ucranianos a través de... 23.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-23T09:38+0000

2022-05-23T09:38+0000

2022-05-23T10:21+0000

internacional

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

cereales

📈 mercados y finanzas

polonia

europa

exportaciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1125725364_0:58:3439:1992_1920x0_80_0_0_28c992f6ec7faf2835ab593e042cdd67.jpg

La semana pasada, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, pidió a Bruselas ayuda rápida para canalizar la exportación de cereales ucranianos a través de Polonia.La suspensión de esos suministros desde Ucrania, según Morawiecki, se erigió en "un grave problema" para Oriente Medio y África del Norte que importaban hasta un 30% de los cereales a través de Odesa y otros puertos ucranianos del mar Negro, bloqueados en medio del conflicto bélico.El titular de Agricultura ucraniano, Nikolái Solski, dijo esta semana que la exportación de granos desde el país se vio paralizada debido al bloqueo naval por parte de Rusia. Antes del 24 de febrero, según él, Ucrania exportaba unos cinco millones de toneladas de granos al mes por vía marítima, volumen que se redujo a unas 200.000 toneladas en marzo. Como resultado, más de 20 millones de toneladas de cereales y otros cultivos quedaron sin acceso al mercado mundial, dijo el ministro.Rusia niega poner obstáculos a la exportación de cereales desde Ucrania, a la que acusa de haber instalado minas navales en sus puertos. Además, argumenta que las sanciones unilaterales impuestas contra Rusia causaron cortes en las cadenas de suministro y en los flujos de finanzas internacionales.Militarización de EuropaAdemás, Peskov aseveró que la militarización de Europa no contribuirá a reforzar la seguridad y la estabilidad en el continente.El funcionario ruso hizo estas declaraciones al comentar las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de que el bloque comunitario necesita "Fuerzas Armadas europeas modernas e interoperables", en el contexto de la operación militar rusa en Ucrania.El vocero señaló que Borrell no es "un apologista de los métodos diplomáticos para resolver problemas, a pesar del cargo que ocupa"."Él muestra en forma continua, e incluso públicamente, una inclinación por los métodos de fuerza", enfatizó.Rusia anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

https://mundo.sputniknews.com/20220518/por-que-europa-quiere-sacar-millones-de-toneladas-de-grano-de-ucrania-1125597889.html

https://mundo.sputniknews.com/20220523/el-pentagono-considera-enviar-fuerzas-especiales-de-eeuu-a-kiev-segun-the-wall-street-journal-1125721795.html

ucrania

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, cereales, 📈 mercados y finanzas, polonia, europa, exportaciones