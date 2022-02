https://mundo.sputniknews.com/20220214/venezolanos-esperan-que-el-servicio-de-agua-mejore-en-2022-tras-6-anos-de-fallas-1121660034.html

Venezolanos esperan que el servicio de agua mejore en 2022 tras 6 años de fallas

Venezolanos esperan que el servicio de agua mejore en 2022 tras 6 años de fallas

CARACAS (Sputnik) — El servicio de agua en casi toda Venezuela se volvió inestable desde finales de 2015 y los ciudadanos consultados por la Agencia Sputnik... 14.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-14T22:32+0000

2022-02-14T22:32+0000

2022-02-14T22:32+0000

américa latina

venezuela

servicios públicos

luz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1c/1092578664_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_0e5192c14bd5a71e4d7f81da89cac617.jpg

"Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve agua todos los días en mi casa. Lamentablemente me acostumbre a vivir con eso, hay fallas en el transporte, fluctuaciones eléctricas, pero si me preguntás a mí lo que más me importa que solucionen este 2022 es la inestabilidad del agua", dijo Carolina Hernández, residente de Guarenas, un sector de la periferia capitalina, al ser consultada por esta agencia.En el caso de Caracas los planes de racionamiento del servicio del agua se aplican en casi toda la ciudad.Solo algunos sectores, principalmente en zonas de clase alta y media, los ciudadanos han optado por cavar pozos profundos con empresas privadas, instalaciones que pueden superar los 50.000 dólares para poder tener agua en sus viviendas las 24 horas del día, los siete días de la semana.Quienes no pueden cubrir los gastos de este tipo de construcciones y sus respectivos mantenimientos deben almacenar agua en envases plásticos o adquirir tanques especiales que reducen el tamaño de los inmuebles.Además, estos tanques para llenarse también dependen del servicio de agua, que en ocasiones puede ser inestable.Lourdes Castillo, ingeniera en telecomunicaciones de 33 años, residente del sector El Cementerio del oeste de Caracas, comenta que en su casa solo hay agua dos veces a la semana.En algunos sectores como Petare o Santa Lucía, los cuales pertenecen al estado Miranda (norte), aunque se encuentran también dentro de la región capital, los ciudadanos aseguran que se han acostumbrado a vivir sin el servicio."Aquí es tan crítica la situación que volver a tener agua así sea tres veces a la semana de forma estable para mi sería como un milagro, aquí pasé en 2021 hasta dos meses, tres meses sin agua, eso obliga a depender de un [camión] cisterna que pasa a la semana o de los vecinos que viven en la parte baja que me dejan cargar agua en su casa, es muy duro vivir así", dijo Carmen Mijares de 47 años, residente del sector Nazareno de Petare.LuzAunque entre los consultados por esta agencia, la mayoría expresó la necesidad de estabilidad en el servicio de agua, también algunos destacaron la importancia de que se recupere el Sistema Eléctrico Nacional."Para mi la luz es lo que más me afecta porque afortunadamente en mi residencia hay pozo propio y el agua nos llega desde la montaña y cuando la ponen en horarios es porque hay sequía y no baja suficiente agua de la montaña. Pero en esta zona el servicio eléctrico falla mucho, hay bajones fuertes de electricidad constantemente y se dañan los electrodomésticos", dijo Rodolfo Peña, trabajador de la Policía Nacional de 46 años, y residente del estado Vargas (norte).En otros estados, como Bolívar, donde se encuentran los mayores recursos hídricos del país y en el que se genera cerca del 70 por ciento de la electricidad que se consume en Venezuela, las principales preocupaciones son el transporte público y también el servicio de agua.El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) afirmó en un informe que el servicio de agua potable fue el peor valorado en todo el país en 2021.El estudio realiza un relevamiento periódicamente en Caracas, Barquisimeto (Lara – oeste), Ciudad Bolívar (Bolívar – sur), Barcelona (Anzoátegui - este), Valencia (Carabobo – norte), Maracaibo (Zulia – oeste), Barinas (Barinas - oeste), San Cristóbal (Táchira – oeste), Porlamar (Nueva Esparta – norte), San Fernando de Apure (Apure – sur), Punto Fijo (Falcón – norte) y Mérida (Mérida – oeste).El Gobierno de Venezuela ha asegurado que las fallas de los servicios públicos son una consecuencia directa de las sanciones de Estados Unidos, que impiden al Gobierno adquirir repuestos, financiamientos y hasta contratar mantenimiento a través de empresas que usen su sistema financiero.En tal sentido, las autoridades venezolanas, aunque se han comprometido a mejorar el funcionamiento de los servicios públicos, han instado a la Casa Blanca a levantar las medidas que afectan la vida de la población.

https://mundo.sputniknews.com/20200610/esperar-la-lluvia-o-la-cisterna-es-la-unica-opcion-de-muchos-venezolanos-para-tener-agua-1091719698.html

https://mundo.sputniknews.com/20211217/el-ministro-reverol-informa-que-el-sistema-electrico-de-venezuela-sufre-un-nuevo-ataque-1119434001.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, servicios públicos, luz