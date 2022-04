https://mundo.sputniknews.com/20220419/petro-se-compromete-ante-un-notario-a-no-expropiar-si-gana-las-elecciones-en-colombia-1124571498.html

Petro se compromete ante un notario a no expropiar si gana las elecciones en Colombia

Petro se compromete ante un notario a no expropiar si gana las elecciones en Colombia

El candidato de Pacto Histórico para las elecciones presidenciales colombianas, Gustavo Petro, firmó un documento ante un notario en el que se compromete a no...

Según sondeos, Petro es el favorito en las encuestas para la primera vuelta. Durante la campaña electoral, algunos sectores han agitado fantasmas sobre el riesgo de expropiaciones.La compañera de fórmula de Petro, Francia Márquez, respaldó el juramento firmado y ratificó en una entrevista con Blu Radio que el plan de Gobierno de Pacto Histórico está enfocado en "democratizar" y no "expropiar": "Democratizar es parte de la Constitución y eso es lo que no hemos tenido en este país. Debemos fortalecer la productividad porque quien tiene tierra, pues que la ponga a producir para que recursos del Estado se inviertan en el campo".Sin embargo, hubo cuestionamientos al accionar de Petro y estos no solo se dieron en sus rivales políticos, sino dentro del mismo espacio. Germán Navas Talero, quien negocia para ser jefe jurídico de la campaña de Petro, calificó ese compromiso como "un saludo a la bandera", un simple gesto que no tiene ninguna importancia legal: "Eso no vincula al Gobierno nacional. En el Gobierno se vincula a través de decretos, leyes o reformas constitucionales, no promesas electorales en notaría".

