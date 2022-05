https://mundo.sputniknews.com/20220524/biden-designa-a-colombia-como-principal-aliado-fuera-de-la-otan-1125759142.html

Biden designa a Colombia como principal aliado fuera de la OTAN

La designación brindará a Colombia la oportunidad de beneficiarse de un acceso especial a los programas militares y económicos de Estados Unidos, pero no brinda garantías de seguridad como las otorgadas a los miembros de la OTAN.El presidente colombiano, Iván Duque, celebró la designación de este país sudamericano como aliado estratégico no miembro de la OTAN."Celebramos el memorando enviado por el Presidente (de EEUU), Joe Biden, al Secretario de Estado de ese país, con el que se oficializa la designación de Colombia como aliado estratégico no miembro de OTAN. Una decisión que reafirma el buen momento de nuestras relaciones bilaterales", aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter.El mandatario de Colombia ya había sostenido una conversación con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, donde reiteró su rechazo a la operación militar que lleva a cabo Rusia en Ucrania y aseguró que apoyarán al organismo internacional."Los estamos apoyando en dos temas: Uno muy importante es el desarrollo humanitario, lo que significa aportar recursos para la atención humanitaria. Y dos, como ya lo habíamos hecho con los presidentes de Rumania, Polonia y Eslovaquia, estamos acompañando también los temas de gestión migratoria".Más temprano, el ministerio de Defensa había anunciado el envío de 11 militares a un país aliado de la OTAN para entrenar soldado ucarnianos en desminado.

