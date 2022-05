https://mundo.sputniknews.com/20220531/el-legado-de-juana-azurduy-vive-en-bolivia-para-empoderar-a-las-mujeres-y-luchar-contra-la-opresion-1126036021.html

El legado de Juana Azurduy vive en Bolivia para empoderar a las mujeres y luchar contra la opresión

El legado de Juana Azurduy vive en Bolivia para empoderar a las mujeres y luchar contra la opresión

El Centro Juana Azurduy, en la ciudad de Sucre, llega a cientos de mujeres bolivianas vulneradas en sus derechos. Además de brindarles apoyo jurídico, facilita... 31.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-31T01:54+0000

2022-05-31T01:54+0000

2022-05-31T01:54+0000

américa latina

bolivia

📝 reportajes

juana azurduy

violencia de género

mujeres

igualdad de género

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107685/02/1076850218_0:376:2824:1965_1920x0_80_0_0_a68f5846d8deae5772de8da2ea43a51b.jpg

Juana Azurduy es una de las mujeres más importantes en la historia de la independencia de Argentina y Bolivia, a principios del siglo XIX. Como coronel del Ejército revolucionario, lideró decenas de batallas contra la Corona española. Falleció sola, olvidada y en la pobreza, como sucedió a muchos patriotas de esa época. En las últimas décadas su figura fue rescatada y fue tomada como bandera por organizaciones tanto políticas como feministas de la región.Una de ellas, en la ciudad de Sucre, es el Centro Juana Azurduy. "Las juanas", como son popularmente conocidas, conforman una organización que desde hace más de 30 años apoya a cientos de mujeres para que se respeten sus derechos. Asimismo, las acompaña para que obtengan su independencia económica.La directora del centro, Marta Noya, contó a Sputnik que en 1989 un grupo de mujeres debatía cómo se llamaría la inminente organización. Recordó que por esos años todavía permanecía invisibilizada la historia de Azurduy."En varias investigaciones que realizamos apareció Juana. Hace 30 años no tenía el reconocimiento que ahora tiene en la historia boliviana", comentó Noya.Azurduy falleció el 25 de mayo de 1862 en Sucre, departamento de Chuquisaca (sur). Tenía 81 años. Desde entonces, sus restos descansan en un pequeño cofre de madera en la Casa de la Libertad, en esa ciudad donde se declaró la independencia de Bolivia, el 6 de agosto de 1825."Cuando vimos que en la Casa de la Libertad estaban sus restos, empezamos a tener un enamoramiento de Juana, por lo que ella representó en el momento histórico de lucha contra España", relató Noya.El liderazgo que irradió sobre sus tropas fueron otro atractivo para retomar su legado: "En alianza con sus huestes indígenas ella pudo vencer a los ejércitos realistas de manera impresionante, arriesgando su vida, la de sus hijos, la de esposo. Era una verdadera guerrillera, transformadora de la sociedad", dijo la directora.Y agregó: "Ella nos inspira mucho. Consideramos que todavía necesitamos generar grandes transformaciones".La directora del centro consideró que actualmente "no tenemos una Colonia con Francisco Pizarro y su espada, pero tenemos un neocolonialismo que nos impone sistemas, nos impone formas de vida, estereotipos, todo".El país con más feminicidios de la regiónEn los últimos años, Bolivia se convirtió en el país de Sudamérica donde se cometen más feminicidios, con 2,3 asesinatos de mujeres por cada 100.000 habitantes.Este 2022 no sería la excepción, según las primeras proyecciones. La Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil anunció en abril pasado que se registra un alza en las denuncias enmarcadas en la ley 348, conocida como "ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia".De acuerdo con el informe, del 1° de enero al 31 de marzo de 2022 se tomaron 11.963 denuncias por violencia contra la mujer, mientras que en el mismo periodo de 2021 se habían reportado 11.153, lo cual representa un incremento de 810 casos en comparación con el año anterior.En este aspecto, el Centro Juana Azurduy "trabaja por empoderar a las mujeres, por ser parte de una sociedad con mayor equidad y justicia de género y social". Noya consideró que "la justicia social no puede existir sin justicia de género entre hombres y mujeres. Por lo tanto, articulamos la lucha política por la igualdad de clase y la justicia social con el trabajo con las mujeres".Ante estas evidencias, en el Centro Juana Azurduy decidieron no solamente llegar a las víctimas de violencia con atención jurídica y acompañamiento, sino también "empoderar a las mujeres para que tengan mayor autonomía y rompan ellas mismas los ciclos de violencia".La directora del centro indicó que en las últimas décadas "hemos trabajado mucho en el acceso a recursos económicos. Se ha construido todo un centro formativo en ramas técnicas para mujeres, vinculando al empleo y al emprendedurismo". Así, desde 1989 la organización facilitó la creación de más de 150 unidades productivas de mujeres.Todas ellas "no solamente acceden a recursos, sino que entienden el acceso a recursos como un empoderamiento económico, de modo que la actividad económica responda a las necesidades de las mujeres".En paralelo, en el Centro Juana Azurduy también funciona la radio Encuentros, dirigida a desarmar la vasta retórica machista que está presente en la mayoría de los medios de comunicación y que, en definitiva, apuntalan a este sistema de dominación.Con la radio "intentamos modificar en algo esa cultura machista patriarcal, esa forma de convivencia naturalizada históricamente, que hace ver a la opresión a las mujeres como algo natural", mencionó Noya. El mismo trabajo desarrollan a través de otras plataformas digitales, que se encuentran reunidas en el sitio web de las juanas.En estos espacios "producimos muchos programas formativos, educativos, debates que nos permiten cuestionar a una sociedad machista-patriarcal, e impulsamos una modificación en la visión de la vida, las relaciones y proponemos una igualdad que no solamente sea de género, sino social".Con esta filosofía, en el centro proponen "vivir en una sociedad igualitaria, donde tengamos la opción de ser lo que queramos ser y respeten nuestros derechos", sostuvo Noya.

https://mundo.sputniknews.com/20180307/america-latina-mujeres-coraje-1076850747.html

https://mundo.sputniknews.com/20210626/las-mujeres-bolivianas-que-construyen-un-futuro-con-trabajo-y-dignidad-1113570178.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, 📝 reportajes, juana azurduy, violencia de género, mujeres, igualdad de género