https://mundo.sputniknews.com/20220428/la-sexta-imita-a-la-stampa-en-la-manipulacion-de-imagenes-de-ucrania--video-1124963155.html

'La Sexta' imita a 'La Stampa' en la manipulación de imágenes de Ucrania | Video

'La Sexta' imita a 'La Stampa' en la manipulación de imágenes de Ucrania | Video

Los medios occidentales parecen empeñarse en seguir los pasos del italiano 'La Stampa', que no tuvo reparos en manipular imágenes en la portada del periódico... 28.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-28T23:24+0000

2022-04-28T23:24+0000

2022-04-28T23:24+0000

españa

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

noticias falsas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1122861668_0:282:3073:2010_1920x0_80_0_0_b0a920ecbc98ca7c3b133f21f789b582.jpg

En el programa Al Rojo Vivo, los presentadores mostraron un aterrador video de un bombardeo, presuntamente por parte de las tropas rusas, contra la ciudad de Járkov. Sin embargo, se trató de una manipulación que no ha sido difícil de desmentir.Ello se debe al hecho de que las imágenes fueron en realidad grabadas en la ciudad de Shaktiorsk, en la República Popular de Donetsk, donde el 20 de abril las tropas ucranianas bombardearon un área residencial que no cuenta con ninguna instalación militar que pueda calificar como un objetivo legítimo.Anteriormente, el periodico La Stampa había publicado en la portada una desgarradora foto de las víctimas del presunto bombardeo ruso sobre la capital ucraniana, Kiev, con un llamativo titular: "La Carnicería". No obstante, en realidad la foto había sido captada en la otra punta del país, y los atacantes eran del otro bando.Se trataba de un misil balístico Tochka-U que fue lanzado contra un área residencial de la ciudad de Donetsk el 14 de marzo. En aquel ataque, más de 20 personas perdieron la vida y otras cuatro docenas resultaron heridas.No obstante, estos son solo algunos de los múltiples casos de manipulación de información e imágenes por parte de los medios occidentales, que a diferencia de La Stampa, ni siquiera se molestan en retractarse.

https://mundo.sputniknews.com/20220301/desmentido-el-supuesto-tanque-ruso-que-aplasta-un-auto-en-kiev-resulto-ser-desinformacion-1122431319.html

https://mundo.sputniknews.com/20220317/la-stampa-se-convierte-en-el-bastion-de-la-propaganda-antirrusa-en-italia-1123213698.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, noticias falsas