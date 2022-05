https://mundo.sputniknews.com/20220505/sanciones-a-venezuela-golpean-servicios-publicos-y-con-ello-la-vida-de-las-mujeres-1125177616.html

Sanciones a Venezuela golpean servicios públicos y con ello la vida de las mujeres

CARACAS (Sputnik) — La inestabilidad de los servicios públicos, aseguraron mujeres consultadas por la Agencia Sputnik, es una de las mayores dificultades que... 05.05.2022

El Gobierno señala que los servicios básicos han sido blanco de las sanciones de Estados Unidos y que a la nación caribeña se le impide la importación de repuestos, maquinarias, así como la contratación de mantenimiento y el financiamiento, lo que, sostiene, trajo como consecuencia la desmejora de la calidad de vida especialmente de toda la población y más si se trata de madres solteras.Rosmariel García, residente de la ciudad de Guarenas (norte), madruga a diario para trabajar y una o dos veces a la semana tiene que llegar a casa a "aprovechar las horas de agua".Mayor cargaLa profesora de la Universidad Central de Venezuela y directora de la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, Alba Carosio, señaló a Sputnik que las madres son las más afectadas, porque usualmente son las que cargan la mayor responsabilidad de los hogares.Carosio explicó que la situación de las mujeres se agrava con la crisis de los servicios, porque la falta de agua y de electricidad y las dificultades para conseguir la energía cocinar impacta en sus horas de trabajo y en su calidad de vida.En el caso de Carmen Guedez, residente de Petare, en el este del Distrito Capital de Caracas, las dificultades para la compra del gas doméstico y la inestabilidad del agua son las principales causas de angustia."A veces el gas llega normal, pero de pronto no, y me toca hacer filas larguísimas, esperar horas para que me vendan una bombona [cilindro de gas doméstico]. He tenido hasta que faltar al trabajo por eso, porque si no con qué cocina mi hija. Ella tiene 12 años y le toca encargarse de eso, porque yo trabajo todo el día. Los autobuses tampoco ayudan", dijo a Sputnik.Para Raquel Romero de 40 años, residente de la ciudad de La Guaira (norte), las fallas del servicio eléctrico han sido desde 2018, "un verdadero dolor de cabeza"."En mi casa, la cocina es eléctrica. Cuando se va la luz, mi principal preocupación es que no tengo dónde hacerles la comida a mis hijos, porque no siempre tengo pan en casa que con eso uno puede resolver. En ocasiones, han dejado de ir al colegio por esa razón, pues no pueden ir sin desayuno. A eso se suma que cuando se va la luz también se va la señal de telefonía, nos quedamos incomunicados", afirmó.La académica Carosio explicó que juntar agua, porque no hay servicio continuo, hacer colas para recibir la bombona de gas y pasar horas en ciertas regiones del país sin electricidad son cosas que liitan incluso las posibilidades que tienen las mujeres de desarrollar emprendimientos que les generen ingresos extra."Porque los emprendimientos productivos no se pueden mantener cuando tienes dificultades con agua, luz, gas", destacó.Caída del salarioLa situación económica de Venezuela se agravó con las duras sanciones aplicadas por Estados Unidos en 2017. El nivel adquisitivo de la población se ha desplomado.El presidente, Nicolás Maduro, dijo recientemente que su Gobierno hace lo posible por equilibrar el salario mínimo, que ronda cerca de los 30 dólares, y sostuvo que las sanciones de Estados Unidos han sido las principales responsables de la caída de la calidad de vida de la población."Los trabajadores y las trabajadoras, especialmente las mujeres, fueron las que más sufrieron las heridas de la guerra económica, en el salario de los trabajadores,", expresó.Ante ello, mujeres como Nairobi Guerra, de 38 años, residente del sector 23 de enero, ubicado en el oeste de la capital, y quien trabaja para un ente del Estado y tiene dos hijos, han optado por el comercio informal.Para la profesora Carosio, encargada de la cátedra de Pensamiento Feminista Contemporáneo en la Universidad Central de Venezuela, la prioridad es resolver la situación de los servicios públicos para mejorar la calidad de vida de la mujer.A partir de allí, enfatizó, es vital apoyar las iniciativas en las que las mujeres tienen experiencia organizativa.

