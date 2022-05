https://mundo.sputniknews.com/20220507/esta-sera-la-economia-que-recibira-el-nuevo-presidente-colombiano-1125235492.html

Esta será la economía que recibirá el nuevo presidente colombiano

Esta será la economía que recibirá el nuevo presidente colombiano

Con Gustavo Petro y Federico Gutiérrez perfilándose como los favoritos para llegar a la Casa de Nariño, la tarea para el ganador no será fácil, pues el país... 07.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-07T02:10+0000

2022-05-07T02:10+0000

2022-05-07T02:10+0000

américa latina

colombia

crisis económica

gustavo petro

federico gutiérrez zuluaga

elecciones

💬 opinión y análisis

inflación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1125235742_0:0:3191:1794_1920x0_80_0_0_3b0f87fa23b88ea6b3e43f6ac98abe3c.jpg

Si bien al Gobierno del presidente Iván Duque le tocó la crisis más grande de los últimos años debido a la pandemia, políticas tomadas, o más bien, la falta de políticas en materia económica ha llevado a que Colombia atraviese uno de los peores momentos de su historia en esta materia.En 2020 y según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el PIB de la nación tuvo una caída que no se veía desde 1975, es decir, del 6,8%, porcentaje que puso en estado de alerta a los sectores mineros, industriales, de manufactura, construcción y comercio, algo que desencadenó en la disminución del consumo final de los hogares que decayó en un 5,8%, muy por encima del 3,2% que vivió el país a finales de los años 90 del siglo pasado.Colombia es el país más desigual en América Latina, pues el 42% de su población vive en una condición de pobreza y subsiste con menos de 330.000 pesos (alrededor de 104 dólares). Además, las cifras de desempleo e informalidad están disparadas, sin dejar de lado que en el Gobierno Duque la deuda pública aumentó del 47% del PIB al 66%. Otro dato que no es menor es que el gasto del funcionamiento del Estado es superior y solo el 18% es destinado a inversión social.El panorama para el próximo presidente no es alentador, pues deberá hacer cambios sustanciales, incluso radicales, para que todo vuelva a despegar. "No será un país fácil. En estos momentos siento que el Gobierno de Duque está tratando de disimular los problemas que hay con la cifra de que Colombia, aparentemente, va a crecer más que otros países de América Latina. Es un momento crítico al que no se le ha dedicado la atención necesaria. Los números de pobreza que da el DANE son desalentadores".Las palabras son de Cecilia López, analista económica con años de trayectoria en este campo al haber sido Ministra de Agricultura, directora de Planeación Nacional, entre otros cargos. En otras palabras, una mujer que conoce a fondo cómo funcionan las finanzas del Estado y que ha sido crítica con el manejo de la administración actual para contener la debacle causada por el COVID-19.Para López quien llegue a la Casa de Nariño en agosto próximo —la primera vuelta presidencial será el 29 de mayo y la segunda el 19 de junio—, bien sea Gustavo Petro o Federico Gutiérrez, quienes lideran las encuestas, tendrán que enfocar todas sus fuerzas para resolver la crisis tan seria que tiene a Colombia contra la pared.¿Qué pasará económicamente si Petro gana las elecciones?Según la última encuesta de Invamer, Gustavo Petro tendría el 43,6% de los votos en la primera vuelta presidencial, lo que le abre un panorama positivo para una posible segunda vuelta y su llegada al poder.Las políticas del candidato de izquierda han sido debatidas desde todos los sectores, con algunas muy polémicas, como aumentar la protección a la producción nacional con el fin de generar la devaluación del peso y que importar sea muy costoso y así se aumente la producción nacional.Lo anterior, en palabras de Salomón Kalmanovitz, economista y exmiembro de la junta directiva del Banco de la República, generaría todo lo contrario, pues "el arancel encarecería las importaciones, bajaría su demanda y revaluaría el peso colombiano.Hay algo que tener en cuenta en este panorama: si Petro gana, pero tiene un Congreso fragmentado, más que dividido, las posibilidades de cambios drásticos en materia económica serán complicados por lo que, visto desde afuera y entendido desde el lado de la inversión de capitales extranjeros, puede que no haya un riesgo muy alto.¿Y si Federico Gutiérrez es el nuevo mandatario?La preocupación de muchos analistas en el caso de que Fico Gutiérrez sea el próximo presidente de Colombia pasa más por la falta de capacidades en materia económica que ha dejado ver en sus intervenciones públicas.Igualmente, López enfatiza en que en el programa de gobierno del candidato de la derecha no hay propuestas concretas, claras, tangibles, realizables. Y que su discurso está más basado en hablar de seguridad y autoridad y no en lo que realmente se necesita."No es una persona para gobernar un país tan complejo como Colombia y que tiene tantos problemas económicos. Lo veo como la continuidad de una derecha ya gastada y en caso de ganar puede que se vengan cuatro años de lo mismo, de cifras alarmantes, de hogares colombianos pasando penurias", aseguró.Quien sea el que tome posesión el próximo 7 de agosto, los primeros meses serán claves para entender el rumbo del país. Por un lado está Petro y su intención de reformar, que al fin de cuentas es lo que se necesita, y del otro Gutiérrez y su falta de coherencia.

https://mundo.sputniknews.com/20220205/radiografia-del-hambre-en-colombia-esta-en-riesgo-la-seguridad-alimentaria-1121230406.html

https://mundo.sputniknews.com/20220506/el-agro-colombiano-siente-el-golpe-por-la-escasez-de-fertilizantes-rusos-1125188072.html

https://mundo.sputniknews.com/20220419/petro-se-compromete-ante-un-notario-a-no-expropiar-si-gana-las-elecciones-en-colombia-1124571498.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

colombia, crisis económica, gustavo petro, federico gutiérrez zuluaga, elecciones, 💬 opinión y análisis, inflación