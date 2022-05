Opositores critican la oficialización de Colombia como aliado no miembro de la OTAN

https://mundo.sputniknews.com/20220524/opositores-critican-la-oficializacion-de-colombia-como-aliado-no-miembro-de-la-otan-1125802303.html

El presidente Iván Duque aprovechó sus redes sociales para comunicar que se oficializa la designación de Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN hecha por el presidente de EEUU, Joe Biden.A menos de dos meses para que termine su Gobierno, el primer mandatario colombiano sigue con una apretada gira internacional que lo ha llevado al Reino Unido, Turquía y al Foro de Davos en Suiza."Celebramos el memorando enviado por el presidente Joe Biden al secretario de Estado de ese país con el que se oficializa la designación de Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN. Una decisión que reafirma el buen momento de nuestras relaciones bilaterales", escribió Duque en Twitter.¿Qué quiere decir esto? Que el país tendrá ventajas y privilegios a la hora de acceder a la industria militar estadounidense, mayor colaboración en tecnología y un amplio financiamiento en estos temas, sin dejar de lado los entrenamientos y capacitaciones que podrá hacer con los otros integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.Este paso, que el Gobierno Duque venía gestionando desde hace meses, no fue bien recibido por congresistas colombianos de oposición, quienes mostraron su rechazo al anuncio y reiteraron que solo es una jugada más de la actual administración para voltear la mirada hacia el exterior por las elecciones presidenciales que tendrán su primera vuelta el próximo 29 de mayo, con un ambiente candente por los problemas de orden público y el asesinato de líderes sociales (77 a la fecha, según Indepaz).Ramírez va más allá en su análisis y resalta que se trata de un simple lobby por parte de Duque, quien siempre ha puesto por encima del pueblo sus intereses personales. "Seguramente así se lo dijeron sus asesores y por eso dedicó tanto tiempo al cabildeo y no a gobernar. La OTAN representa una política de guerra y acá queremos que prime una política de paz y de inclusión social. Con este acuerdo vamos a seguir a merced de los intereses de Estados Unidos, los cuales rechazamos".Lozada también reiteró que esto puede ser una jugada de la derecha al ver que los Gobiernos progresistas y de izquierda han ido tomando fuerza en América Latina. "Es una amenaza para ellos y sus intereses. Y por eso aspiran a que en el marco de una situación de fortalecimiento con Estados Unidos, ellos vengan a apoyarlos más adelante, algo que la verdad pongo en duda".Con Gustavo Petro liderando las encuestas y con todas las predicciones a su favor para que sea el próximo presidente de Colombia, tanto Ramírez como Lozada concuerdan en que si el líder del Pacto Histórico llega a la Casa de Nariño, deberá echar marcha atrás esta decisión y salirse de inmediato para enfocar sus energías en solucionar los problemas locales.Ramírez es menos radical en cuanto a lo que debería hacer el candidato de izquierda. "Sé que habría un diálogo con Estados Unidos, pues hay muchos temas que abordar como país, entre ellos el de las drogas. Pero todo irá enfocado al diálogo, a la implementación del Acuerdo de Paz [firmado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016] y a la concertación, por lo que un tratado militar no sería coherente".Un Aliado Mayor Extra-OTAN de Estados Unidos —MNNA, por sus siglas en inglés— no quiere decir que en caso de que Colombia sufra una agresión externa, el país norteamericano intercederá para mantener la soberanía local, tal cual sucede con las naciones que sí son miembros. Lo que sí empezaría a aplicar es que los Estados Unidos podrían almacenar armamento de su reserva de guerra en suelo colombiano.Termina así un proceso que comenzó el 10 de marzo pasado en la reunión entre Duque y Biden en la Casa Blanca y que siguió con la misiva entregada por el presidente estadounidense al Congreso de ese país para que los parlamentarios hicieran sus comentarios.Colombia se une así a la lista de 17 países que ya hacían parte de esta figura de la OTAN, siendo el tercero en Latinoamérica luego de Brasil y Argentina. Los otros aliados son Australia, Egipto, Israel, Japón, Corea del Sur, Jordania, Nueva Zelanda, Tailandia, Kuwait, Marruecos, Pakistán, Bahréin, Filipinas, Afganistán y Túnez.

