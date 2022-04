https://mundo.sputniknews.com/20220415/las-razones-internas-y-externas-que-explican-el-alza-del-precio-del-aceite-en-chile-1124431820.html

Las razones internas y externas que explican el alza del precio del aceite en Chile

Las razones internas y externas que explican el alza del precio del aceite en Chile

En enero de 2020 el litro de aceite en Chile costaba dos dólares, muy por debajo del precio actual, entre cuatro y cinco dólares.

Durante las 煤ltimas semanas el precio del aceite ha sufrido una considerable alza, la que se traduce en que se haya duplicado su valor en casi todo el pa铆s. Este aumento ha afectado a la totalidad de los hogares, puesto que el aceite es un bien de consumo esencial e insumo b谩sico para la preparaci贸n de distintas comidas.Uno de los factores que podr铆a explicar esta fuerte alza es la crisis econ贸mica global y al conflicto entre Rusia y Ucrania, dos pa铆ses clave en el suministro de alimentos b谩sicos en el mundo, especialmente del aceite de girasol a causa de las sanciones antirrusas de Occidente.Sin embargo, tambi茅n existen factores internos, como la falta de competencia en el mercado y una posible colusi贸n en el precio del aceite. Sin ir m谩s lejos, la Organizaci贸n de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) solicit贸 una investigaci贸n a la Fiscal铆a Nacional Econ贸mica (FNE).As铆 lo se帽al贸 el presidente de ODECU, Stefan Larenas, quien anunci贸 el pasado 12 de abril que solicitar谩n la intervenci贸n de la FNE y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Larenas coment贸 que "cuando el precio sube en forma desmedida, no solamente se puede culpar a los factores externos, ac谩 hay factores internos que pueden estar influyendo en el precio del aceite".En esa misma l铆nea, el ingeniero comercial 脕lvaro Gallegos 鈥攅xperto en materias de regulaci贸n financiera, exasesor del Ministerio de Hacienda y quien se desempe帽贸 como superintendente de pensiones durante la segunda administraci贸n de Michelle Bachelet (2014-2018)鈥 coment贸 a Sputnik que en el "caso de Chile esto se ve agudizado por la escasa competencia que hay en el mercado dom茅stico".El ex superintendente de pensiones explic贸 que la 煤nica raz贸n que podr铆a justificar el alza es la falta de competici贸n en el mercado dom茅stico.La relajaci贸n de la emergencia sanitaria: otro factor en el alza de preciosOtro punto que los expertos se帽alan como un factor en el alza de los precios, tanto del trigo, combustible y aceite, es la relajaci贸n de la emergencia sanitaria que comenz贸 a generar problemas adicionales en la cadena log铆stica y de transporte, que impacta pr谩cticamente en los precios de todos los productos, incluidos los alimentos.Gallegos explic贸 a Sputnik que esto se da, fundamentalmente, por los mayores costos y la menor fluidez en la gesti贸n portuaria."Todos estos productos son transportados por v铆a mar铆tima, eso hizo que se encarecieran, primero los fletes por el alza del precio del petr贸leo y, posteriormente, todos los productos porque los gastos portuarios se elevaron fuertemente en todo el mundo, en China, aqu铆 en Chile lo mismo", coment贸 Gallegos.La importancia de Rusia y Ucrania en el mercado internacionalSeg煤n datos del Observatory for Economic Complexity (OEC) Rusia y Ucrania concentraron en 2020 m谩s del 28% de las exportaciones de trigo a nivel mundial con un 19,5% y 8,97% respectivamente. A lo anterior, hay que sumar que las sanciones de Occidente a Rusia han llevado a un alza en los costos de materias primas, bienes y recursos, incluidos el trigo, el petr贸leo y el aceite."Lo que est谩 impactando ahora, podr铆amos decir, que es un anticipo, porque con la guerra, obviamente, se perder谩 una cosecha entera, no estar谩 la cosecha que viene, puesto que entre otras cosas, esto tambi茅n ha afectado a los fertilizantes, de los que Rusia tambi茅n es uno de los principales productores mundiales", agreg贸.El exsuperintendente explic贸 que se viene un panorama muy brutal en donde se podr谩 sembrar, y si se lograra, las superficies van a ser menores y la calidad ser谩 tambi茅n menor porque no se tendr谩n las ofertas de fertilizantes que son necesarias para esos fines.El precio de los alimentosSeg煤n Gallegos, el conflicto no da luces de un t茅rmino y esto traer谩 un alza del precio de los alimentos.Sin ir m谩s lejos, la Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Alimentaci贸n y la Agricultura 鈥擣AO por sus siglas en ingl茅s鈥 dio a conocer que durante el mes de marzo los precios de los alimentos en promedio subieron un 12,6% respecto a febrero, mientras que los cereales marcaron un r茅cord de alza del 20,4% y los aceites, 23,2%.驴Por d贸nde debe caminar el Gobierno?La inflaci贸n producto de la pandemia de COVID-19 ha golpeado, y lo sigue haciendo, a millones de hogares en el pa铆s. Adem谩s, a esto se le suma las consecuencias econ贸micas del conflicto entre Rusia y Ucrania y que ha elevado a m谩ximos hist贸ricos el valor de los productos esenciales.Gallegos explica que este fen贸meno se mantendr谩 debido a que habr谩 menor producci贸n a nivel mundial de granos, de fertilizantes, de aceites comestibles, por lo tanto, los costos solo ir谩n al alza."Esta es una crisis donde los Gobiernos deber谩n tomar decisiones complejas y requerir谩 gran flexibilidad y buen juicio de la toma decisiones en pos de la protecci贸n de los hogares que van a sufrir esta grave crisis", finaliz贸.

