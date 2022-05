https://mundo.sputniknews.com/20220519/por-que-la-masiva-comunidad-colombiana-en-venezuela-no-podra-votar-el-29-de-mayo-1125650240.html

Por qué la masiva comunidad colombiana en Venezuela no podrá votar el 29 de mayo

Las elecciones en Colombia se viven con intensidad en Venezuela, donde se calcula que residen más de cinco millones de colombianas y colombianos. Ambos países sueñan con volver a encontrarse, 200 años después de la creación bolivariana de la Gran Colombia."En estos momentos se está viviendo una situación histórica. Por primera vez en 200 años se está a las puertas de un triunfo popular. Un renacimiento de la posibilidad de que ambos pueblos caminemos juntos. Nacimos juntos, somos gemelos a los que nos han dividido nuestras oligarquías", inició la entrevista con Sputnik el veterano comunicador alternativo colombo-venezolano Ramón Martínez.Martínez dirige el portal web Colarebo (Comunidad Latinoamericana Revolucionaria Bolivariana), un proyecto comunicacional que viene realizando una destacada labor para informar a la colombianidad en Venezuela sobre las manifestaciones de protesta, paro y movilización en su país que abrieron las puertas a "un despertar en la conciencia de las colombianas y los colombianos".Martínez fue entrevistado por Sputnik durante una actividad del comité de campaña de la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez, la luchadora social que acompañará a Gustavo Petro en la fórmula del izquierdista Pacto Histórico, que agrupa a un conjunto de partidos de izquierda y movimiento sociales, afrodescendientes e indígenas de toda Colombia.La campaña busca acercar el proceso electoral del 29 de mayo a los colombianos que residen en Venezuela, quienes no podrán votar desde allí a causa de la ruptura de relaciones políticas, comerciales y diplomáticas entre Bogotá y Caracas."Nos están cercenando un derecho constitucional, el Gobierno de [Iván] Duque argumenta que como no hay relaciones con Venezuela, el Gobierno venezolano no le garantiza la participación a los colombianos en este país. Entonces nos trasladan arbitrariamente a puestos fronterizos, eso es muy complicado para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia que residen aquí", denunció el director del portal Colarebo.Por la paz entre Colombia y VenezuelaA metros de la Plaza Bolívar en el casco histórico de Caracas, se reúne el comité de campaña de la candidata a la vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez, reconocida mundialmente por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, el pueblo afrodescendiente y de las demandas del pueblo excluido del Pacífico colombiano.El encuentro es convocado por mujeres militantes de izquierda y feministas, para quienes estas elecciones son decisivas no solo para la paz de Colombia, sino también de Venezuela y de la región."En los últimos años ha habido unas relaciones bastante hostiles, con un vecino que está alineado completamente a la política exterior de EEUU, y cuyo Gobierno no piensa en el bienestar de los pueblos del sur", afirmó a Sputnik Adriana Castaño, colombiana residente en Caracas, militante de la organización feminista Vivas nos Queremos-Venezuela.Adriana tiene 10 años viviendo en la capital venezolana y asegura en la entrevista que las relaciones entre ambos pueblos son tan profundas que unas elecciones presidenciales en Colombia "marcan muchísimo la dinámica interna de Venezuela".Castaño enumera un conjunto de problemáticas que el conflicto armado colombiano extiende hasta más allá de la frontera con su vecino, como la delincuencia organizada, el narcotráfico y los grupos que buscan expandir una economía ilegal en los estados fronterizos, "una suerte de capitalismo por desposesión, un negocio transnacional que tiene evidentemente entre sus objetivos también el territorio venezolano".Karen Dávila, militante política colombiana con más de una década residiendo en Venezuela, destaca en conversación con Sputnik el importante apoyo que ha recibido la candidatura de Francia Márquez en las primarias del Pacto Histórico."Que ella apoye la iniciativa de Petro es de mucho valor, termina de complementar una propuesta que recoge las diferentes caras del país, y juntos presentan una propuesta nacional. Desde aquí, apoyamos a Francia, como mujer negra, porque es un