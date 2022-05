De AMLO a Bolsonaro, qué presidentes no irían a la Cumbre de las Américas

https://mundo.sputniknews.com/20220519/de-amlo-a-bolsonaro-que-presidentes-no-irian-a-la-cumbre-de-las-americas-1125630284.html

El anuncio de que EEUU excluye a Nicaragua, Venezuela y Cuba de la Cumbre de las Américas de la que será anfitrión en junio desató una reacción en cadena de líderes latinoamericanos que no están dispuestos a participar o ponen en duda su asistencia en protesta por la discrecionalidad de Washington a la hora de enviar invitaciones.Una de las voces más fuertes en contra de la exclusión de los tres países fue la del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que en mayo adelantó que, si se confirmaba la exclusión de Cuba, no asistiría a la cumbre programada en Los Ángeles. "Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México pero no iría yo", especificó.La postura del presidente mexicano tuvo eco en varios mandatarios de la región. Uno de los más enfáticos fue el presidente de Bolivia, Luis Arce, que aseguró que "una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena". "De persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", adelantó.Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, también dejó abierta la puerta a una posible no participación: "Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas", escribió en su cuenta de Twitter.Varios mandatarios latinoamericanos confirmaron que tienen intenciones de asistir pero aprovecharon para reclamar públicamente la invitación a los tres países que serían marginados. Uno de ellos fue el presidente argentino Alberto Fernández, quien durante una entrevista con la cadena alemana DW afirmó: "Tengo pensado ir pero le pido a los organizadores lo mismo que les pidió López Obrador: que invite a todos los países de América Latina".Desde Chile, la canciller Antonia Urrejola aclaró que la participación del presidente Gabriel Boric no depende de la invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua pero manifestó la intención del Gobierno de que los tres países participen de la cumbre. La canciller remarcó que los países latinoamericanos "necesitan dialogar más allá de sus diferencias".Boric adelantó además que durante la Cumbre de las Américas presentará una propuesta para organizar una cumbre de mandatarios latinoamericanos en la región chilena de Magallanes, de la que el presidente chileno es oriundo.El mandatario chileno reveló que ya comentó la idea de una cumbre en el sur chileno con su par de Perú, Pedro Castillo, con quien espera reunirse durante la cumbre en Los Ángeles. Si bien Castillo no puso su asistencia en duda, el líder del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó públicamente que el presidente no debería asistir "por su carácter discriminatorio, colonialista e impostor".Más allá de la defensa a los tres países que serían excluidos por EEUU, el presidente Joe Biden podría tener otro desplante inesperado: el del brasileño Jair Bolsonaro.El mandatario dijo que todavía analiza si asistirá o no al evento, aunque medios locales aseguran que la negativa de Biden a recibirlo en una reunión bilateral en Los Ángeles habría motivado la decisión de no participar de la cumbre.Otro que no participará por razones diferentes es Alejandro Giammatei, presidente de Guatemala, quien manifestó su molestia con el rechazo expresado por EEUU a la designación de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala.Las dudas también se ciernen sobre la postura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que también ha mantenido una relación tirante con EEUU. El presidente salvadoreño habló sobre la cumbre con López Obrador durante el encuentro bilateral que mantuvieron a comienzos de mayo y luego de la reunión Bukele reclamó que "es importante que se discutan los temas del hemisferio de una manera integral".

