Las nuevas autoridades de Jersón descartan que la provincia vuelva bajo control de Kiev

Un alto cargo de Jersón, provincia del sur de Ucrania controlada hoy por las fuerzas rusas, descartó que este territorio vuelva bajo el gobierno de Kiev.



El jefe adjunto de la administración militar civil de Jersón, Kiril Stremoúsov, dijo a Sputnik que "el retorno de la provincia a la Ucrania nazi está excluido". "Es imposible. La provincia de Jersón se irá desarrollando económicamente, Kiev ya no podrá imponernos su monstruosa política nazi que apunta a la destrucción de la identidad y al exterminio", afirmó.



Stremoúsov calificó de "falsas" las promesas de una inminente liberación de Jersón por el ejército ucraniano.



También desmintió los planes de convocatoria de un referéndum para proclamar en Jersón una república popular, emulando el ejemplo de Donetsk y Lugansk que lo hicieron en 2014.



"No se prevé ningún referéndum. La creación de la república popular de Jersón es un bulo con el que propagandistas ucranianos buscan intimidar a la población. La provincia de Jersón se va a desarrollar y se convertirá en un territorio próspero en el que no habrá cabida para la ideología del nazismo ucraniano", destacó el funcionario, sin ofrecer detalles sobre el futuro modelo administrativo.