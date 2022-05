https://mundo.sputniknews.com/20220525/fico-gutierrez-exalcalde-de-medellin-que-busca-frenar-triunfo-izquierdista-en-colombia-1125843133.html

'Fico' Gutiérrez, exalcalde de Medellín que busca frenar triunfo izquierdista en Colombia

Gutiérrez, el más joven de los aspirantes a ocupar Casa de Nariño en las elecciones del próximo domingo 29, fue alcalde de Medellín entre 2016 y 2019 y en su sitio web resalta que fue "el primero elegido por firmas ciudadanas y no por un partido político tradicional".A lo largo de su campaña electoral, intentó desmarcarse del uribismo, la fuerza política de derecha que ha gobernado Colombia en los últimos 20 años, y que sigue las ideas del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), y apostó a presentarse como "lo opuesto" a Petro, a quien califica constantemente como un riesgo y un peligro para la democracia.¿Más vale malo conocido?Gutiérrez, de 47 años, es ingeniero civil por la Universidad de Medellín y especialista en alta gerencia y ciencias políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana.Además de alcalde, fue concejal durante ocho años en MedellínEn esa ciudad, la segunda más poblada del país después de Bogotá, Fico es una figura conocida, pero a nivel nacional no lo es tanto, algo que algunos analistas creen puede beneficiarlo, ya que a veces puede ser una ventaja que no te conozcan sobre tener una imagen negativa entre la población.Así pareció darse, por ejemplo, en las recientes elecciones peruanas donde la ciudadanía decidió darle la oportunidad de una figura nueva, y por lo tanto desconocida, como Pedro Castillo (izquierda), en lugar de a su principal contrincante, la derechista Keiko Fujimori, quien enfrenta procesos en la justicia por casos de corrupción e iba por su tercer intento electoral.En ese camino, Gutiérrez insiste en definirse como el candidato de la gente, y resaltar que no tiene partido ni "jefes políticos"."Yo soy el candidato de la gente (…), yo no tengo partido político, yo no tengo jefes políticos", reafirmó en una reciente entrevista con la revista Semana.Desmarcarse del uribismoGutiérrez se posicionó como el candidato de la derecha tras vencer a cinco postulantes de la coalición Equipo por Colombia en las consultas interpartidarias de marzo.Tras ese triunfo obtuvo el apoyo de los partidos tradicionales Conservador y Liberal, así como el Partido de la U.Mientras, el oficialista Centro Democrático, representante del uribismo, no declaró el apoyo formal a su candidatura, aunque sí lo hicieron muchos de sus representantes.Por ejemplo, el precandidato de ese partido en las consultas de marzo, Óscar Iván Zuluaga, retiró su postulación tras los comicios y expresó su respaldo a Gutiérrez.El exalcalde, sin embargo, ha intentado desmarcarse del movimiento del exmandatario, que está actualmente en el poder bajo el mando de Iván Duque, a pesar de reconocer en varias oportunidades que recibiría "con gusto" el apoyo del Centro Democrático.En ese sentido recordó que, por ejemplo, él votó a favor del proceso de paz en Colombia, algo que no hizo Uribe, por lo que no pueden calificarlo nunca como "su" candidato.Por su parte, el exmandatario adelantó en abril que no manifestaría su apoyo explícito a ningún candidato, para no perjudicarlo."Cualquier candidato al que yo me le acerque, ahí mismo dicen 'uribista' y le ponen un estigma", declaró Uribe a mediados de abril y hasta ahora, a días de los comicios, evitó expresar su apoyo directo a Gutiérrez, aunque implícitamente lo ha dejado bastante claro.¡Cuidado con Petro!Además de intentar despegarse de la figura de Uribe y su movimiento, Guitérrez ha intentado diferenciarse de la propuesta que trae la izquierda y alertar que su posible llegada al poder pondría en riesgo a la democracia en Colombia."La obsesión de ellos es llegar al poder para no devolverlo", aseguró en la entrevista con Semana.En otras ocasiones, como en un diálogo con el diario español El País, alertó que "si Petro ganara, que no debe ganar, Colombia podría llegar a tener elecciones en el futuro, pero como las de Venezuela y las de Nicaragua", dos países a cuyos gobiernos califica de "dictaduras".Una de las mayores críticas de los opositores a la campaña de Fico justamente tiene que ver con que se basa más en generar "miedo" sobre las posibles consecuencias del triunfo de la izquierda, que por primera vez en Colombia está cerca de concretarse, que en sus propias propuestas.Según Gutiérrez, el discurso de su contrincante izquierdista, favorito en las encuestas de cara al domingo, es de "odio y lucha de clases"."Yo represento todo lo contrario a lo que él [Petro] representa", resumió.En las últimas semanas, Guitérrez acusó abiertamente a Petro de haber instalado un micrófono en la sede administrativa de su campaña en Medellín y de mantener vínculos y haber pactado con grupos armados como ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo para obtener votos "a la fuerza".Así, este 29 de mayo Gutiérrez buscará confirmar lo que todas las encuestas previas han proyectado y posicionarse en el segundo lugar para ser el contrincante directo del candidato de Pacto Histórico en una eventual segunda vuelta, programada para el 19 de junio.Los últimos sondeos muestran a Petro, que se presenta por tercera vez a la Presidencia, como claro favorito, pero sin alcanzar el 50% necesario para ganar en primera vuelta.De cara a un eventual balotaje, donde Petro también llega como favorito, es esperable que el candidato derechista se enfoque en lograr sumar el voto de quienes, más que apoyarlo a él, buscan evitar el triunfo del Pacto Histórico.

