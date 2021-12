Presidente de Venezuela destaca "victorias" del progresismo en América Latina en 2021

https://mundo.sputniknews.com/20211211/presidente-de-venezuela-destaca-victorias-del-progresismo-en-america-latina-en-2021-1119216654.html

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que varios países de América Latina cierran el 2021 con importantes victorias de los... 11.12.2021

Maduro dijo que los movimientos sociales de izquierda en la región están enfocados en contribuir en la construcción de un mundo igualitario y multipolar.El presidente venezolano ofreció estas declaraciones durante la clausura vía virtual del Congreso de Los Pueblos por la Paz, en la que participó el exmandatario boliviano Evo Morales (2006 -2019), quien calificó como una ofensa la Cumbre por la Democracia organizada por el Gobierno de Estados Unidos."Cuando el Presidente de EEUU convoca a defender la democracia, ofende a la democracia", expresó Morales.También participó el ex jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (2004 -2011), quien afirmó que los países deben trabajar en pro de la paz."Siempre la paz es la tarea, siempre la paz es la tarea, por ello debemos afirmar los grandes valores universales de la convivencia, del diálogo, del respeto a todos los pueblos, a todas las culturas, a todas las identidades, a todas las civilizaciones. Un respeto que no permite le injerencia", apuntó.El Congreso Mundial de los Pueblos por la Paz, realizado en Caracas, comenzó el jueves, y fue inaugurado por el canciller Félix Plasencia, quien destacó la importancia de luchar para proteger la soberanía de los países de la región. El presidente de Venezuela alertó sobre la intención de Estados Unidos de impulsar una nueva Guerra Fría con el propósito de dividir al mundo entre países libres y los aliados al imperio norteamericano.Maduro abogó por un mundo sin "hegemones" y por el respeto a la diversidad cultural y política."Creemos en una nueva humanidad y el siglo XXI es nuestro siglo, el siglo del mundo sin imperios y sin hegemones, para eso es este congreso mundial en el que participamos para ratificar el camino del mundo multicéntrico", expuso.En el congreso participaron intelectuales, artistas, líderes sociales y representantes de movimientos progresistas de los cinco continentes, quienes debatieron sobre derechos humanos, y la paz frente al intento de crear una nueva Guerra Fría.El mandatario reiteró su respaldo a un mundo de paz y libre de colonialismo."Creemos en la paz, en la cooperación y nos negaremos siempre a ser arrodillados y sometidos por nuevas formas coloniales. ¡No al colonialismo! y no le tenemos miedo a ningún hegemón de este mundo y estamos de pie preparados para dar la batalla que haya que dar", comentó.Este encuentro por la paz se produjo de forma simultánea a la Cumbre por la Democracia que convocó Washington y en la que participaron funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil y del sector privado de más de 110 países.

