Venezuela, expectante por la segunda vuelta electoral en Colombia

La segunda vuelta electoral en Colombia prevista para el pr贸ximo 19 de junio es considerada en Venezuela como vital para el restablecimiento de las relaciones... 30.05.2022, Sputnik Mundo

La primera vuelta presidencial en Colombia dej贸 un resultado con varias lecturas. Para Figueroa, la opci贸n que lideran el senador Gustavo Petro y la luchadora social Francia M谩rquez, de la coalici贸n Pacto Hist贸rico, la m谩s votada con cerca de 8.500.000 votos, "sale moralizada y va a dar un segundo empuj贸n definitivo para la victoria popular" el pr贸ximo 19 de junio.A juicio del historiador, se trataba de unos comicios "muy dif铆ciles" para la coalici贸n de izquierda, porque tradicionalmente "es la derecha la que tiene montada la maquinaria electoral"."Sin embargo, veo un gran esfuerzo por una victoria popular en Colombia. Es evidente que se manifest贸 el deseo de cambio que la sociedad colombiana viene mostrando en las calles, con protestas, desde 2019. Hoy se est谩 abriendo un espacio diferente", expres贸 Am铆lcar Figueroa.Venezuela y Colombia tienen rotas sus relaciones comerciales, pol铆ticas y diplom谩ticas desde 2019, cuando el entonces diputado Juan Guaid贸 se autoproclam贸 "presidente interino" de Venezuela, y el Gobierno de Colombia lo reconoci贸 junto con EEUU y varias decenas de pa铆ses."Yo creo que es una necesidad real el restablecimiento de las relaciones bilaterales, as铆 que yo no veo motivos como para que se mantenga esa situaci贸n por mucho tiempo m谩s", finaliz贸 el historiador.Efectos para Venezuela, en pausa hasta la segunda vueltaEntrevistado por Sputnik, el director de la Asociaci贸n de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, coincide en que la victoria alcanzada por el Pacto Hist贸rico es "muy significativa, por toda la maquinaria que se ha orquestado en su contra"."No es que haya desaparecido la posibilidad del asesinato de Gustavo Petro, o de su encarcelamiento; y no es que haya desaparecido la posibilidad de fraude. Por el contrario, todos esos elementos est谩n vivos para la segunda vuelta electoral. Haber pasado a la segunda vuelta, con m谩s de dos millones y medio de votos por encima de Hern谩ndez, es muy importante", manifest贸 Tanus.Este activista de derechos humanos y de los migrantes denuncia posibles irregularidades en el proceso electoral. Tanus resalta que se debe investigar la posible utilizaci贸n de m谩s de 320.000 migrantes venezolanos que apenas "llenaron el registro 煤nico de migrantes en Colombia, pero no tienen ni siquiera c茅dula de extranjer铆a colombiana y, sin embargo, est谩n inscritos en el registro electoral".Consultado sobre c贸mo el resultado de la segunda vuelta pueda afectar la posibilidad de normalizar las relaciones entre ambos pa铆ses, Tanus respondi贸:"Sin desconocer que Rodolfo Hern谩ndez se mostr贸 partidario de abrir las fronteras, creo m谩s bien que es una expresi贸n de su propuesta populista, sencillamente porque no tiene un plan para eso. La propuesta del Pacto Hist贸rico es real y tiene que ver con una l铆nea de reapertura de las relaciones consulares, diplom谩ticas, pol铆ticas y el mejoramiento de la econom铆a de frontera", detall贸 Tanus."Resultados, reflejo de una sociedad polarizada"Pese al contundente triunfo de Gustavo Petro, la sorpresiva elecci贸n hecha por Rodolfo Hern谩ndez, considerado el "Trump colombiano", un ingeniero que se declar贸 admirador de Adolf Hitler; y los votos del candidato del uribismo, Federico Guti茅rrez, que qued贸 en tercer lugar por fuera de la posibilidad de salir elegido, dejan a la derecha colombiana con posibilidades de cara a la segunda vuelta electoral."Los resultados de este domingo [29 de mayo] en Colombia son el reflejo de una sociedad polarizada, con dos opciones: una opci贸n de derecha y una opci贸n de cambio. La opci贸n que lidera Gustavo Petro con m谩s del 40%, no le alcanz贸 para ganar en primera vuelta, pero eso es un indicativo de que hay un gran porcentaje de la sociedad colombiana que est谩 de acuerdo con el cambio de orientaci贸n en el pa铆s", le dice a Sputnik el comunicador alternativo colombo-venezolano Ram贸n Mart铆nez.Para el director del peri贸dico digital Colarebo (Comunidad Latinoamericana Revolucionaria Bolivariana) la f贸rmula que encabeza Hern谩ndez, es "claramente una opci贸n de derecha" y recuerda el apoyo recibido por el ultraderechista 脕lvaro Uribe V茅lez durante su campa帽a para alcalde de Bucaramanga, en el nororiente colombiano."Pese a que matem谩ticamente las opciones derechistas pueden ganar la elecci贸n en segunda vuelta, no creo que eso suceda porque la opci贸n de Fico [Federico Guti茅rrez, Equipo por Colombia], que decidi贸 ya su apoyo a Hern谩ndez, es abiertamente uribista y muy vinculada al paramilitarismo y al narcotr谩fico. Yo creo que, fundamentalmente, Gustavo Petro va a mantener su votaci贸n con tendencia a aumentar. Y tambi茅n creo, que hay un sector de la poblaci贸n que no particip贸 y se va a decidir a participar", agrega Mart铆nez.https://mundo.sputniknews.com/20220519/por-que-la-masiva-comunidad-colombiana-en-venezuela-no-podra-votar-el-29-de-mayo-1125650240.htmlPara el historiador Am铆lcar Figueroa, en la segunda vuelta electoral colombiana no solo est谩 en juego el futuro de Colombia y la vecina Venezuela, sino que representa una esperanza para Latinoam茅rica.

2022

