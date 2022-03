https://mundo.sputniknews.com/20220324/vecinos-reportan-bajones-electricos-en-varias-zonas-de-la-capital-venezolana-y-11-estados-1123505673.html

Vecinos reportan bajones eléctricos en varias zonas de la capital venezolana y 11 estados

CARACAS (Sputnik) — Residentes de la capital venezolana informaron a Sputnik sobre fluctuaciones en el servicio eléctrico, fallas que también se registraron en... 24.03.2022, Sputnik Mundo

Las fallas en el servicio comenzaron a las 16:00 hora local (20:00 GMT) y afectaron también a los estados Aragua (norte), Zulia (oeste), Táchira (oeste), Miranda (norte), Trujillo (oeste), Carabobo (oeste), Mérida (oeste), Falcón (norte), Lara (oeste) y Yaracuy (centro).Tras la fluctuación eléctrica, varias zonas en el estado La Guaira (norte) quedaron sin electricidad hasta las 18:21 hora local (22:21 GMT)."Tenemos más de dos horas sin luz, esto es una locura, no hay señal de teléfonos y casi no me he podido comunicar", agregó.Desde finales de 2018, en Venezuela se registran constantes fallas eléctricas y en el 2019 el país reportó un apagón de más de tres días consecutivos, del cual el Gobierno responsabilizó a un ataque cibernético a las cargas de la hidroeléctrica Guri, situada en el estado Bolívar (sur), donde se genera más del 70% de la energía que consume el país.A partir de ese apagón se han registrado continuas fallas, que el Gobierno ha adjudicado a grupos terroristas.

venezuela, luz, apagón