Las mujeres marchan en Bolivia: "Queremos una vida plena, sin violencia"

Según ONU Mujeres, el Estado Plurinacional es el país de Sudamérica con mayor índice de feminicidios. Frente a esta situación, miles de mujeres marcharon y se... 26.11.2021, Sputnik Mundo

Organizaciones feministas de todo el país se manifiestan en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A lo largo de diversas movilizaciones en decenas de ciudades, reclaman justicia por cientos de feminicidios, que termine la violencia machista y que el Gobierno nacional disponga de la estructura necesaria para lograrlo.En lo que va de 2021, en Bolivia se reportaron 98 feminicidios. En ese lapso, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), de la Policía Nacional, procesó más de 34.000 denuncias de violencia doméstica.Por su densidad de población (11,5 millones de habitantes), el Estado Plurinacional lidera la tasa de feminicidios en Sudamérica, según alertó la oficina de Bolivia de ONU Mujeres, el programa de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia de género."Lo que tenemos en Bolivia es una imagen de lo que sucede en América Latina, pero Bolivia tiene algunos elementos particulares. Por ejemplo, está encabezando la lista en Sudamérica de los países que tiene mayor número de feminicidios", dijo la jefa de ONU Mujeres en Bolivia, Nidya Pesántez, en entrevista con el canal de televisión RTP.Resaltó que en Bolivia se cometieron 98 feminicidios entre el 1º de enero y el 16 de noviembre pasado. "Los feminicidios son el producto final de un proceso continuo de violencia contra la mujer", agregó.Pesántez detalló que en el mismo periodo se registraron 1.800 denuncias de violación. "La causa de la violencia contra la mujer es el patriarcado y el machismo. Se pone a la mujer como culpable de su propia desgracia, mientras se acepta y se tolera que los hombres ejerzan poder sobre las mujeres", consideró.De parte del Estado Plurinacional "se requiere una acción fuerte, una acción decidida, una inversión fuerte para que las mujeres puedan salir del círculo de la violencia. Y si salen del círculo de la violencia, la sociedad va a poder estar en mejor situación", afirmó.El recuerdo de las hermanas MirabalEl Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue creado por el movimiento feminista de América Latina en 1981. En esa fecha de 1960 fueron asesinadas las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) por oponerse a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana."Las mujeres queremos una vida plena, sin violencia. Queremos vivir libres, no sometidas. No queremos ser explotadas en lo laboral, no queremos ser restringidas en nuestros ideales. Queremos ser parte del eje político, pero hoy sufrimos acoso político y sindical en todas las instituciones públicas y privadas", dijo a Sputnik Virginia Cabero, de la Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad.Para Cabero, los recientes datos de las Naciones Unidas, que ponen a Bolivia en el podio de la violencia machista, son "lamentables. Somos uno de los países con mayor índice de feminicidios. Exigimos políticas efectivas y que se involucre a la sociedad civil, para que combatamos juntos este flagelo".Afirmó que "con este movimiento queremos empoderar a todas las mujeres, para que puedan denunciar, para que puedan decir basta a la violencia intrafamiliar, basta al maltrato; para que puedan decir que somos libres de vivir sin violencia".¿Y la Ley Nº 348?En la plaza 14 de Septiembre, de Cochabamba, también estaba Elena Vargas, que había venido del municipio de Tiquipaya, lindero con esta ciudad. "Pedimos a nuestras autoridades municipales que tengan más atención. Que incluyan más políticas en sus POA [Plan Operativo Anual] para trabajar con las mujeres", dijo a Sputnik.En Bolivia, el instrumento legal para enfrentar a la violencia de los hombres está en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Esta normativa, la Nº 348, fue aprobada en 2013, durante la presidencia de Evo Morales (2006-2019).Desde que asumió Luis Arce, en noviembre de 2020, se comprometió a escuchar y apoyar los reclamos de las organizaciones feministas. Las mayores observaciones recayeron sobre la Ley 348, la cual el Gobierno se abrió a debatir y mejorar, a lo largo de varios encuentros y reuniones sostenidas con organizaciones sociales de todo el país.Para Vargas, esos diálogos quedaron entre las dirigencias de las organizaciones y las autoridades nacionales, pero poco y nada supieron las bases de lo acordado. Por ello, "vamos a tener una reunión todas las mujeres para saber qué medidas están tomando nuestras autoridades respecto a la Ley Nº 348", indicó."No debemos callar""Hoy es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Quiero decir a todas las mujeres que no debemos callar, siempre debemos denunciar lo que nos pasa. En Bolivia las mujeres sufrimos acoso político en diferentes ámbitos, y ya no debemos dejarnos", dijo a Sputnik Vilma Miranda, vicepresidenta de Mujeres en Lucha por Bolivia, una organización recientemente creada.Y agregó: "La mayoría de la gente se dedica al comercio y al transporte. En las calles pueden ver a las mujeres manejar taxis, camiones, trabajando también en la construcción, al igual que un hombre. No hay diferencia de género entre varones y mujeres", aseguró.Mientras tanto, mujeres de todos los rincones de Cochabamba llegaban a la plaza principal para marchar por la ciudad.