aporte absolutamente necesario para que se escuchen todas las voces de todos los sujetos en Colombia", valoró Dávila."Hoy nuestra munición es el voto""Ninguna generación nuestra puede hablar de paz en Colombia, porque no la conocemos. Siempre hemos vivido en guerra", interviene Aminta Beleño Gómez, integrante de la coalición Pacto Histórico por el Partido Comunes, la organización política de izquierda, firmante de la paz en 2016.La militante de izquierda y feminista colombiana participó del encuentro de campaña de la dupla Petro-Márquez en Caracas y recuerda en diálogo con Sputnik que la última gran opción que tuvo su país para torcer el rumbo de la violencia, con los acuerdos de paz a mediados de la década de 1980 y la creación de la Unión Patriótica, fue "aplastada a sangre y fuego".Para Beleño Gómez, vivir en Venezuela ha sido una gran experiencia para "visionar cómo se puede ir a unas elecciones sin miedo, en franca lid, en la calle y sin muertes"."Esta vez el pueblo colombiano está derrotando el miedo, precisamente la campaña que estamos haciendo es en contra el miedo, con el pueblo en la calle, contra las amenazas. Porque sabemos que la movilización popular y el voto son las mejores municiones para la consolidación de la paz. Hoy, en esta guerra contra la guerra, nuestra munición es el voto", expresa la militante de Comunes.En Venezuela las colombianas y colombianos bolivarianos están organizados en varias partes del país como el Pacto Histórico de la Colombianidad, a través de comités que tienen ante sí el gran reto de alcanzar que ciudadanas y ciudadanos colombianos puedan trasladarse a la zona fronteriza el día de la votación para ejercer el sufragio.Aminta Beleño Gómez explica que el Gobierno de Iván Duque abrió para la colombianidad en Venezuela cinco puntos de votación en la frontera del lado colombiano, lo que hace muy dificultoso el traslado para la mayoría de las personas inscritas e imposible para las cerca de 6.000 personas refugiadas, que pondrían en juego su vida si se acercan a Colombia.Esperanza y rabia en la comunidad colombianaAsimismo, el dirigente del Movimiento Continental Bolivariano, Carlos Casanueva, agrega que a la expectativa por la gran posibilidad de un triunfo de la izquierda en Colombia, se le suma la rabia por la exclusión de las colombianas y colombianos que viven en Venezuela.El dirigente de izquierda considera que las elecciones del próximo 29 de mayo se viven con mucha esperanza en Venezuela, porque de llegar a la presidencia, Gustavo Petro ya ha anunciado que restablecerá las relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con el Gobierno de Nicolás Maduro.Las últimas encuestas registran una amplia ventaja de la dupla Petro-Márquez sobre el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, lo que a juicio del dirigente del Movimiento Continental Bolivariano es muy difícil de remontar cuando restan solo días para los comicios.Los fantasmas, en la recta finalA principios de mayo, en plena campaña electoral, el candidato presidencial Gustavo Petro anunció la suspensión de una gira por el centro del país y denunció un plan para asesinarlo.Para el comunicador Ramón Martínez, el fantasma del exterminio político no ha desaparecido en Colombia, y como muestra de ello señala que cerca de 400 firmantes del Acuerdo de Paz ya han sido asesinados.Para Martínez, lamentablemente, hay tres escenarios de violencia latentes, el fraude, el magnicidio y el golpe de Estado, que no se pueden descartar y que de ocurrir "provocarían una guerra civil en Colombia"."Ojalá no pase ninguno de los tres escenarios, sería dramático, porque ya el pueblo colombiano no aguanta y ya hay una decisión de ese pueblo de cambiar la política y de obtener los derechos que siempre se le han negado", alertó el comunicador colombiano.Para la militante del izquierdista Partido Comunes Aminta Beleño Gómez, hoy existe un quiebre en la hegemonía de las clases dominantes en Colombia, e incluso una fractura en las Fuerzas Armadas, "donde no hay unanimidad para la guerra"."Somos el único país latinoamericano con guerra interna, y eso ya no se aguanta más. Estamos decididos a cambiar las cosas por el voto. La población colombiana está en la calle, movilizada, con mucha alegría y sin miedo porque sabe que tiene la verdad. Que los pueblos del mundo no nos quiten los ojos de encima, porque apostamos que vamos a ganar", finalizó.

