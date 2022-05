https://mundo.sputniknews.com/20220506/el-agro-colombiano-siente-el-golpe-por-la-escasez-de-fertilizantes-rusos-1125188072.html

El agro colombiano siente el golpe por la escasez de fertilizantes rusos

Según la Federación Nacional de Cultivadores de Cereal, Leguminosas y Soya, el 40% de estos productos vienen desde este país, en especial la urea. Por eso las... 06.05.2022, Sputnik Mundo

En los últimos meses, los colombianos han sentido un golpe fuerte en el bolsillo por el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar, entre ellos los granos y las legumbres. Y eso se debe a la crisis que se vive en el país por la escasez de fertilizantes, abonos necesarios para hacer que la tierra sea productiva. Esto ha dificultado que se mantenga la oferta de siempre y, con la demanda aumentando, se ha sentido el impacto.Colombia importa más del 40% de fertilizantes desde Rusia y Bielorrusia, de acuerdo con cifras de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereal, Leguminosas y Soya (Fenalce), por lo que ha sido complicado suplir esta necesidad debido al conflicto en Ucrania y las sanciones económicas contra Moscú.El dirigente también resaltó que el grano que más aumentó su valor fue el trigo, afectado fuertemente por la situación que se está viviendo entre Ucrania y Rusia."Su precio ha reaccionado más de lo que esperábamos. De hecho, para que se haga una idea, la tonelada que antes costaba un 1,2 millones de pesos [alrededor de 300 dólares] ahora está rondando los dos millones (500 dólares). Es un incremento del 66% en mes y medio. Y eso no lo puede aguantar quien cultiva, mucho menos quien consume. Entonces es una reacción en cadena que de a poco lleva a que las gentes cambien hábitos alimenticios y dejen de comprar", aseguró.Vanegas también hace una aclaración válida, que quizá explica el porqué de las pocas acciones por parte del Gobierno Nacional para contener esta crisis. "Es que tiene estadísticas o mediciones de enero de 2021 al mismo mes de 2022. Y la guerra entre Rusia y Ucrania empezó el 24 de febrero, es decir, desde esa fecha es que hemos sentido el golpe".Según cifras de Fenalce, Colombia, para los granos, le compra a Rusia el 32% del nitrógeno y el 14% de potasio, sin dejar de lado el 21% de fósforo.En cuanto a las regiones más afectadas, Vanegas habla de los Llanos Orientales, la despensa más grande del país y que, en condiciones normales, puede llegar a tener el 32% de la producción agrícola de la nación. "Las condiciones físicas, es decir, de tierras, son buenas, pero para sembrar hay que ponerle químicos. Sin eso es casi imposible sembrar, pues nuestra llanura tiene suelos ácidos". Cabe resaltar que además de la escasez de insumos, el aumento del valor está cerca del 80%, lo que hace que el agricultor lo piense dos veces a la hora de sembrar lo de antes, pues la rentabilidad es casi nula.Empresas de importación nacionales trabajan a toda máquina y sacan todas sus reservas para dar un parte de tranquilidad —como es el caso de Nitrofert—, pero si bien puede que en algunas regiones de Colombia haya fertilizantes, su valor está por las nubes."Mire el ejemplo del Valle del Cauca (suroccidente del país). Tienen el puerto de Buenaventura cerca, también las empresas locales de fertilizantes locales más grandes, y aún así sienten el golpe. Imagínese los de los Llanos que están a centenares de kilómetros de las salidas del mar. Y eso que allá no han tenido problemas de abastecimiento, pero sí rezagos en las entregas de los insumos y ese es otro problema", agregó Vanegas.Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Rusia sigue siendo el mayor exportador de urea y el segundo proveedor de fosfato, cifras que fueron tomadas a finales de 2021. Complementando esta información, el Ministerio de Agricultura de Colombia, informa que desde ese país llegaron, a corte del año pasado, 438.000 toneladas de insumos para cultivos, de las cuales 179.000 fueron de urea, seguida de potasio y amonio.Para hacerse una idea, un bulto (50 kilogramos) de urea estaba cerca de los 96.000 pesos (24 dólares). Ahora la misma cantidad cuesta 281.000 pesos (70 dólares).¿Cuál es la solución que piden los gremios al Gobierno?Viendo el panorama internacional, Vanegas cree que el conflicto entre Rusia y Ucrania no se solucionará pronto. Por eso, desde Fenalce se le hace un llamado al Gobierno, entendiendo, claro, que el margen de maniobrabilidad es mínimo, pues es algo que se sale de las manos. Lo que sí es posible son otras medidas que ayuden a contener este efecto."Si bien quitaron aranceles, esta no puede ser la propuesta principal, pues de por sí estos impuestos ya eran bajos, entonces no se ha sentido mucho el efecto. Subsidiar el transporte de los importadores tampoco es el camino porque no se piensa en los costos que tiene el agricultor para mover su mercancía. Mucho menos controlar los precios, pues es algo que se sale del espectro del Gobierno", analizó el dirigente.Por ahora no hay una solución clara y mientras se habla de varias opciones, como la de incentivos por parte del Estado para promover la producción de fertilizantes a nivel interno, lo claro es que la urea, el abono más popular en el mundo, proviene en su gran mayoría de Rusia."Habrá que ver si la diplomacia sirve, si cambiar el modelo sirve, si tomar las riendas al interior sirve, de lo contrario el colombiano dejará de comer ciertos productos y el agro seguirá en picada", concluyó Vanegas.

