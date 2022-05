https://mundo.sputniknews.com/20220529/gustavo-petro-o-rodolfo-hernandez-uno-de-los-dos-sera-el-proximo-presidente-de-colombia-1125988813.html

Gustavo Petro o Rodolfo Hernández: uno de los dos será el próximo presidente de Colombia

Gustavo Petro o Rodolfo Hernández: uno de los dos será el próximo presidente de Colombia

El líder del Pacto Histórico ratificó lo mostrado en las encuestas y fue el candidato más votado. El ingeniero dio la sorpresa, dejó a Federico Gutiérrez sin... 29.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-29T23:32+0000

2022-05-29T23:32+0000

2022-05-29T23:32+0000

américa latina

colombia

elecciones presidenciales

gustavo petro

federico gutiérrez zuluaga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1125988711_0:51:984:605_1920x0_80_0_0_c415d40f11c07b551010840b80cf8709.jpg

Al Salón Rojo del Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, llegaron medios de todo el mundo. Era el lugar para estar, el mismo en el que los delegatarios de la Constitución de 1991 se reunieron varias veces para darle forma a la nueva carta política.De hecho, en noviembre de 1990, tres pisos de este Hotel Constituyente -como fue apodado en ese entonces- fueron reservados para que cada sector tuviera sus oficinas y se concentrara para darle forma a la nueva hora de ruta de un país maltrecho. Un lugar con historia, con tradición y cercano al poder. Puede que haya sido casualidad, seguramente no, pero en este recinto Gustavo Petro convocó a su gente para recibir los resultados de la primera vuelta presidencial este 29 de mayo.Mucho antes de su llegada, el lugar se colmó. Atrás, las cámaras y los periodistas. Adelante, colegas, gente de campaña y personas cercanas. Dos horas duró la lectura de los resultados. Y hubo algarabía cuando se iban leyendo, uno a uno, los boletines de la Registraduría. Luego del 98% escrutado, el líder del Pacto Histórico registró 8.499.545 votos, casi cuatro millones más de lo que obtuvo en la primera vuelta hace cuatro años.El ingeniero, exalcalde de Bucaramanga y candidato por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, sorprendió en los comicios. De un lado, sacó sin mayores problemas a Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) de la segunda vuelta (19 de junio) y del otro se quedó con las banderas de una derecha que si bien no lo apoyó de manera directa, ahora se irá con él como único camino para que Petro no llegue a la Casa de Nariño.Hernández, que votó temprano en Bucaramanga (nororiente del país) y se fue a su finca a descansar hasta que el cierre de las urnas (4:00 p.m.) obtuvo el 28,19%, un total de 5.942.000 aproximadamente. Una movida que superó la contundencia de la palabra y que en tres semanas cambió el panorama electoral del país. El Ingeniero, considerado como un populista y que tiene una investigación por interés debido en celebración de contratos, pone contra las cuerdas al petrismo y a la esperanza de una victoria holgada en segunda vuelta.“Hay que trabajar más porque Rodolfo Hernández no me representa, no nos representa a las mujeres. Es un misógino y hay que evitar que llegue a la presidencia”, dijo la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, candidato presidencial asesinado en 1990. Pizarro, altiva, remató su breve intervención con las palabras que más de medio país se ha apropiado: “Quiero que Gustavo Petro sea mi presidente y Francia Márquez mi vicepresidente”.Ahora, habrá tiempo para plantear y replantear el camino, para tomar decisiones nuevas, al menos así lo dicen personas cercanas al círculo más cerrado de la campaña de Petro. Hay preocupación por lo que pueda suceder con Hernández y su ambición extrema. Y las bases que infunden esto son lógicas, pues en caso de que El Ingeniero sume a los votantes de Federico Gutiérrez sobrepasaría a Petro (casi 11 millones de votos) y llegará a la Casa de Nariño.“Estamos acostumbrados a las luchas titánicas y esto no nos mermará. Hay que redoblar esfuerzos para ganar en segunda. Esto exige solidaridad entre nosotros y trabajar para que el nivel de abstención electoral disminuya”, agregó Iván Cepeda, senador que desde el comienzo ha trabajado en la campaña para que Petro sea el nuevo mandatario.Comienza la cuenta regresiva, 21 días de trabajo, de tocar puertas, de convencer a otros sectores y de sumar y sumar, tanto para Gustavo Petro, ganador contundente en esta primera vuelta, y para Hernández, la sorpresa y quien dio un golpe a la mandíbula del uribismo. Muy seguramente el Centro Democrático y los partidos tradicionales se irán a su lado.

https://mundo.sputniknews.com/20220529/asi-se-vivieron-las-votaciones-presidenciales-en-bogota-en-fotos-1125987032.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

colombia, elecciones presidenciales, gustavo petro, federico gutiérrez zuluaga