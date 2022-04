https://mundo.sputniknews.com/20220428/experto-efectos-de-sanciones-contra-rusia-se-le-revirtieron-a-eeuu-y-sus-aliados-1124961515.html

Experto: efectos de sanciones contra Rusia se le revirtieron a EEUU y sus aliados

Experto: efectos de sanciones contra Rusia se le revirtieron a EEUU y sus aliados

CARACAS (Sputnik) — Los efectos de las sanciones de EEUU y Europa contra Rusia se le revirtieron a estos países, que ahora enfrentan el alza de la inflación... 28.04.2022, Sputnik Mundo

Las sanciones contra Moscú ocasionaron a nivel mundial el alza de los precios del petróleo, gas y fertilizantes, por lo que organismos internacionales han advertido sobre una posible escasez de alimentos a causa de estas medidas.Paravisini, exembajador de Venezuela en Libia, consideró que los países europeos se sumaron a la aplicación de las medidas contra Rusia, como parte de su subordinación a EEUU."Europa en su conjunto no tenía ninguna intención de caer en un enfrentamiento de esta magnitud y con esta escalada de sanciones, pero fueron decisiones tomadas desde EEUU y de manera insólita países europeos se han sumado a costa del sacrificio de sus propios pueblos", comentó.A juicio del experto, EEUU aplica su política de sanciones ante el fracaso de su hegemonía."Este enfrentamiento es la muestra más extrema de un conflicto del mundo actual en lo económico del modelo de un país hegemónico que fracasa en sus proyectos a lo interno, que no da satisfacción al pueblo estadounidense, y que no satisface la demanda de capital de las grandes transnacionales extranjeras con sede en EEUU", acotó.Paravisini manifestó que ante su fracaso, el Gobierno estadounidense también ha arremetido contra Irak, Libia, Irán y Venezuela; con el objetivo de ejercer su hegemonía en los recursos petroleros de estas naciones.IrresponsabilidadParavisini opinó que EEUU no está preparado para sustituir el suministro de energía de Rusia hacia Europa."EEUU al principio ofreció poder sustituir las necesidades energéticas y otras áreas de la economía europea que se van viendo muy afectadas por el tema del comercio y las relaciones con Rusia, pero EEUU tampoco estaba preparado para cubrir la ausencia de la economía rusa", subrayó.De igual manera, dijo que las medidas contra Rusia no solo muestran que tienen un efecto bumerán, sino que además evidenció la irresponsabilidad de EEUU al escalar un conflicto con esa nación euroasiática.Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.Tras la operación especial militar, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el presidente Vladímir Putin.

