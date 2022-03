https://mundo.sputniknews.com/20220308/las-voces-en-contra-de-que-colombia-sea-parte-de-la-otan-1122777572.html

Las voces en contra de que Colombia sea parte de la OTAN

Sputnik habló con congresistas colombianos y analistas internacionales sobre la relación del país con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 08.03.2022, Sputnik Mundo

En mayo de 2018, el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) confirmó que Colombia ingresaría a la OTAN en la categoría de socio global convirtiéndose en el único país de América Latina perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.En su momento, Santos aludió que Colombia no haría parte de operaciones militares, sino que habría una alianza para la construcción de la integridad con las Fuerzas Armadas teniendo en cuenta que desde 2016 había conversaciones entre el Estado y la OTAN para una cooperación militar —y mayor transparencia en compras castrenses—. Todo esto se dio luego de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas guerrillas de las FARC en 2016.Ahora, con el conflicto que viven Rusia y Ucrania y con la OTAN expandiendo su dominio previamente en la Europa del Este, el debate sobre la presencia de Colombia en este organismo internacional se abrió de nuevo. Sobre todo luego de que la vicepresidenta y canciller, Martha Lucía Ramírez, propusiera al país como mediador del conflicto en el este de Europa en la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas.Riveros profundizó en el tema y aseveró que en su momento la decisión se tomó para equilibrar un poco la balanza sabiendo que el Gobierno ruso y el venezolano tenían un contacto directo. Esto llevó a que EEUU apoyara la llegada de Colombia a la OTAN para, de una u otra manera, equilibrar las cargas. Y que quizá esa haya sido la razón para que el presidente, Iván Duque, se mantuviera como aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. "Pero eso no sirvió en el pasado, mucho menos ahora. Nuestro país tiene poco papel en la comunidad internacional".Por la misma línea está Sergio Marín, representante a la Cámara por el partido Comunes, colectividad que nació del Acuerdo de Paz en 2016. "No se explica la razón por la que la OTAN tiene contacto con países que no están en la zona de influencia y mucho menos con Colombia, que antes que nada debería preocuparse por las graves denuncias que hay de violaciones del Derecho Internacional Humanitario en su territorio, sin dejar de lado la crisis económica que atraviesa. Lo que pasa es que se le sigue cumpliendo el mandado a los Estados Unidos".Marín explicó que para él la OTAN todavía vive del cuento de que hay fines de expansión del bloque socialista, inexistente desde 1991, y que se escuda en eso para tomar decisiones como la de buscar aliados en todas partes del mundo.Por último, Marín reiteró que este tipo de alianzas no trae beneficio alguno y que, incluso, van en contra de la misma Constitución. "En nuestra carta política hay un mandato que busca trabajar por la unidad latinoamericana y caribeña y esta acción, la de estar en la OTAN, atenta contra eso".Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, es otro de los que se opone a que Colombia esté en la organización militar: "Deberíamos tener una política exterior que tenga como principio la multilateralidad. Rompemos con la tradición de mantener una postura autónoma. Hacer parte de la OTAN no es aconsejable cuando se sabe que esa organización está dominada por intereses extraños a nosotros".Sanguino también se expresó sobre la posibilidad de que Colombia fuera mediadora en el conflicto entre Rusia y Ucrania. "Para ser mediador hay que tener credibilidad de ambas partes y si estamos con la OTAN pues no somos neutrales y eso sí que va en contra de cualquier racionalidad".Colombia, la OTAN y el Congreso de EEUUEn febrero pasado, el senador Bob Menéndez (Partido Demócrata) presentó un proyecto de ley en el Congreso de EEUU para que Colombia fuera un aliado extra de la OTAN, otra figura que, en este caso, busca "revitalizar" las relaciones bilaterales entre ambos países.Asismismo, la iniciativa procura la modernización en programas de desarrollo con el Departamento de Defensa estadounidense, así como el permiso para obtener créditos del sistema financiero nortemaricano y el alquiler de equipos militares."Es algo que solo maneja EEUU y que tienen pocos países en el mundo. Pero para que se dé eso debe pasar no solo por el Congreso de allá, sino tener una aprobación en el colombiano", dijo Mauricio Jaramillo, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

