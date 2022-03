https://mundo.sputniknews.com/20220307/aumento-de-salario-minimo-venezolano-deja-un-sabor-agridulce-a-trabajadores-1122766617.html

Aumento de salario mínimo venezolano deja un sabor agridulce a trabajadores

Desde mayo del 2021, el salario mínimo era de siete bolívares (moneda local), equivalentes a 1,69 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela de 4,32 bolívares por dólar.Ahora, de acuerdo con el anuncio que realizó el presidente Nicolás Maduro, será de medio petro, la criptomoneda oficial, equivalente a 126 bolívares.Además, el beneficio alimentario, conocido en este país sudamericano como cesta ticket, y que complementa al salario, pasó de tres bolívares (0,70 dólares) a 45 bolívares (10, 5 dólares).Entretanto, la pensión aumentó de siete bolívares a 126 bolívares, equivalente al salario mínimo.Robinson Cárdenas, de 56 años, empleado público, consideró que en esta ocasión el aumento fue mucho mayor al último de mayo pasado."Estoy totalmente de acuerdo, porque no fue solo para nosotros los trabajadores sino para los pensionados, y esto forma parte del plan económico que el presidente estaba armando para darle este buen regalo a los trabajadores. Es un porcentaje bastante elevado que desde mayo del año pasado no había aumentado", acotó.En reiteradas ocasiones, Maduro manifestó que este año se enfocará en mejorar el salario de los trabajadores, pues lo consideró como "necesario".Para Rosa Álvarez, de 45 años, empleada de la administración pública, el aumento debe corresponder con el valor de la canasta básica, por lo que consideró que este no mejorará la calidad de vida de los trabajadores."Si va haber un incremento salarial tiene que estar ajustado a la realidad, porque con 29 o 30 dólares no es mucho lo que se puede comprar. Además, no es solo la comida, también hay que comprar medicamentos, y otros gastos que no lo cubre este aumento", dijo.PreciosEn Venezuela, cuando hay un incremento del salario mínimo, los comerciantes también aumentan los precios de los productos.Por ello, Juan Ramos, de 74 años, pensionado, consideró que un aumento de sueldo, lejos de generar alegría, le provoca temor."Yo creo que Venezuela es el único país donde uno no se alegra cuando aumentan el salario mínimo y las pensiones, porque no han terminado de decretar el aumento cuando los comerciantes ya han aumentado los precios. Por eso, quedamos en las mismas, y no rinde en mi caso la pensión", comentó.En esta nación caribeña, el precio de un kilo de carne es de 27 bolívares (6 dólares), la leche en polvo de 10 dólares, el azúcar de 5 bolívares (1 dólar) y la harina de maíz 5 bolívares (1 dólar).Según el organismo independiente Observatorio Venezolano de Finanzas, la canasta alimentaria durante el mes de febrero se ubicó en 353 dólares.El Gobierno de Maduro asegura en reiteradas ocasiones que hace frente a una guerra económica impulsada de EEUU con sanciones, que le ocasionó al país la disminución de 99% de sus ingresos.Desde 2017, Venezuela enfrentaba una hiperinflación, y no fue, según Maduro, hasta el 2021 cuando la nación petrolera logró superarla.Venezuela enfrenta desde 2017 más de un centenar de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que bloquean su actividad económica en diversas áreas.Mientras, los trabajadores se encuentran a la expectativa de a partir de cuándo se hará efectivo el aumento del salario mínimo, y si este tendrá variación cada vez que el petro aumente de valor.

